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Вкусный десерт на новогодний стол: пошаговый рецепт тыквенных вафель с шоколадом

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «Поделюсь рецептом невероятно вкусных и хрустящих тыквенных вафель, которые украсят ваш новогодний стол. Они не только вкусные, но и очень красивые, ведь на них можно нарисовать любые узоры, связанные с праздником».

Рецепт приготовления

Тыквенные вафли с шоколадом

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Ингредиенты:

пахта или греческий йогурт — 120 г;

тыква очищенная — 250 г;

пшеничная мука — 200 г;

мука цельнозерновая — 50 г;

крахмал кукурузный — 30 г;

сахар — 60 г;

молотая корица — 1/2 ч. л.;

разрыхлитель — 10 г;

соль мелкая морская — 1/3 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

растопленное сливочное масло — 50 г;

лимон — 1/2 шт.;

чёрный или белый шоколад на декор — 50–100 г.

Фото: istockphoto.com/Olga Gont

Способ приготовления:

1. Аккуратно снимите цедру лимона на мелкой тёрке.

2. Взбейте яйцо с сахаром и цедрой лимона до образования пышной пены.

3. Очистите тыкву, натрите мякоть на средней тёрке.

4. Оба вида муки просейте с разрыхлителем, корицей, крахмалом и солью, чтобы все сухие компоненты смешались.

5. Смешайте растопленное масло с яичной смесью и греческим йогуртом.

6. Вмешайте в яичную массу тёртую тыкву и сок лимона.

7. Поставьте вафельницу на прогрев.

Фото: istockphoto.com/Stefan Tomic

8. В получившуюся массу постепенно всыпайте все сухие компоненты. Тесто должно стать густым и тягучим.

9. Выложите тесто в вафельницу исходя из её объёма. Выпекайте вафли четыре-пять минут, затем переложите их на доску или тарелку.

10. Растопите шоколад на водяной бане и переложите его в кондитерский мешок или в корнетик из бумаги.

11. Полейте вафли растопленным белым или чёрным шоколадом в виде паутинки.