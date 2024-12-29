Вкусный десерт на новогодний стол: пошаговый рецепт тыквенных вафель с шоколадом

«Поделюсь рецептом невероятно вкусных и хрустящих тыквенных вафель, которые украсят ваш новогодний стол. Они не только вкусные, но и очень красивые, ведь на них можно нарисовать любые узоры, связанные с праздником».
Рецепт приготовления
Тыквенные вафли с шоколадом
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
Ингредиенты:
- пахта или греческий йогурт — 120 г;
- тыква очищенная — 250 г;
- пшеничная мука — 200 г;
- мука цельнозерновая — 50 г;
- крахмал кукурузный — 30 г;
- сахар — 60 г;
- молотая корица — 1/2 ч. л.;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль мелкая морская — 1/3 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- растопленное сливочное масло — 50 г;
- лимон — 1/2 шт.;
- чёрный или белый шоколад на декор — 50–100 г.
Фото: istockphoto.com/Olga Gont
Способ приготовления:
1. Аккуратно снимите цедру лимона на мелкой тёрке.
2. Взбейте яйцо с сахаром и цедрой лимона до образования пышной пены.
3. Очистите тыкву, натрите мякоть на средней тёрке.
4. Оба вида муки просейте с разрыхлителем, корицей, крахмалом и солью, чтобы все сухие компоненты смешались.
5. Смешайте растопленное масло с яичной смесью и греческим йогуртом.
6. Вмешайте в яичную массу тёртую тыкву и сок лимона.
7. Поставьте вафельницу на прогрев.
Фото: istockphoto.com/Stefan Tomic
8. В получившуюся массу постепенно всыпайте все сухие компоненты. Тесто должно стать густым и тягучим.
9. Выложите тесто в вафельницу исходя из её объёма. Выпекайте вафли четыре-пять минут, затем переложите их на доску или тарелку.
10. Растопите шоколад на водяной бане и переложите его в кондитерский мешок или в корнетик из бумаги.
11. Полейте вафли растопленным белым или чёрным шоколадом в виде паутинки.