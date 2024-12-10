Подготовка к самому главному событию в столице в полном разгаре!

Новый год в Москве — 2025: как встретить новогоднюю ночь и куда сходить в праздники

До встречи Нового года осталось совсем немного. Прямо сейчас Москва превращается в настоящую сказку и предлагает гостям и жителям города целое ассорти увлекательных мероприятий в предновогодние дни и праздничные каникулы.

О чём расскажем

Как украшают Москву к Новому году?

В Москву на Новый год съезжаются тысячи туристов. Ведь столица действительно идеальное место для встречи праздника. И обилие главных новогодних праздничных мероприятий поражает своим разнообразием.

На Соборной площади Кремля расположится главная ёлка страны. Каждый год к выбору пушистой красавицы подходят с особым трепетом. В этом году Соборную площадь украсит 30-метровая ель, которую привезут из деревни Знаменка Московской области. Возраст дерева – 90 лет! Праздничную ель установят ближе к 20-м числам декабря.

На Красной площади открылась традиционная новогодняя и рождественская ярмарка. Там можно приобрести различные диковинные товары, попробовать всевозможные яства и запить их ароматным глинтвейном. Однако будьте готовы, что на Красной площади всегда очень много народу.

Важно! Обратите внимание, насладиться встречей самого Нового года на Красной площади не получится. Она будет закрыта с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января.

В городе к Новому году уже установили различные арт-объекты. На станции метро «Трубная» появились более 400 новогодних украшений – среди них надувные ёлки, снеговики, имбирные пряники и леденцы. Самым внушительным стал Дед Мороз высотой более 2,5 м.

По традиции на центральных улицах столицы появились световые арки. Речь идёт о Манежной и Пушкинской площадях, Камергерском и Газетном переулках и Новопушкинском сквере. Традиционная гигантская арка в виде театра «Эрмитаж» расположилась на Тверской площади. Световые тоннели с цифрой «2025» на Бульварном кольце обозначили пешеходные зоны.

Фото: РИА Новости

Заискрились яркими огнями парк «Зарядье», Парк Горького, Никольская улица, Тверская улица, ВДНХ и другие знаковые достопримечательности. В этом году установили свыше 4,5 тыс. световых декоративных конструкций, которые будут радовать всех.

На Театральной площади и Патриаршем мосту красуются затейливые арки и рождественские звёзды. На ВДНХ всё вокруг озаряет светодиодный ёлочный шар у главного входа.

Празднично преобразились Северный и Южный речные вокзалы. Фасад здания Южного украшают новогодние гирлянды, а на территории вокзала расположились новогодние фигуры и композиции. У Северного речного вокзала появилась сверкающая инсталляция корабля и капитанов, а на аллее распустились еловые арки.

Здесь заработал бесплатный каток, он будет функционировать до 2 марта 2025 года. Кроме того, тут планируют провести мастер-классы, выступления фигуристов и ледовые шоу, концерты с участием звёзд.

Фото: РИА Новости

Куда сходить на Новый год в Москве?

Фестивали

В этом году традиционно будет проходить масштабный фестиваль «Путешествие в Рождество». С 14 декабря заработают десятки площадок. Гостей порадуют костюмированными спектаклями, увлекательными мастер-классами на разные темы, весёлыми квестами, ледовыми шоу, спортивными играми и, конечно, угощениями и подарками. На каждой из точек будут проводить игры и викторины Дед Мороз и Снегурочка, а самые активные участники получат призы.

Кстати, в этом году в рамках «Путешествия в Рождество» состоится самый большой квест за всю историю фестиваля. Каждый участник получит «паспорт путешественника». По правилам нужно следовать по отмеченным локациям «Московских сезонов», отвечать на вопросы, а за правильные ответы – получать отметку в «паспорте». Потом штампы можно будет обменять на подарки в специальном пункте-магазине.

Также на 12 площадках появятся великолепные ледовые скульптуры в рамках зимнего фестиваля «Снег и лёд в Москве». С 25 декабря 2024 года по 20 января 2025 года можно совершенно бесплатно восхищаться произведениями искусства изо льда.

Фото: РИА Новости

Катки

Самое популярное зимнее развлечение – катание на коньках. Уже сейчас в столице открылись несколько катков, а ближе к Новому году их количество значительно увеличится.

Самый большой каток в Москве – на ВДНХ. Ледовое покрытие занимает площадь в 20 500 кв. м! Стоимость билетов на каток ВДНХ — от 500 рублей для взрослого в будние дни. В субботу, воскресенье и праздничные дни стоимость взрослого билета — от 700 рублей. Цена билета для детей от шести до 14 лет — от 300 рублей.

Чуть уступает по размерам каток в Парке Горького с 16 000 кв. м. Круглосуточно работает один из старейших катков столицы на Чистых прудах.

В парке Сокольники есть самый большой бесплатный каток столицы, название которого говорит само за себя – «Гигант». Его площадь – 16 200 кв. м. А второй по величине бесплатный каток расположился на Патриарших прудах, здесь ночью включается иллюминация, что создаёт атмосферу волшебства.

Одним из самых популярных мест зимой в Москве считается ГУМ-Каток, он открылся 5 декабря. Преобразился и сам ГУМ, его украсили в стиле хохломы. Кстати, в первые четыре утренних сеанса в будние дни можно покататься на коньках бесплатно. Каток будет работать до 9 марта, принимает гостей с 9:00 до 23:00.

Ярмарки

Помимо главной новогодней ГУМ-ярмарки на Красной площади, гостей ждёт площадка на ВДНХ, где весь праздничный товар продаётся в стилизованных нарядных теремах. Ярмарка на Тверской площади удивит сувенирами и угощениями разных культур страны. Площадка на Тишинке порадует почитателей хендмейда.

Фото: РИА Новости

Для детей

Маленьких гостей и жителей столицы ожидает масса мероприятий и обширная праздничная программа. Это и спектакли со сказочными персонажами, яркие ледовые шоу.

Во всех музеях города организованы специальные новогодние программы. Московский зоопарк приготовил шоу «Новогодние приключения» с экскурсиями, квестами, мастер-классами и многим другим.

Московский Цирк имени Юрия Никулина на Цветном бульваре представит шоу «Магия цирка» с акробатическими номерами, выступлениями клоунов и номера с дрессированными животными.

Океанариум на ВДНХ тоже не оставит детей без сюрприза – их ждёт невероятное подводное шоу с акулами, дельфинами и встреча с Дедом Морозом… под водой!

Уже с 9 ноября принимает своих гостей «Московская усадьба Деда Мороза». К Новому году в хоромах главного волшебника сделали ремонт, обновили дизайн и интерьер. Здесь заработала настоящая «Академия Нового года». Помощник волшебника Снеговик проведёт для детей экскурсию, расскажет о чудесах и ответит на вопросы. А в конце экскурсии малышей ждут встреча с Дедом Морозом и диплом выпускника Академии. Также вместе со Снеговиком можно принять участие в сказочном квесте «Новогодний детектив. Тайна, покрытая летом». И, конечно, посетить «Фабрику сладостей» и отправиться в «Путешествие по Сказочной Тропе».

Чтобы приехать и отметить Новый год в Москве, нужно заранее озадачиться бронированием отелей и ресторанов. Кроме того, выбор цен на новогодний тур в столицу зависит от предоставляемых услуг и транспорта. Можно самостоятельно организовать свой досуг на период новогодних праздников в Москве или же обратиться к туроператорам и агентствам.

Фото: РИА Новости

Будет ли праздничный салют в Москве?

Увы, уже третий год подряд праздничного новогоднего фейерверка не будет. Отказываются от него и другие регионы России. По словам мэра столицы Сергея Собянина, «от фейерверков и больших уличных концертов посчитали целесообразным воздержаться».

Как будет организована работа транспорта в новогоднюю ночь и праздники?

В новогоднюю ночь московский транспорт будет работать в особом, усиленном режиме. Движение на МЦД в новогоднюю ночь продлят до 3:00. В ночь с 6 на 7 января, в Рождество, метро и МЦК будут работать до 2:00, а наземный транспорт – до 3:30.

На радость автовладельцев с 1 по 8 января платные парковки оплачивать будет не нужно.