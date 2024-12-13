Горнолыжный курорт Домбай — 2024/2025: цены, трассы и особенности

Летом курорт ценится за яркие пейзажи и возможность неторопливых пеших прогулок. А зимой в Домбае собираются любители зимних видов спорта. Горнолыжный курорт славится своими трассами и склонами. Если вы давно мечтаете освоить лыжи или сноуборд, вперёд навстречу новым приключениям! Отдых в Домбае подходит для всей семьи.

О чём расскажем:

Домбай: сезон катания и погода

Домбай расположился в Карачаево-Черкесии у подножия Главного Кавказского хребта в 190 км от Пятигорска. От курортного посёлка Теберда его отделяет 20 км. Высота над уровнем моря составляет 1600 м. Горнолыжный курорт славится солнечной и снежной погодой.

Домбай обеспечивает туристам максимально комфортные условия уже много лет. Ветра практически нет, светит яркое солнце. Горнолыжный сезон начинается с середины декабря и длится до конца апреля. В декабре уже выпадает большая доля осадков, поэтому горы здесь заснежены и пригодны для катания. Однако самыми комфортными для горнолыжного спорта считаются февраль и март, потому что снег на трассах становится плотнее.

Погода на горнолыжном курорте Домбай нестабильна. Обычно на новогодних каникулах средняя температура составляет -3°С. А на склонах гор, где как раз и располагаются канатные дороги, будет холоднее: днём от -9°С, а ночью столбики термометров опускаются до -20°С. Лыжникам и сноубордистам обязательно следует пользоваться солнцезащитными кремами и очками.

Несмотря на то что здесь бывают оттепели до +18°С, катание на склонах в Домбае зимой вполне комфортно. На курорте работают снежные пушки.

Фото: Boris Mokrousov/istockphoto.com

Особенности трасс и подъёмники

Трассы

На курорте 13 горнолыжных трасс, они расположены на склонах Мусса-Ачитара, общая протяжённость составляет 25 км. При этом максимальный перепад высот –1400 м. Зона катания находится на высоте 2600-3000 м. Именно там, на Домбайской поляне, находится учебный склон. Он пологий и отвечает всем мерам безопасности для новичков.

Выше и ниже учебного склона расположены трассы начального и среднего уровней сложности. Эти места отличаются крутым спуском, который служит идеальным трамплином для уверенных в своих силах спортсменов. Кстати, к новому сезону больше половины протяжённости трасс обновили и оснастили системой безопасного катания. А ещё оборудовали новую трассу 1200 м в длину.

На курорте обширный выбор трасс, подходящих для каждого гостя.

Если вы новичок в горнолыжном спорте, то подойдут так называемые «зелёные» трассы. В Домбае это спуск «Учебный». Тем, кто катается уверенно, подойдут три «синие» трассы: «Домбайская поляна» протяжённостью 3700 м, «Сулахат» (2300 м) и «Лесная» (3140 м). «Красные» трассы предназначены для профессионалов. Это «Мусса-Ачитара» (940 м), «Старый Домбай» (1600 м), «Домбай 2» (2900 м) и «Солнечная» (400 м). «Чёрная» трасса высокого уровня сложности для настоящих экстремалов на Домбае одна – это «Аманауз», её протяжённость составляет 1100 м.

Если же вы самый страстный экстремал, то за отдельную плату возможно предоставление услуги «фрирайд» – спуск вне подготовленных трасс.

Ничего страшного, если вы не ярый поклонник катания на лыжах или сноуборде. В Домбае множество других развлечений, которые идеально подойдут для всей семьи. Всевозможные ледовые катки, катания на санках, ледянках и «ватрушках». В аренду можно взять квадроцикл или снегоход. А самые отважные могут испытать яркие эмоции, совершив полёт на параплане.

Полёт на параплане. Фото: Boris Mokrousov/istockphoto.com

Подъёмники

Трассы состоят из современнейших комплексов канатных дорог, образующих целую сеть. Пропускная способность таких подъёмников составляет свыше 8000 человек в час.

В Домбае работают четыре канатные дороги, которые делятся на несколько очередей и поднимают туристов на разные уровни.

Также канатные дороги делятся на старый и новый комплексы. Новый комплекс открылся в 2007 году – это гондольная «канатка», которая считается более быстрой по скорости передвижения и доставит вас до самого пика в 3168 м.

Старая очередь канатно-кресельных дорог построена в 1970-1980-х годах, но до сих пор в рабочем состоянии. Самая высокая точка остановки чуть выше 3000 м.

Итого в Домбае пять очередей канатно-кресельных дорог, в том числе гондольная и шестикресельная, маятниковая и бугельно-буксировочные дороги.

Маятниковая канатная дорога представляет собой два вагончика, каждый вместимостью до 40 человек, которые движутся навстречу друг другу – то есть работают по принципу маятника.

Бугельно-буксировочные подъёмники предусмотрены для пологих склонов, они расположены в районе учебных трасс.

Зона катания, расположенная на четвёртой и пятой очередях канатной дороги, является основной. Она находится на просторном снежном плато, а склоны обрабатываются ратраком.

Стоит отметить, что канатные дороги на курорте работают круглый год. Летом их используют для экскурсионных программ и подъёма на смотровые площадки, а также для посетителей, любящих пеший туризм.

Фото: amriphoto/istockphoto.com

Достопримечательности Домбая: что ещё посмотреть

Домбай – это величественные горы, которые простираются по территории России и Грузии. Помимо горнолыжников, здесь пробуют свои силы скалолазы и любители горного туризма. А роскошные водопады и альпийские луга пленяют своими видами всех, кому посчастливилось наблюдать подобные красоты природы.

Вне зависимости от погодных условий Домбай – это природные достопримечательности, которыми можно полюбоваться, взяв экскурсию у местного гида. Реки, горы, водопады пользуются большой популярностью у туристов. Поблизости есть живописные ущелья Алибек, Аманауз и Гоначхир и Русская поляна, откуда открывается невероятный вид на заснеженные горы. Горные пейзажи и реки видны и с каньона Чёртова мельница.

Домбай Фото: Nikolay Bystryanskiy/istockphoto.com

Недалеко от Домбая находится Тебердинский заповедник – уникальное место в Кавказских горах, обожаемое туристами. В самом курортном посёлке Теберда находятся музей и зоопарк. Летом заповедник особенно сражает своими великолепными пейзажами. Но зима – вовсе не препятствие для его посещения. В холодное время года здесь по-особенному уютно и интересно. Если повезёт, можно увидеть бизонов.

Недалеко от Теберды находится Сентинский храм – сооружение, датируемое Х веком. Не пожалейте времени, всего 10 км — и можно своими глазами полюбоваться на столь величественное здание, которое по праву считается самым древним в стране.

Джамагатское ущелье – ещё одно излюбленное место у туристов. Самостоятельно добраться сюда сложно, лучше воспользоваться услугами местных гидов, которые без труда проведут вас к нарзанным источникам.

Уже ко второй половине декабря туристов на курорте становится всё больше и больше. Специально для них заливают ледовые катки, работают кафе и магазины. Перед Новым годом посёлок украшают иллюминацией, что придаёт ему сказочную атмосферу.

Домбай Фото: ovbelov/istockphoto.com

Новый год на Домбае

Новый год здесь – лучшее время, чтобы собраться всей семьей и насладиться прекрасной атмосферой и великолепной зимней сказкой. Даже если кто-то из туристов не умеет кататься на горных лыжах, можно воспользоваться арендой ледянок или коньков.

Традиционно в новогодние дни на курорте проводят спортивные соревнования. Всем гостям предлагают попробовать свои силы в соревнованиях по лыжам, сноуборду или катаниям на санях. Для детей тоже есть масса развлечений: аниматоры всегда позаботятся, чтобы малышам было весело и комфортно.

Как добраться до Домбая?

До Домбая можно добраться самолётом и поездом. Автобусного маршрута до Домбая нет. Минеральные Воды и горнолыжный курорт разделяют 200 км. Это расстояние проще преодолеть, взяв автомобиль напрокат или воспользовавшись услугой трансфера прямо из аэропорта или железнодорожного вокзала.

Самолётом

Ближайший к горнолыжному курорту аэропорт расположен в Минеральных Водах. Туда ежедневно отправляется свыше 10 прямых рейсов из Москвы и других крупных городов России.

На поезде

Любителям комфортных и тихих поездок подойдёт путешествие на поезде. В Минеральных Водах железнодорожный вокзал расположен на Привокзальной площади, 1. Здесь регулярно останавливаются поезда, следующие из разных уголков страны.

Фото: Imgorthand/istockphoto.com

Домбай: цены на 2024-2025 год

Ски-пасс выгоднее приобретать сразу на несколько дней, цены разнятся на взрослых и детей. Есть категория льготных ски-пассов. Их цена в зависимости от количества дней варьируется от 2350 до 6800 рублей.

Количество дней Взрослый Детский Ски-пасс на 1 день 2900 ₽ 2050 ₽ Ски-пасс на 2 дня 5450 ₽ 3800 ₽ Ски-пасс на 3 дня 7880 ₽ 5450 ₽ Фаст-трек 5500 ₽ 3700 ₽

*цены указаны до 30 декабря 2024 года.

Также продаются прогулочные билеты – это пропуски на канатную дорогу.

Касса на первой очереди

Маршрут Взрослый Детский 1 подъём – 1 спуск

на первой канатной дороге 1000 ₽ 750 ₽ 1 подъём – 1 спуск

на первой и второй канатных дорогах 2000 ₽ 1500 ₽ 1 подъём – 1 спуск

на первой, второй и третьей канатных дорогах 2300 ₽ 1800 ₽

Касса на второй очереди

Маршрут Взрослый Детский 1 подъём – 1 спуск

на второй канатной дороге 1000 ₽ 750 ₽ 1 подъём – 1 спуск

на второй и третьей канатных дорогах 2000 ₽ 1500 ₽

Касса на третьей очереди

Маршрут Взрослый Детский 1 подъём — 1 спуск

на третьей канатной дороге 900 ₽ 600 ₽

Занятия с инструктором

Для тех, кто ни разу не стоял на горных лыжах, на курорте можно воспользоваться услугами опытных инструкторов. А для юных лыжников в Домбае открыта Детская горнолыжная школа, где увлекательно, плавно и доходчиво объяснят малышам азы спорта и научат их чувствовать себя уверенно на горных лыжах.