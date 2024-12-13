Горнолыжный курорт Домбай — 2024/2025: цены, трассы и особенности

Летом курорт ценится за яркие пейзажи и возможность неторопливых пеших прогулок. А зимой в Домбае собираются любители зимних видов спорта. Горнолыжный курорт славится своими трассами и склонами. Если вы давно мечтаете освоить лыжи или сноуборд, вперёд навстречу новым приключениям! Отдых в Домбае подходит для всей семьи.
О чём расскажем:
- Домбай: сезон катания и погода
- Особенности трасс и подъёмники
- Достопримечательности Домбая: что ещё посмотреть
- Новый год на Домбае
- Как добраться до Домбая?
- Домбай: цены на 2024-2025 год
- Занятия с инструктором
Домбай: сезон катания и погода
Домбай расположился в Карачаево-Черкесии у подножия Главного Кавказского хребта в 190 км от Пятигорска. От курортного посёлка Теберда его отделяет 20 км. Высота над уровнем моря составляет 1600 м. Горнолыжный курорт славится солнечной и снежной погодой.
Домбай обеспечивает туристам максимально комфортные условия уже много лет. Ветра практически нет, светит яркое солнце. Горнолыжный сезон начинается с середины декабря и длится до конца апреля. В декабре уже выпадает большая доля осадков, поэтому горы здесь заснежены и пригодны для катания. Однако самыми комфортными для горнолыжного спорта считаются февраль и март, потому что снег на трассах становится плотнее.
Погода на горнолыжном курорте Домбай нестабильна. Обычно на новогодних каникулах средняя температура составляет -3°С. А на склонах гор, где как раз и располагаются канатные дороги, будет холоднее: днём от -9°С, а ночью столбики термометров опускаются до -20°С. Лыжникам и сноубордистам обязательно следует пользоваться солнцезащитными кремами и очками.
Несмотря на то что здесь бывают оттепели до +18°С, катание на склонах в Домбае зимой вполне комфортно. На курорте работают снежные пушки.
Фото: Boris Mokrousov/istockphoto.com
Особенности трасс и подъёмники
Трассы
На курорте 13 горнолыжных трасс, они расположены на склонах Мусса-Ачитара, общая протяжённость составляет 25 км. При этом максимальный перепад высот –1400 м. Зона катания находится на высоте 2600-3000 м. Именно там, на Домбайской поляне, находится учебный склон. Он пологий и отвечает всем мерам безопасности для новичков.
Выше и ниже учебного склона расположены трассы начального и среднего уровней сложности. Эти места отличаются крутым спуском, который служит идеальным трамплином для уверенных в своих силах спортсменов. Кстати, к новому сезону больше половины протяжённости трасс обновили и оснастили системой безопасного катания. А ещё оборудовали новую трассу 1200 м в длину.
На курорте обширный выбор трасс, подходящих для каждого гостя.
- Если вы новичок в горнолыжном спорте, то подойдут так называемые «зелёные» трассы. В Домбае это спуск «Учебный».
- Тем, кто катается уверенно, подойдут три «синие» трассы: «Домбайская поляна» протяжённостью 3700 м, «Сулахат» (2300 м) и «Лесная» (3140 м).
- «Красные» трассы предназначены для профессионалов. Это «Мусса-Ачитара» (940 м), «Старый Домбай» (1600 м), «Домбай 2» (2900 м) и «Солнечная» (400 м).
- «Чёрная» трасса высокого уровня сложности для настоящих экстремалов на Домбае одна – это «Аманауз», её протяжённость составляет 1100 м.
Если же вы самый страстный экстремал, то за отдельную плату возможно предоставление услуги «фрирайд» – спуск вне подготовленных трасс.
Ничего страшного, если вы не ярый поклонник катания на лыжах или сноуборде. В Домбае множество других развлечений, которые идеально подойдут для всей семьи. Всевозможные ледовые катки, катания на санках, ледянках и «ватрушках». В аренду можно взять квадроцикл или снегоход. А самые отважные могут испытать яркие эмоции, совершив полёт на параплане.
Полёт на параплане.
Фото: Boris Mokrousov/istockphoto.com
Подъёмники
Трассы состоят из современнейших комплексов канатных дорог, образующих целую сеть. Пропускная способность таких подъёмников составляет свыше 8000 человек в час.
В Домбае работают четыре канатные дороги, которые делятся на несколько очередей и поднимают туристов на разные уровни.
Также канатные дороги делятся на старый и новый комплексы. Новый комплекс открылся в 2007 году – это гондольная «канатка», которая считается более быстрой по скорости передвижения и доставит вас до самого пика в 3168 м.
Старая очередь канатно-кресельных дорог построена в 1970-1980-х годах, но до сих пор в рабочем состоянии. Самая высокая точка остановки чуть выше 3000 м.
Итого в Домбае пять очередей канатно-кресельных дорог, в том числе гондольная и шестикресельная, маятниковая и бугельно-буксировочные дороги.
Маятниковая канатная дорога представляет собой два вагончика, каждый вместимостью до 40 человек, которые движутся навстречу друг другу – то есть работают по принципу маятника.
Бугельно-буксировочные подъёмники предусмотрены для пологих склонов, они расположены в районе учебных трасс.
Зона катания, расположенная на четвёртой и пятой очередях канатной дороги, является основной. Она находится на просторном снежном плато, а склоны обрабатываются ратраком.
Стоит отметить, что канатные дороги на курорте работают круглый год. Летом их используют для экскурсионных программ и подъёма на смотровые площадки, а также для посетителей, любящих пеший туризм.
Фото: amriphoto/istockphoto.com
Достопримечательности Домбая: что ещё посмотреть
Домбай – это величественные горы, которые простираются по территории России и Грузии. Помимо горнолыжников, здесь пробуют свои силы скалолазы и любители горного туризма. А роскошные водопады и альпийские луга пленяют своими видами всех, кому посчастливилось наблюдать подобные красоты природы.
Вне зависимости от погодных условий Домбай – это природные достопримечательности, которыми можно полюбоваться, взяв экскурсию у местного гида. Реки, горы, водопады пользуются большой популярностью у туристов. Поблизости есть живописные ущелья Алибек, Аманауз и Гоначхир и Русская поляна, откуда открывается невероятный вид на заснеженные горы. Горные пейзажи и реки видны и с каньона Чёртова мельница.
Домбай
Фото: Nikolay Bystryanskiy/istockphoto.com
Недалеко от Домбая находится Тебердинский заповедник – уникальное место в Кавказских горах, обожаемое туристами. В самом курортном посёлке Теберда находятся музей и зоопарк. Летом заповедник особенно сражает своими великолепными пейзажами. Но зима – вовсе не препятствие для его посещения. В холодное время года здесь по-особенному уютно и интересно. Если повезёт, можно увидеть бизонов.
Недалеко от Теберды находится Сентинский храм – сооружение, датируемое Х веком. Не пожалейте времени, всего 10 км — и можно своими глазами полюбоваться на столь величественное здание, которое по праву считается самым древним в стране.
Джамагатское ущелье – ещё одно излюбленное место у туристов. Самостоятельно добраться сюда сложно, лучше воспользоваться услугами местных гидов, которые без труда проведут вас к нарзанным источникам.
Уже ко второй половине декабря туристов на курорте становится всё больше и больше. Специально для них заливают ледовые катки, работают кафе и магазины. Перед Новым годом посёлок украшают иллюминацией, что придаёт ему сказочную атмосферу.
Домбай
Фото: ovbelov/istockphoto.com
Новый год на Домбае
Новый год здесь – лучшее время, чтобы собраться всей семьей и насладиться прекрасной атмосферой и великолепной зимней сказкой. Даже если кто-то из туристов не умеет кататься на горных лыжах, можно воспользоваться арендой ледянок или коньков.
Традиционно в новогодние дни на курорте проводят спортивные соревнования. Всем гостям предлагают попробовать свои силы в соревнованиях по лыжам, сноуборду или катаниям на санях. Для детей тоже есть масса развлечений: аниматоры всегда позаботятся, чтобы малышам было весело и комфортно.
Как добраться до Домбая?
До Домбая можно добраться самолётом и поездом. Автобусного маршрута до Домбая нет. Минеральные Воды и горнолыжный курорт разделяют 200 км. Это расстояние проще преодолеть, взяв автомобиль напрокат или воспользовавшись услугой трансфера прямо из аэропорта или железнодорожного вокзала.
Самолётом
Ближайший к горнолыжному курорту аэропорт расположен в Минеральных Водах. Туда ежедневно отправляется свыше 10 прямых рейсов из Москвы и других крупных городов России.
На поезде
Любителям комфортных и тихих поездок подойдёт путешествие на поезде. В Минеральных Водах железнодорожный вокзал расположен на Привокзальной площади, 1. Здесь регулярно останавливаются поезда, следующие из разных уголков страны.
Фото: Imgorthand/istockphoto.com
Домбай: цены на 2024-2025 год
Ски-пасс выгоднее приобретать сразу на несколько дней, цены разнятся на взрослых и детей. Есть категория льготных ски-пассов. Их цена в зависимости от количества дней варьируется от 2350 до 6800 рублей.
|Количество дней
|Взрослый
|Детский
|Ски-пасс на 1 день
|2900 ₽
|2050 ₽
|Ски-пасс на 2 дня
|5450 ₽
|3800 ₽
|Ски-пасс на 3 дня
|7880 ₽
|5450 ₽
|Фаст-трек
|5500 ₽
|3700 ₽
*цены указаны до 30 декабря 2024 года.
Также продаются прогулочные билеты – это пропуски на канатную дорогу.
Касса на первой очереди
|Маршрут
|Взрослый
|Детский
|1 подъём – 1 спуск
на первой канатной дороге
|1000 ₽
|750 ₽
|1 подъём – 1 спуск
на первой и второй канатных дорогах
|2000 ₽
|1500 ₽
|1 подъём – 1 спуск
на первой, второй и третьей канатных дорогах
|2300 ₽
|1800 ₽
Касса на второй очереди
|Маршрут
|Взрослый
|Детский
|1 подъём – 1 спуск
на второй канатной дороге
|1000 ₽
|750 ₽
|1 подъём – 1 спуск
на второй и третьей канатных дорогах
|2000 ₽
|1500 ₽
Касса на третьей очереди
|Маршрут
|Взрослый
|Детский
|1 подъём — 1 спуск
на третьей канатной дороге
|900 ₽
|600 ₽
Занятия с инструктором
Для тех, кто ни разу не стоял на горных лыжах, на курорте можно воспользоваться услугами опытных инструкторов. А для юных лыжников в Домбае открыта Детская горнолыжная школа, где увлекательно, плавно и доходчиво объяснят малышам азы спорта и научат их чувствовать себя уверенно на горных лыжах.