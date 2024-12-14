Почему вы не можете найти друзей? 5 причин

Татьяна Василькова эксперт по коммуникациям, психолог «Дружба занимает важное место в жизни каждого человека. Невозможность реализоваться в столь значимой сфере приносит некоторым людям сильный внутренний дискомфорт. Важно суметь разобраться в причинах, из-за которых возникают сложности в построении дружеских отношений».

1. Отсутствие доверия

Когда человек не доверяет никому, о настоящей и качественной дружбе можно не мечтать. Разберём, откуда растут ноги у возникшей проблемы. Все люди делятся на два пола: мужской и женский. Соответственно, при наличии недоверия к одной из указанных сторон вы не сможете обрести в своём кругу верных единомышленников – друзей или подруг.

Истина заключается в том, что если человек не доверяет представителям сильного пола, то в глубине души он разочарован собственным отцом, который является первым мужчиной в жизни каждого ребёнка.

Если родитель предал или обманул, дети делают определённые выводы, начиная смотреть на остальных людей этого же пола через призму отношений с папой. Аналогичная ситуация происходит и с женщиной, которая имеет проблемы с собственной матерью. Скорее всего, она не сможет обрести во взрослой жизни хороших подруг из-за получения негативного родительского опыта.

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2. Желание закрыть потребности за счёт друзей

Существует другая история, когда мужчина с потребностью восполнить недостающую отцовскую энергию слишком быстро соединяется в дружбе с себе подобными. Или же с женщинами, чтобы получить то, что недодала мама. Пока идут хорошие отношения, дружба есть. В это время человек закрывает потребность в любви к папе или маме через друга или подругу.

Всё будет чудесно, но до того момента, пока люди не начинают вести себя так, как вы не хотите. Вот тогда дружба трескается по швам. Например, когда человек стремится закрыть потребность в постоянной поддержке («если ты мне друг, обязан помогать всегда»). Другими словами, приобретая приятеля, вы наделяете его соответствующими обязательствами. Делается это негласно.

Как себя чувствует другой человек, которому приписали определённые функции? Вряд ли комфортно, ведь постоянно защищать, поддерживать и успокаивать вас всё-таки должны были мама и папа, а не друзья. В итоге вторая сторона оказывается в растерянности из-за навязанных обязанностей и демонстрации обиды в связи с тем, что кто-то кого-то «подвёл». Вы тоже делаете грустные выводы, что лучше совсем без друзей, чем постоянно разочаровываться, поэтому выбираете одиночество.

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3. Стремление стать «родителем» для кого-то

В каком ещё случае у человека нет друзей? Когда он решает причинять людям добро: выручать, спасать, поддерживать. Другими словами, сам становится «родителем» для других. Это называется добрыми намерениями. Однако в данном моменте прослеживается неуважение, потому что получается следующее: мы не доверяем своим друзьям и подругам, постоянно «спасая» их.

Некоторые люди даже могут обижаться на вас. Как ещё один друг может унизить другого? Например, не дать в долг, даже если попросили. Не секрет, что при таких ситуациях дружба быстро ломается. Во-первых, вы можете не получить свои деньги назад. Во-вторых, другая сторона на фоне более успешного приятеля чувствует себя бедной и несчастной, что тоже вызывает дискомфорт. С точки зрения психологии хорошо, если вы не даёте друзьям в долг и они поступают так же.

4. Совместные деловые отношения

Друзей сложно иметь тогда, когда люди вместе работают. Например, вы открыли свою компанию и сделали приятеля одним из сотрудников. Однако в такие отношения рано или поздно всё равно вклинится иерархия бизнеса, когда есть начальник и исполнитель. Хотите потерять друга? Откройте с ним общее дело или возьмите его на работу. Сначала будет весело, но потом обязательно возникнут моменты, происходящие в каждом бизнесе, когда начинаются обиды и взаимные претензии. Рано или поздно кто-то кого-то подведёт.

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5. Стремление найти лучшего друга

У человека нет друзей, когда он нацелен только на одного лучшего друга. Тогда возникает негласный конкурс, чтобы найти подобного приятеля, что вызывает множество запутанных ситуаций. Вы можете считать кого-то лучшим другом, а он присудит кому-то другому такой почётный титул. В итоге возникают обиды и разочарования.

Хорошо, когда у вас много друзей для различных потребностей: для того чтобы ходить по магазинам, путешествовать, посещать музеи. Когда для каждого интереса по другу, тогда всё удобно и нет недопонимания.

Важно учитывать и то, что друзья собираются не только по интересам, но и по периодам в жизни. В определённом возрасте есть одни друзья, в другом – появляются новые. Например, вы разбогатели и сменили свой круг общения, и это нормально, только к подобной ситуации нужно быть готовым.

Вы можете потерять старых друзей, что тоже естественно. Или же вы обзавелись семьёй, поменяли интересы и стали дружить с такими же «женатиками», а не с любителями караоке и вечеринок, которые пока холосты и одиноки. Смена привычного круга общения является естественным процессом.