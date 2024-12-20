Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Статьи

Инжир: польза и вред для организма женщины, мужчины, противопоказания

Нутрициолог назвала преимущества инжира и варианты, как добавить его в рацион
Ксения Уваровская
Инжир: польза и вред для организма
Аудио-версия:
Комментарии
Плод помогает регулировать кровяное давление и нормализовать уровень глюкозы в крови.
<a href="https://www.championat.com/authors/8322/1.html">Ксения Уваровская</a>
Ксения Уваровская
семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии

«Инжир — съедобный плод субтропического фигового дерева. Это хорошая альтернатива магазинным сладостям благодаря естественному содержанию фруктозы и глюкозы. В отличие от рафинированных сахаросодержащих продуктов, он обогащён клетчаткой, витаминами и минералами».

Инжир является одним из древнейших культивируемых плодов. Его происхождение связывают с Юго-Западной Азией, где он использовался ещё 5000 лет назад. Древние египтяне, греки и римляне ценили продукт за его вкус и целебные свойства, а также применяли в качестве торгового товара. В наше время он выращивается в Средиземноморье, Индии, Турции и других регионах с подходящим климатом.

О чём расскажем:

Полезные свойства инжира

Инжир содержит широкий спектр витаминов и минералов. На порцию свежего плода (примерно 100 г) приходится примерно (мг, % от суточной потребности):

  • витамин В6 (0,1 мг, 8,7%);
  • витамин В5 (0,3 мг, 6,0%);
  • медь (0,1 мг, 7,8%);
  • марганец (0,1 мг, 5,6%);
  • калий (232 мг, 4,9%).

Благодаря высокому содержанию полифенолов и флавоноидов (фенольные кислоты, флавоны, флавононы, флавонолы, антоцианины и проантоцианидины) инжир обладает мощными антиоксидантными свойствами. Они помогают снижать уровень свободных радикалов в организме, что защищает клетки от повреждений, старения и хронических заболеваний.

В тёмном инжире, в отличие от зелёного, более высокое содержание полифенолов.

Фото: istockphoto.com/Bohdan Bevz

Калий и магний, содержащиеся в инжире, помогают регулировать кровяное давление. Антиоксиданты способствуют снижению уровня плохого холестерина (LDL), предотвращая риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Инжир способствует нормализации уровня глюкозы в крови за счёт содержания абсцизовой кислоты. Кроме того, благодаря антиоксидантным свойствам он также оказывает положительное влияние на когнитивные и поведенческие функции при болезни Альцгеймера.

Читайте также:
Какие полезные привычки снижают риск деменции
Какие полезные привычки снижают риск деменции

По результатам исследований, инжир может быть полезен для улучшения симптомов синдрома раздражённого кишечника (СРК), включая снижение частоты боли, дефекации и запора.

Вредные свойства инжира

Инжир содержит значительное количество натуральных сахаров, особенно в сушёном виде, что может привести к скачкам уровня глюкозы в крови. Например, в шести сушёных плодах около 24 г сахара.

Рекомендуется ограничить инжир людям с диабетом, особенно в сушёном виде, из-за высокого уровня натуральных сахаров. Также продукт способен вызывать аллергические реакции у людей с пищевой непереносимостью.

Инжир может взаимодействовать с некоторыми лекарствами из-за высокого содержания калия, потенциально влияя на лекарства для нормализации артериального давления или диуретики.

Рецепты использования инжира

Свежий инжир быстро портится, поэтому наиболее распространённый метод его сохранения — это сушка. Исследования показали, что микроволновая печь является лучшим методом для этого, поскольку сохраняет содержание полифенолов.

Инжир также можно заморозить или приготовить в джемы и нектары. Слишком долгое хранение плода в морозильной камере может привести к деградации некоторых биоактивных веществ. Переработка продукта в варенье поможет сохранить некоторые фенольные соединения и каротиноиды.

Свежий инжир идеально подходит для перекусов или салатов. Его можно сочетать с орехами, йогуртом или мягкими сырами. Сушёный плод добавляют в гранолу, выпечку или употребляют отдельно.

Салат с инжиром

Фото: istockphoto.com/Whitestorm

Ингредиенты:

  • руккола или шпинат – 50-60 г;
  • помидоры черри – 6-7 шт.;
  • инжир — 2-3 шт.;
  • гранат – горсть;
  • лимонный сок и бальзамический соус для заправки.

Фото: istockphoto.com/Marko Jan

Приготовление:

1. Промойте и высушите рукколу и/или шпинат.

2. Нарежьте инжир и помидоры черри пополам.

3. Выложите все ингредиенты в салатницу, посыпьте гранатом.

4. Заправьте лимонным соком и бальзамическим соусом.

Пирог с инжиром, сливой и малиной (на шесть-восемь порций)

Фото: istockphoto.com/GMVozd

Ингредиенты:

  • мука нутовая — 300 г;
  • молоко растительное — 200 мл;
  • масло гхи — 30 г;
  • стевия или кленовый сироп — по вкусу;
  • корица — 1/2 ч.л.;
  • сода — 1/2 ч.л.;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • розовая гималайская соль;
  • инжир — 6 крупных плодов;
  • слива — 8 крупных плодов;
  • малина — 1 горсть.

Фото: istockphoto.com/MajaMitrovic

Приготовление:

1. Форму, в которой будете выпекать пирог, смазать маслом.

2. Просеять нутовую муку в миску. Добавить корицу, соль, соду, перемешать.

3. Добавить кленовый сироп или стевию, перемешать.

4. Постоянно помешивая, влить молоко.

5. Влить сок лимона, быстро перемешать.

6. Нарезать сливы и инжир на четвертинки.

Фото: istockphoto.com/miriam-doerr

7. Добавить в тесто нарезанные фрукты и малину, перемешать.

8. Выложить тесто в смазанную маслом форму, разровнять. Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Рекомендации по потреблению инжира

Несмотря на все полезные свойства инжира, не следует превышать суточную норму — это 80-100 г свежего (две-три шт.) или 30-40 г сушёного (три-четыре шт.).

Фото: istockphoto.com/MariyaPhoto

Инжир – это питательный продукт с антиоксидантным эффектом, но стоит помнить о норме и противопоказаниях включения продукта в рацион.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android