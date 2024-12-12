Выбираем одежду для уличной тренировки

Холода не повод отказываться от тренировок на свежем воздухе. Но прежде чем начать заниматься спортом на улице, стоит подобрать соответствующую одежду, в которой будет максимально комфортно. О том, как правильно выбрать комплект одежды для уличной тренировки, рассказали представители бренда спортивной и casual-одежды FORWARD.

Кроссовки

Кроссовки — основа любого спортивного комплекта. Когда выбираешь их, в первую очередь нужно обратить внимание на подошву. Она должна обладать хорошим сцеплением с поверхностью, не скользить, не промокать и амортизировать, чтобы снизить нагрузку на суставы во время интенсивных тренировок.

Для занятий спортом на улице отлично подойдут треккинговые кроссовки FORWARD, новинка этого сезона. Они с лёгкостью справятся с регулярными интенсивными пробежками по грязи или снежной каше.

Кроссовки Фото: пресс-служба Forward

Износостойкий протектор из каучука ведёт себя уверенно на сухих, влажных, рыхлых и твёрдых поверхностях, а благодаря специальному утеплителю Thinsulate вы точно не замёрзнете. В некоторые модели встроили систему быстрой шнуровки, что позволяет подогнать посадку под индивидуальные параметры простым вращением специального диска. Эти кроссовки плотно облегают ногу, за счёт чего снижается риск возникновения травм.

Тренировочный костюм

Следующий важный элемент – тренировочный костюм. Он не должен сковывать движения, а также быть лёгким и дышащим. В интернет-магазине FORWARD есть модели с капюшоном, которые помогут защитить голову от пронизывающего ветра, что особенно актуально в холодные зимние дни.

Костюм Фото: пресс-служба Forward

Рюкзак

Ещё одна незаменимая вещь в комплекте для уличной тренировки. Он должен быть лёгким и вместительным. Выбирая рюкзак, обратите внимание на молнию — чтобы была исправна и не заедала. Лямки не должны натирать и давить на плечи. В FORWARD учли эти требования и разработали эргономичные вместительные рюкзаки.

Спинка и лямки сделаны из мягкого материала, который пропускает воздух и подстраивается под анатомические особенности. А ещё в рюкзаках FORWARD много компактных карманов для ключей, телефона, наушников и прочей мелочи.

Рюкзак Фото: пресс-служба Forward

Термобельё

Станет отличным дополнением к тренировочному костюму. В нём будет не жарко в помещении и не холодно на улице, что особенно важно в непогоду. Для тренировки подойдут модели из синтетических материалов, которые хорошо отводят влагу, сохраняют тепло и быстро сохнут.

Термобельё Фото: пресс-служба Forward

Ветровка

Прекрасно справляется с капризами холодной погоды во время тренировок на улице. Кроме того, современные ветровки изготавливаются из дышащих тканей, которые позволяют влаге испаряться, предотвращая перегрев. Также важно, чтобы ветровка была свободного кроя. Такая куртка не будет сковывать ваши движения.

Ветровка Фото: пресс-служба Forward

Шапка и перчатки

Необходимые аксессуары, которые защитят ваши руки и уши от холодного ветра, что особенно важно, когда выполняете упражнения на улице. Шапка и перчатки помогают поддерживать нормальную температуру тела, что способствует лучшему кровообращению и повышает уровень выносливости во время тренировок.

Шапка Фото: пресс-служба Forward

Перчатки Фото: пресс-служба Forward

Выбор идеального комплекта для уличной тренировки в холода — непростая задача. Но мы уверены, что вы легко справитесь с этим. Главное — желание заниматься спортом и поддерживать активный образ жизни, а правильно подобранный комплект одежды сделает ваши тренировки максимально комфортными.

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Рекламодатель: ООО «Управляющая компания «ФОРВАРД»

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