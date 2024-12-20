Нутрициолог назвала преимущества инжира и варианты, как добавить его в рацион

«Инжир — съедобный плод субтропического фигового дерева. Это хорошая альтернатива магазинным сладостям благодаря естественному содержанию фруктозы и глюкозы. В отличие от рафинированных сахаросодержащих продуктов, он обогащён клетчаткой, витаминами и минералами».
Инжир является одним из древнейших культивируемых плодов. Его происхождение связывают с Юго-Западной Азией, где он использовался ещё 5000 лет назад. Древние египтяне, греки и римляне ценили продукт за его вкус и целебные свойства, а также применяли в качестве торгового товара. В наше время он выращивается в Средиземноморье, Индии, Турции и других регионах с подходящим климатом.
О чём расскажем:
- Полезные свойства инжира
- Вредные свойства инжира
- Рецепты использования инжира
- Рекомендации по потреблению инжира
Полезные свойства инжира
Инжир содержит широкий спектр витаминов и минералов. На порцию свежего плода (примерно 100 г) приходится примерно (мг, % от суточной потребности):
- витамин В6 (0,1 мг, 8,7%);
- витамин В5 (0,3 мг, 6,0%);
- медь (0,1 мг, 7,8%);
- марганец (0,1 мг, 5,6%);
- калий (232 мг, 4,9%).
Благодаря высокому содержанию полифенолов и флавоноидов (фенольные кислоты, флавоны, флавононы, флавонолы, антоцианины и проантоцианидины) инжир обладает мощными антиоксидантными свойствами. Они помогают снижать уровень свободных радикалов в организме, что защищает клетки от повреждений, старения и хронических заболеваний.
Фото: istockphoto.com/Bohdan Bevz
Калий и магний, содержащиеся в инжире, помогают регулировать кровяное давление. Антиоксиданты способствуют снижению уровня плохого холестерина (LDL), предотвращая риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Инжир способствует нормализации уровня глюкозы в крови за счёт содержания абсцизовой кислоты. Кроме того, благодаря антиоксидантным свойствам он также оказывает положительное влияние на когнитивные и поведенческие функции при болезни Альцгеймера.
По результатам исследований, инжир может быть полезен для улучшения симптомов синдрома раздражённого кишечника (СРК), включая снижение частоты боли, дефекации и запора.
Вредные свойства инжира
Инжир содержит значительное количество натуральных сахаров, особенно в сушёном виде, что может привести к скачкам уровня глюкозы в крови. Например, в шести сушёных плодах около 24 г сахара.
Рекомендуется ограничить инжир людям с диабетом, особенно в сушёном виде, из-за высокого уровня натуральных сахаров. Также продукт способен вызывать аллергические реакции у людей с пищевой непереносимостью.
Инжир может взаимодействовать с некоторыми лекарствами из-за высокого содержания калия, потенциально влияя на лекарства для нормализации артериального давления или диуретики.
Рецепты использования инжира
Свежий инжир быстро портится, поэтому наиболее распространённый метод его сохранения — это сушка. Исследования показали, что микроволновая печь является лучшим методом для этого, поскольку сохраняет содержание полифенолов.
Инжир также можно заморозить или приготовить в джемы и нектары. Слишком долгое хранение плода в морозильной камере может привести к деградации некоторых биоактивных веществ. Переработка продукта в варенье поможет сохранить некоторые фенольные соединения и каротиноиды.
Свежий инжир идеально подходит для перекусов или салатов. Его можно сочетать с орехами, йогуртом или мягкими сырами. Сушёный плод добавляют в гранолу, выпечку или употребляют отдельно.
Салат с инжиром
Фото: istockphoto.com/Whitestorm
Ингредиенты:
- руккола или шпинат – 50-60 г;
- помидоры черри – 6-7 шт.;
- инжир — 2-3 шт.;
- гранат – горсть;
- лимонный сок и бальзамический соус для заправки.
Фото: istockphoto.com/Marko Jan
Приготовление:
1. Промойте и высушите рукколу и/или шпинат.
2. Нарежьте инжир и помидоры черри пополам.
3. Выложите все ингредиенты в салатницу, посыпьте гранатом.
4. Заправьте лимонным соком и бальзамическим соусом.
Пирог с инжиром, сливой и малиной (на шесть-восемь порций)
Фото: istockphoto.com/GMVozd
Ингредиенты:
- мука нутовая — 300 г;
- молоко растительное — 200 мл;
- масло гхи — 30 г;
- стевия или кленовый сироп — по вкусу;
- корица — 1/2 ч.л.;
- сода — 1/2 ч.л.;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- розовая гималайская соль;
- инжир — 6 крупных плодов;
- слива — 8 крупных плодов;
- малина — 1 горсть.
Фото: istockphoto.com/MajaMitrovic
Приготовление:
1. Форму, в которой будете выпекать пирог, смазать маслом.
2. Просеять нутовую муку в миску. Добавить корицу, соль, соду, перемешать.
3. Добавить кленовый сироп или стевию, перемешать.
4. Постоянно помешивая, влить молоко.
5. Влить сок лимона, быстро перемешать.
6. Нарезать сливы и инжир на четвертинки.
Фото: istockphoto.com/miriam-doerr
7. Добавить в тесто нарезанные фрукты и малину, перемешать.
8. Выложить тесто в смазанную маслом форму, разровнять. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.
Рекомендации по потреблению инжира
Несмотря на все полезные свойства инжира, не следует превышать суточную норму — это 80-100 г свежего (две-три шт.) или 30-40 г сушёного (три-четыре шт.).
Фото: istockphoto.com/MariyaPhoto
Инжир – это питательный продукт с антиоксидантным эффектом, но стоит помнить о норме и противопоказаниях включения продукта в рацион.