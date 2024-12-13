Как правильно выбрать лыжные палки? Инструкция и таблица по росту

Лыжные палки играют ключевую роль в соблюдении правильной техники и поддержании комфорта на протяжении тренировки. Многие начинающие спортсмены недооценивают важность их грамотного выбора. И зря, ведь именно палки помогают задействовать верхнюю часть тела, улучшить баланс и увеличить эффективность отталкивания.

Виктор Саветников PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Какие лыжные палки выбрать, чтобы катание приносило удовольствие?»

О чём расскажем:

Почему важно правильно выбрать лыжные палки

Правильно подобранные лыжные палки не только повышают комфорт во время длительных лыжных тренировок, но и помогают снизить нагрузку на тело. Это особенно важно для начинающих спортсменов, которые часто совершают ошибки в технике.

Отталкивание палками задействует мышцы рук, плеч и корпуса, равномерно распределяя нагрузку. Однако если они, например, подобраны не по размеру, это может привести к излишней усталости или даже к травмам суставов.

Фото: SimonSkafar / istockphoto.com

Выбор палок зависит от следующих факторов: стиля катания (классический или коньковый), роста лыжника, условий трассы и уровня подготовки. Так, для классического стиля требуются палки короче, чтобы не мешать естественному ритму движений. В свою очередь, палки для конькового хода обычно длиннее, что позволяет развивать более мощное отталкивание.

Типы лыжных палок

Каждая лыжная палка состоит из нескольких ключевых элементов:

древко;

ручка;

темляк;

лапка.

Каждая из этих частей играет свою роль, и от их конструкции и материала зависят комфорт и функциональность.

Древко или стержень (трубка)

Это основа палки. Именно её материал определяет такие характеристики, как вес, жёсткость и прочность.

Алюминиевые палки популярны у начинающих лыжников благодаря своей прочности и устойчивости к повреждениям. Средний вес такой палки — около 700 г. Они идеальны для прогулок по паркам и любительского катания.

Композитные палки, которые чаще всего сочетают углеродное волокно и стеклопластик, легче (около 500 г) и более упруги, что делает их более подходящими для любителей с опытом.

Карбоновые варианты предпочитают профессионалы — за счёт высокой жёсткости и низкого веса (до 300 г). Такие палки требуют более бережного обращения, так как отличаются повышенной хрупкостью при боковой нагрузке.

Новичкам подойдут простые и надёжные палки из алюминия или композитных материалов. Они чуть тяжелее, но устойчивы к ударам и стоят недорого. Опытные лыжники могут выбрать более лёгкие палки из карбона. Они позволяют добиться высокой прочности при низком весе — очень важного сочетания для соревнований или интенсивных тренировок.

Фото: gaspr13 / istockphoto.com

Ручки и темляки

Эти элементы определяют комфорт хвата. Разбираемся в вариантах.

Ручки из пробки удерживают тепло и обеспечивают хороший хват, что особенно важно во время длительных тренировок. Однако такой вариант стоит дороже аналогов, а также быстрее изнашивается, поэтому его чаще выбирают любители, полупрофессиональные и профессиональные лыжники.

Пластиковые и резиновые ручки дешевле, но могут скользить в руках или вызывать дискомфорт в холодную погоду. Подойдут для новичков и любителей, которые катаются нерегулярно.

Темляки — это ремешки, которые фиксируют руку на ручке. Они бывают разных типов — от простых петель до современных быстросъёмных систем (иногда их называют «капкан»), которые позволяют легко освободить руку при необходимости. Выбор зависит в первую очередь от бюджета и того, насколько часто вы планируете кататься.

Фото: Kesu01 / istockphoto.com

Лапки

Расположены на конце палки. Не дают ей проваливаться в снег. Их размер и форма зависят от условий трассы. Узкие лапки лучше подходят для плотного и утрамбованного снега, тогда как широкие обеспечивают устойчивость на рыхлых поверхностях.

Как подобрать длину лыжных палок?

Длина палок — один из самых важных факторов при выборе. Именно она напрямую влияет на технику катания. Слишком длинные палки заставляют лыжника чрезмерно напрягать плечи и терять баланс. Они также усложняют правильную постановку и снятие палок с опоры. С другой стороны, слишком короткие палки снижают эффективность отталкивания, вынуждая наклоняться вперёд и нарушая естественную осанку.

Проще всего осуществлять подбор лыжных палок по росту.

Для конькового стиля выбирают длинные палки — около 90% от роста (или минус 15 см от роста), что соответствует уровню подбородка или губ. Для любителей эти проценты носят рекомендуемый характер, для профессионалов — обязательный (их как верхнюю границу установила Международная федерация лыжного спорта).

Палки для классического хода должны быть короче — примерно 83% от роста лыжника (или минус 25 см от роста). Обычно это уровень плеч или чуть ниже. Такое соотношение позволяет палкам не мешать естественной амплитуде движений. Они дают возможность мощно отталкиваться, что критично для этого стиля.

Важно: рост спортсмена лучше измерять в лыжных ботинках, поскольку они могут дать прибавку в 2–4 см.

Фото: SimonSkafar / istockphoto.com

Рекомендуемая длина палок в зависимости от роста:

Рост спортсмена Палки для классического хода Палки для конькового хода

195 165 175 190 160 170 185 155 165 180 150 160 175 145 155 170 140 150 165 135 145

Как выбрать рукоятку

Рукоятка должна идеально подходить под размер ладони. Здесь нет чётких рекомендаций, лучше попробовать разные варианты в спортивном магазине. Для примерки надевайте варежки или перчатки, в которых планируете кататься.

Чрезмерно большая рукоятка особенно неудобна при длительном катании: пальцы быстро устают, а хват становится ненадёжным. Слишком маленькая, напротив, не позволяет полноценно контролировать палку, что снижает эффективность отталкивания.

Лыжные палки — это не просто вспомогательный элемент спортивного инвентаря. Их правильный выбор напрямую влияет на технику катания, комфорт и эффективность тренировок. Обратите внимание на длину, материалы и удобство ручек, учитывайте свой стиль катания и уровень подготовки. Если вы новичок, отдайте предпочтение прочным и доступным алюминиевым палкам. Опытным лыжникам и профессионалам подойдут легкие карбоновые модели. Не забывайте о мелочах: правильно подобранные темляки, удобные ручки и лапки нужного размера сделают катание ещё приятнее.