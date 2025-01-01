Улучшает работу сердца и успокаивает нервы: диетолог назвала полезные свойства боярышника

Также расскажем, кому эти ягоды противопоказаны и какие побочные эффекты могут появиться при неправильной дозировке.

Боярышник, а точнее его плоды и цветки, издревле применяется в медицине. Этот высокий кустарник, который растёт в умеренных регионах по всему миру, содержит множество полезных веществ.

О чём расскажем:

Питательный состав

Плоды боярышника богаты витаминами и минералами. В них можно найти селен, кобальт, железо, цинк, магний, кальций, а также витамины В9 (100% от суточной нормы), Е (40%) и С (35%).

Фото: istockphoto.com/strelov

В боярышнике около 14 г углеводов на 100 г продукта, 1,1 г белка, 50 ккал и совсем нет жиров. Такой же вес сушёных плодов содержит порядка 250–300 ккал, поскольку в таком виде концентрация веществ выше.

Полезные свойства боярышника

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог «Боярышник является многолетним кустарником или небольшим деревом, который принадлежит к семейству розоцветных. Его плоды, цветы и листья используются для лечения различных заболеваний благодаря их целебным свойствам».

Улучшение работы сердца

Боярышник активно используется для поддержки сердечно-сосудистой системы.

Он помогает расширить коронарные сосуды, улучшая кровоснабжение сердца, а также укрепляет сердечную мышцу и нормализует сердцебиение.

Плоды кустарника часто применяют для лечения сердечной недостаточности. Это состояние развивается, когда сердце не может постоянно перекачивать кровь по телу. Одно исследование показало, что ежедневный приём 900 мг экстракта плодов ежедневно снижает риск внезапной сердечной смерти.

Тем не менее подтверждённых данных о том, что боярышник напрямую лечит сердечную недостаточность, нет.

Регулирует артериальное давление

Боярышник может помочь предотвратить гипертонию. Одно исследование показало, как 1200 мг экстракта растения в день помогают людям с диабетом 2-го типа, страдающим высоким артериальным давлением. Участники, принимавшие экстракт боярышника, отметили значительное снижение диастолического давления по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Фото: istockphoto.com/Everyday better to do everything you love

Поддерживает липидный обмен

Согласно некоторым исследованиям, боярышник может эффективно регулировать липидный обмен и снижать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известного как «плохой холестерин».

Липидный обмен веществ — это то, как ваше тело хранит и расщепляет жир и энергию. Дисбаланс этого процесса приводит к повреждению клеток в мозге, печени и нервной системе.

Регулирует уровень сахара в крови

Боярышник содержит флавоноиды и фенольные соединения. Эти вещества помогают в лечении диабета, который вызывает высокий уровень сахара в крови.

Некоторые исследования показывают, что флавоноид кверцетин может привести к снижению уровня сахара в крови. Он способствует метаболизму глюкозы, процессу, который создаёт энергию для тела, а также регуляции секреции инсулина (процесс, предотвращающий перепроизводство глюкозы в организме).

Антиоксидантное и противовоспалительное действие

Исследования на животных обнаружили антиоксидантную активность боярышника. Флавоноиды в этих плодах помогают снизить окислительный стресс, который негативно влияет на организм.

Фото: istockphoto.com/ISMOLOEX

Благодаря наличию антиоксидантов боярышник способен сопротивляться окислительному стрессу, предотвращая повреждение клеток.

Успокаивающее действие

Экстракт боярышника обладает мягким седативным эффектом, помогая справляться с нервным напряжением, стрессом и бессонницей. Он нормализует сон и улучшает общий эмоциональный фон.

Показания к применению боярышника

Боярышник в медицине выпускается в виде настойки, порошка и цельных плодов.

Настойки боярышника используются для лечения заболеваний сердца. Как указано на сайте Государственного реестра лекарственных средств, в показаниях к применению значатся: комплексная терапия функциональных расстройств сердечной деятельности, кардиалгий, климактерического синдрома, астено-невротических состояний.

Средство оказывает умеренное кардиотоническое, спазмолитическое, седативное действие.

Фото: istockphoto.com/Madeleine_Steinbach

Цельные плоды, а также порошок используются для приготовления отваров и настоев. Такое средство растительного происхождения тоже принимают в рамках комплексного лечения заболеваний сердца. В этих формах выпуска оно также способствует снижению давления и нормализует показатели свёртываемости крови.

Вред и противопоказания боярышника

Боярышник в любых его формах противопоказан людям:

с индивидуальной непереносимостью;

в период беременности;

при грудном вскармливании;

детям до 12 лет.

Фото: istockphoto.com/Dmitr1ch

Настойка содержит спирт, поэтому с осторожностью её следует принимать при заболеваниях печени, головного мозга, эпилепсии, черепно-мозговой травме, а также при алкоголизме.

Среди возможных побочных эффектов выделяют аллергические реакции (крапивница, зуд), при применении натощак — кишечную колику, при длительном применении — брадикардию (замедление сердцебиения), при применении в больших дозах — снижение артериального давления, тошноту, тремор и сонливость.

Принимать любые лекарства, в том числе растительного происхождения, нужно только после консультации с врачом.