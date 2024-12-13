Как отличить оригинальные кроссовки от подделки?

Кроссовки известных брендов пользуются огромным спросом, поэтому популярные марки очень часто подделывают. Но как отличить оригинальные кроссовки от некачественных аналогов? Вместе с представителями бренда спортивной и casual одежды FORWARD разбираемся, на что нужно обратить внимание, чтобы не приобрести копию и не выбросить деньги на ветер.

Вид упаковки

Первое, на что стоит обратить внимание — это упаковка. Оригинальные кроссовки всегда поставляются в презентабельной коробке с логотипом бренда. Обратите внимание на качество печати. Если логотип размазан или коробка сделана из дешёвого картона, это может быть признаком подделки.

Материалы

Добросовестные производители используют только качественные материалы, что является главной отличительной чертой оригинальной обуви. Перед покупкой обязательно проверьте, как выглядят швы. Они должны быть ровными и аккуратными, без торчащих ниток. Также кроссовки не должны иметь неприятный химический запах, ведь это явный признак подделки.

Беговые кроссовки FORWARD, 5900 руб. Фото: пресс-служба Forward

Логотип

Также при выборе кроссовок стоит посмотреть, правильно ли расположен и совпадает ли логотип с официальным изображением на сайте бренда. Обычно у оригинальных кроссовок логотип вышит или напечатан в высоком качестве, и, если он выглядит неаккуратно, вероятно, вас пытаются обмануть.

Большие бренды, такие как Nike или FORWARD, идут дальше и используют логотип как элемент дизайна кроссовок. Лого становится неотъемлемой частью всей композиции. Например, для бренда FORWARD характерен принт в виде английской буквы «F», которая внешне напоминает олимпийский факел — мощный символ, олицетворяющий дух соперничества и стремление к победе.

Беговые кроссовки FORWARD, 5900 руб. Фото: пресс-служба Forward

Цена

Если цена на кроссовки сильно ниже рыночной, то это тоже должно вас насторожить. Оригинальные кроссовки стоят своих денег, а подделку могут продавать за копейки. Однако не стоит забывать о распродажах и акциях, когда даже оригинальную обувь реально купить по весьма привлекательной цене. Например, сейчас в интернет-магазине FORWARD можно приобрести кроссовки для зала всего за 3,5 тыс. руб. вместо 6,5 тыс. руб., а беговые кроссовки из новой коллекции стоят всего 5,9 тыс. руб.

Беговые кроссовки FORWARD, 5900 руб. Фото: пресс-служба Forward

Продавец

Кроме того, чтобы не нарваться на подделку, стоит покупать кроссовки только в авторизованных магазинах или на официальных сайтах брендов. Например, обувь FORWARD продаётся только в фирменных и партнёрских магазинах, на официальном сайте FORWARD, а также на популярных маркетплейсах: OZON, «Спортмастер», «СберМегаМаркет», Wildberries и «Яндекс Маркет».

Стоит не раз подумать, перед тем как оформить заказ на непроверенной площадке или в социальных сетях. Но если вы всё-таки решили приобрести пару на вторичном рынке, как минимум нужно прочитать отзывы о продавце. При этом помните, что отзывы тоже могут быть фальшивыми.

Кроссовки для зала FORWARD, 3500 руб. Фото: пресс-служба Forward

Серийный номер

У оригинальных кроссовок есть уникальный серийный номер. Обычно его печатают на ярлыке. Чтобы проверить кроссовки по серийному номеру, зайдите на официальный сайт бренда, где можно ввести номер и получить подтверждение его подлинности. Если номер вовсе отсутствует на кроссовках, то от покупки стоит отказаться.

Штрих-код

Его печатают на коробке или на этикетке. Для проверки скачайте приложение для сканирования штрих-кодов. Если код распознаётся, приложение предоставит информацию о товаре, которую следует сопоставить с данными, указанными на упаковке или в сопроводительной документации к продукту.

Гарантия и возврат

Наконец, обратите внимание на условия гарантии и возврата. Бренды обычно предлагают гарантию на свою продукцию и в случае брака кроссовки можно вернуть. Если продавец отказывается предоставить такую информацию, то здесь явно что-то не так.

Отличить оригинальные кроссовки от подделки непросто, но, следуя вышеуказанным советам, вы сможете минимизировать риски. Будьте внимательны при покупке и выбирайте только лучшее!

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Рекламодатель: ООО «Управляющая компания «ФОРВАРД»

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