Новый год в Москве — 2025: как встретить новогоднюю ночь и куда сходить в праздники

До встречи Нового года осталось совсем немного. Прямо сейчас Москва превращается в настоящую сказку и предлагает гостям и жителям города целое ассорти увлекательных мероприятий в предновогодние дни и праздничные каникулы.
О чём расскажем
- Как украшают Москву к Новому году?
- Куда сходить на Новый год в Москве?
- Будет ли праздничный салют в Москве?
- Как будет организована работа транспорта в новогоднюю ночь и праздники?
Как украшают Москву к Новому году?
В Москву на Новый год съезжаются тысячи туристов. Ведь столица действительно идеальное место для встречи праздника. И обилие главных новогодних праздничных мероприятий поражает своим разнообразием.
На Соборной площади Кремля расположится главная ёлка страны. Каждый год к выбору пушистой красавицы подходят с особым трепетом. В этом году Соборную площадь украсит 30-метровая ель, которую привезут из деревни Знаменка Московской области. Возраст дерева – 90 лет! Праздничную ель установят ближе к 20-м числам декабря.
На Красной площади открылась традиционная новогодняя и рождественская ярмарка. Там можно приобрести различные диковинные товары, попробовать всевозможные яства и запить их ароматным глинтвейном. Однако будьте готовы, что на Красной площади всегда очень много народу.
В городе к Новому году уже установили различные арт-объекты. На станции метро «Трубная» появились более 400 новогодних украшений – среди них надувные ёлки, снеговики, имбирные пряники и леденцы. Самым внушительным стал Дед Мороз высотой более 2,5 м.
По традиции на центральных улицах столицы появились световые арки. Речь идёт о Манежной и Пушкинской площадях, Камергерском и Газетном переулках и Новопушкинском сквере. Традиционная гигантская арка в виде театра «Эрмитаж» расположилась на Тверской площади. Световые тоннели с цифрой «2025» на Бульварном кольце обозначили пешеходные зоны.
Фото: РИА Новости
Заискрились яркими огнями парк «Зарядье», Парк Горького, Никольская улица, Тверская улица, ВДНХ и другие знаковые достопримечательности. В этом году установили свыше 4,5 тыс. световых декоративных конструкций, которые будут радовать всех.
На Театральной площади и Патриаршем мосту красуются затейливые арки и рождественские звёзды. На ВДНХ всё вокруг озаряет светодиодный ёлочный шар у главного входа.
Празднично преобразились Северный и Южный речные вокзалы. Фасад здания Южного украшают новогодние гирлянды, а на территории вокзала расположились новогодние фигуры и композиции. У Северного речного вокзала появилась сверкающая инсталляция корабля и капитанов, а на аллее распустились еловые арки.
Здесь заработал бесплатный каток, он будет функционировать до 2 марта 2025 года. Кроме того, тут планируют провести мастер-классы, выступления фигуристов и ледовые шоу, концерты с участием звёзд.
Фото: РИА Новости
Куда сходить на Новый год в Москве?
Фестивали
В этом году традиционно будет проходить масштабный фестиваль «Путешествие в Рождество». С 14 декабря заработают десятки площадок. Гостей порадуют костюмированными спектаклями, увлекательными мастер-классами на разные темы, весёлыми квестами, ледовыми шоу, спортивными играми и, конечно, угощениями и подарками. На каждой из точек будут проводить игры и викторины Дед Мороз и Снегурочка, а самые активные участники получат призы.
Кстати, в этом году в рамках «Путешествия в Рождество» состоится самый большой квест за всю историю фестиваля. Каждый участник получит «паспорт путешественника». По правилам нужно следовать по отмеченным локациям «Московских сезонов», отвечать на вопросы, а за правильные ответы – получать отметку в «паспорте». Потом штампы можно будет обменять на подарки в специальном пункте-магазине.
Также на 12 площадках появятся великолепные ледовые скульптуры в рамках зимнего фестиваля «Снег и лёд в Москве». С 25 декабря 2024 года по 20 января 2025 года можно совершенно бесплатно восхищаться произведениями искусства изо льда.
Фото: РИА Новости
Катки
Самое популярное зимнее развлечение – катание на коньках. Уже сейчас в столице открылись несколько катков, а ближе к Новому году их количество значительно увеличится.
Самый большой каток в Москве – на ВДНХ. Ледовое покрытие занимает площадь в 20 500 кв. м! Стоимость билетов на каток ВДНХ — от 500 рублей для взрослого в будние дни. В субботу, воскресенье и праздничные дни стоимость взрослого билета — от 700 рублей. Цена билета для детей от шести до 14 лет — от 300 рублей.
Чуть уступает по размерам каток в Парке Горького с 16 000 кв. м. Круглосуточно работает один из старейших катков столицы на Чистых прудах.
В парке Сокольники есть самый большой бесплатный каток столицы, название которого говорит само за себя – «Гигант». Его площадь – 16 200 кв. м. А второй по величине бесплатный каток расположился на Патриарших прудах, здесь ночью включается иллюминация, что создаёт атмосферу волшебства.
Одним из самых популярных мест зимой в Москве считается ГУМ-Каток, он открылся 5 декабря. Преобразился и сам ГУМ, его украсили в стиле хохломы. Кстати, в первые четыре утренних сеанса в будние дни можно покататься на коньках бесплатно. Каток будет работать до 9 марта, принимает гостей с 9:00 до 23:00.
Ярмарки
Помимо главной новогодней ГУМ-ярмарки на Красной площади, гостей ждёт площадка на ВДНХ, где весь праздничный товар продаётся в стилизованных нарядных теремах. Ярмарка на Тверской площади удивит сувенирами и угощениями разных культур страны. Площадка на Тишинке порадует почитателей хендмейда.
Фото: РИА Новости
Для детей
Маленьких гостей и жителей столицы ожидает масса мероприятий и обширная праздничная программа. Это и спектакли со сказочными персонажами, яркие ледовые шоу.
Во всех музеях города организованы специальные новогодние программы. Московский зоопарк приготовил шоу «Новогодние приключения» с экскурсиями, квестами, мастер-классами и многим другим.
Московский Цирк имени Юрия Никулина на Цветном бульваре представит шоу «Магия цирка» с акробатическими номерами, выступлениями клоунов и номера с дрессированными животными.
Океанариум на ВДНХ тоже не оставит детей без сюрприза – их ждёт невероятное подводное шоу с акулами, дельфинами и встреча с Дедом Морозом… под водой!
Уже с 9 ноября принимает своих гостей «Московская усадьба Деда Мороза». К Новому году в хоромах главного волшебника сделали ремонт, обновили дизайн и интерьер. Здесь заработала настоящая «Академия Нового года». Помощник волшебника Снеговик проведёт для детей экскурсию, расскажет о чудесах и ответит на вопросы. А в конце экскурсии малышей ждут встреча с Дедом Морозом и диплом выпускника Академии. Также вместе со Снеговиком можно принять участие в сказочном квесте «Новогодний детектив. Тайна, покрытая летом». И, конечно, посетить «Фабрику сладостей» и отправиться в «Путешествие по Сказочной Тропе».
Чтобы приехать и отметить Новый год в Москве, нужно заранее озадачиться бронированием отелей и ресторанов. Кроме того, выбор цен на новогодний тур в столицу зависит от предоставляемых услуг и транспорта. Можно самостоятельно организовать свой досуг на период новогодних праздников в Москве или же обратиться к туроператорам и агентствам.
Фото: РИА Новости
Будет ли праздничный салют в Москве?
Увы, уже третий год подряд праздничного новогоднего фейерверка не будет. Отказываются от него и другие регионы России. По словам мэра столицы Сергея Собянина, «от фейерверков и больших уличных концертов посчитали целесообразным воздержаться».
Как будет организована работа транспорта в новогоднюю ночь и праздники?
В новогоднюю ночь московский транспорт будет работать в особом, усиленном режиме. Движение на МЦД в новогоднюю ночь продлят до 3:00. В ночь с 6 на 7 января, в Рождество, метро и МЦК будут работать до 2:00, а наземный транспорт – до 3:30.
На радость автовладельцев с 1 по 8 января платные парковки оплачивать будет не нужно.