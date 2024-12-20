Нутрициолог назвала преимущества инжира и варианты, как добавить его в рацион

Ксения Уваровская семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии «Инжир — съедобный плод субтропического фигового дерева. Это хорошая альтернатива магазинным сладостям благодаря естественному содержанию фруктозы и глюкозы. В отличие от рафинированных сахаросодержащих продуктов, он обогащён клетчаткой, витаминами и минералами».

Инжир является одним из древнейших культивируемых плодов. Его происхождение связывают с Юго-Западной Азией, где он использовался ещё 5000 лет назад. Древние египтяне, греки и римляне ценили продукт за его вкус и целебные свойства, а также применяли в качестве торгового товара. В наше время он выращивается в Средиземноморье, Индии, Турции и других регионах с подходящим климатом.

О чём расскажем:

Полезные свойства инжира

Инжир содержит широкий спектр витаминов и минералов. На порцию свежего плода (примерно 100 г) приходится примерно (мг, % от суточной потребности):

витамин В6 (0,1 мг, 8,7%);

витамин В5 (0,3 мг, 6,0%);

медь (0,1 мг, 7,8%);

марганец (0,1 мг, 5,6%);

калий (232 мг, 4,9%).

Благодаря высокому содержанию полифенолов и флавоноидов (фенольные кислоты, флавоны, флавононы, флавонолы, антоцианины и проантоцианидины) инжир обладает мощными антиоксидантными свойствами. Они помогают снижать уровень свободных радикалов в организме, что защищает клетки от повреждений, старения и хронических заболеваний.

В тёмном инжире, в отличие от зелёного, более высокое содержание полифенолов.

Фото: istockphoto.com/Bohdan Bevz

Калий и магний, содержащиеся в инжире, помогают регулировать кровяное давление. Антиоксиданты способствуют снижению уровня плохого холестерина (LDL), предотвращая риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Инжир способствует нормализации уровня глюкозы в крови за счёт содержания абсцизовой кислоты. Кроме того, благодаря антиоксидантным свойствам он также оказывает положительное влияние на когнитивные и поведенческие функции при болезни Альцгеймера.

По результатам исследований, инжир может быть полезен для улучшения симптомов синдрома раздражённого кишечника (СРК), включая снижение частоты боли, дефекации и запора.

Вредные свойства инжира

Инжир содержит значительное количество натуральных сахаров, особенно в сушёном виде, что может привести к скачкам уровня глюкозы в крови. Например, в шести сушёных плодах около 24 г сахара.

Рекомендуется ограничить инжир людям с диабетом, особенно в сушёном виде, из-за высокого уровня натуральных сахаров. Также продукт способен вызывать аллергические реакции у людей с пищевой непереносимостью.

Инжир может взаимодействовать с некоторыми лекарствами из-за высокого содержания калия, потенциально влияя на лекарства для нормализации артериального давления или диуретики.

Рецепты использования инжира

Свежий инжир быстро портится, поэтому наиболее распространённый метод его сохранения — это сушка. Исследования показали, что микроволновая печь является лучшим методом для этого, поскольку сохраняет содержание полифенолов.

Инжир также можно заморозить или приготовить в джемы и нектары. Слишком долгое хранение плода в морозильной камере может привести к деградации некоторых биоактивных веществ. Переработка продукта в варенье поможет сохранить некоторые фенольные соединения и каротиноиды.

Свежий инжир идеально подходит для перекусов или салатов. Его можно сочетать с орехами, йогуртом или мягкими сырами. Сушёный плод добавляют в гранолу, выпечку или употребляют отдельно.

Салат с инжиром

Фото: istockphoto.com/Whitestorm

Ингредиенты:

руккола или шпинат – 50-60 г;

помидоры черри – 6-7 шт.;

инжир — 2-3 шт.;

гранат – горсть;

лимонный сок и бальзамический соус для заправки.

Фото: istockphoto.com/Marko Jan

Приготовление:

1. Промойте и высушите рукколу и/или шпинат.

2. Нарежьте инжир и помидоры черри пополам.

3. Выложите все ингредиенты в салатницу, посыпьте гранатом.

4. Заправьте лимонным соком и бальзамическим соусом.

Пирог с инжиром, сливой и малиной (на шесть-восемь порций)

Фото: istockphoto.com/GMVozd

Ингредиенты:

мука нутовая — 300 г;

молоко растительное — 200 мл;

масло гхи — 30 г;

стевия или кленовый сироп — по вкусу;

корица — 1/2 ч.л.;

сода — 1/2 ч.л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

розовая гималайская соль;

инжир — 6 крупных плодов;

слива — 8 крупных плодов;

малина — 1 горсть.

Фото: istockphoto.com/MajaMitrovic

Приготовление:

1. Форму, в которой будете выпекать пирог, смазать маслом.

2. Просеять нутовую муку в миску. Добавить корицу, соль, соду, перемешать.

3. Добавить кленовый сироп или стевию, перемешать.

4. Постоянно помешивая, влить молоко.

5. Влить сок лимона, быстро перемешать.

6. Нарезать сливы и инжир на четвертинки.

Фото: istockphoto.com/miriam-doerr

7. Добавить в тесто нарезанные фрукты и малину, перемешать.

8. Выложить тесто в смазанную маслом форму, разровнять. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Рекомендации по потреблению инжира

Несмотря на все полезные свойства инжира, не следует превышать суточную норму — это 80-100 г свежего (две-три шт.) или 30-40 г сушёного (три-четыре шт.).

Фото: istockphoto.com/MariyaPhoto

Инжир – это питательный продукт с антиоксидантным эффектом, но стоит помнить о норме и противопоказаниях включения продукта в рацион.