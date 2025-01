Улучшает работу сердца и успокаивает нервы: диетолог назвала полезные свойства боярышника

Боярышник, а точнее его плоды и цветки, издревле применяется в медицине. Этот высокий кустарник, который растёт в умеренных регионах по всему миру, содержит множество полезных веществ.

Плоды боярышника богаты витаминами и минералами. В них можно найти селен, кобальт, железо, цинк, магний, кальций, а также витамины В9 (100% от суточной нормы), Е (40%) и С (35%).

В боярышнике около 14 г углеводов на 100 г продукта, 1,1 г белка, 50 ккал и совсем нет жиров. Такой же вес сушёных плодов содержит порядка 250–300 ккал, поскольку в таком виде концентрация веществ выше.

Боярышник активно используется для поддержки сердечно-сосудистой системы.

Плоды кустарника часто применяют для лечения сердечной недостаточности. Это состояние развивается, когда сердце не может постоянно перекачивать кровь по телу. Одно исследование показало, что ежедневный приём 900 мг экстракта плодов ежедневно снижает риск внезапной сердечной смерти.

Тем не менее подтверждённых данных о том, что боярышник напрямую лечит сердечную недостаточность, нет.

Боярышник может помочь предотвратить гипертонию. Одно исследование показало, как 1200 мг экстракта растения в день помогают людям с диабетом 2-го типа, страдающим высоким артериальным давлением. Участники, принимавшие экстракт боярышника, отметили значительное снижение диастолического давления по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

