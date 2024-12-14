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Что лучше — онлайн-тренировки или с тренером — битва мнений

Битва экспертов: занятия с тренером в зале или онлайн-тренировки — что лучше?
Юрий Аверьянов Степан Сапрыкин
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Онлайн-тренировки или обычные?
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Выясняем, какой формат выбрать для разных тренировочных целей.

Красивая фигура всегда была мечтой многих, поэтому люди начали искать для себя разные способы её осуществить. Относительно недавно главным способом добиться желаемого было приобретение абонемента в тренажёрный зал и блока занятий с тренером. Пандемия внесла свои коррективы, и на передний план вышел онлайн. С момента, когда все массово сидели дома, прошло уже несколько лет, а онлайн-тренировки по-прежнему пытаются конкурировать с классическим очным форматом в фитнес-клубе. Сегодня вместе с экспертами попытаемся выяснить, какой вид тренировок всё-таки лучше и для кого.

По ссылке — ещё одна битва мнений:
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Мнение эксперта в онлайн-тренировках

<a href="https://URL">Степан Сапрыкин</a>
Степан Сапрыкин
создатель мобильного приложения для онлайн-фитнеса Simple Fit

«Онлайн-тренировки становятся всё более популярным способом достижения фитнес-целей: улучшения самочувствия, повышения физической активности, снижения массы тела. Рекомендую выбирать формат занятий в зависимости от индивидуальных потребностей, финансовых возможностей и образа жизни. Перед тренировкой стоит проконсультироваться с врачом и в дальнейшем использовать его рекомендации. В некоторых случаях целесообразно сочетать очные и онлайн-тренировки для достижения максимального результата».

Ключевой фактор успеха в работе с телом — способность придерживаться расписания тренировок без внешнего контроля. Но далеко не каждому хватает мотивации заниматься спортом самостоятельно, по заранее записанным видео. Более эффективно работать с тренером, в том числе и онлайн: так появляются совместные договорённости и ответственность за принятые решения не только перед собой, но и перед другим человеком.

Специалист составляет и корректирует программу занятий, постепенно увеличивая их сложность. С ним можно обсудить индивидуальные цели, формат, длительность тренировок и тем самым избежать усталости и выгорания. Тренер выступает в качестве наставника, который может поделиться опытом преодоления сложностей, прокомментировать результаты с точки зрения эксперта и просто поддержать.

Большое значение имеет сама онлайн-платформа, которая должна быть удобной и интуитивно понятной для занятий. При выборе платформы необходимо обращать внимание на следующие критерии:

  1. качественный видео- и аудиоконтент (чёткое изображение и хороший чистый звук);
  2. элементы персонализации (тесты на определение уровня подготовки);
  3. интерактивные функции (возможность общения с тренером, система отслеживания прогресса);
  4. обеспечение безопасности личных данных и надёжная платёжная система.

Обязательным требованием являются качественные и современные учебные материалы и гибкие варианты программирования занятий с учётом индивидуальных потребностей.

Фото: istockphoto.com / valentinrussanov

Как контролировать правильность выполнения упражнений?

Важным преимуществом онлайн-платформ является отображение правильной техники выполнения в формате видео, а также детальные текстовые описания. Прежде чем приступить к новому упражнению, посмотрите ролик и прочтите сопроводительный текст. Во время тренировки лучше наблюдать за собой в зеркало в полный рост, чтобы выявить возможные ошибки и корректировать движения.

Можно записывать тренировки на видео и затем анализировать свою технику, сравнивать с тем, что демонстрируется в качестве образца. При индивидуальной работе с тренером видеозаписи можно отправлять специалисту, который даст дополнительные рекомендации и подскажет, как в следующий раз сделать тренировку более результативной.

Всем ли подходят онлайн-тренировки?

Онлайн-тренировки подходят для большинства людей, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Квалифицированный тренер может адаптировать программу для людей со специальными потребностями, которым не подходят обычные занятия. Однако при наличии проблем со здоровьем важно проконсультироваться с врачом перед началом занятий, а также передать его рекомендации тренеру.

Фото: istockphoto.com / Arsenii Palivoda

Почему онлайн-тренировки так популярны?

Онлайн-тренировки востребованы из-за своей доступности, большого выбора программ и специалистов, которые ведут занятия. Платформы предоставляют групповые и индивидуальные форматы, занятия в режиме реального времени и в записи, что даёт возможность найти свой вид физической активности почти каждому человеку.

Немаловажным фактором является привлекательная стоимость онлайн-тренировок по сравнению с занятиями в зале.

Для некоторых видов тренировок необходимо специальное оборудование (различные тренажёры, спортивные снаряды) или пространство, которое не всегда доступно дома. В этом случае можно заниматься в фитнес-клубе по программе, разработанной онлайн-тренером, и отсылать ему видео тренировок из зала.

Очные тренировки предпочтительнее для тех, кому необходимо личное общение или взаимодействие с людьми. Также они актуальны в период подготовки к групповым выступлениям или к спортивным соревнованиям. Онлайн в таком случае может стать инструментом, позволяющим разобрать сложные элементы или выучить шаги в комфортной обстановке, в своём темпе.

Фото: istockphoto.com / valentinrussanov

Мнение тренера фитнес-клуба

<a href="https://www.championat.com/authors/7926/1.html">Юрий Аверьянов</a>
Юрий Аверьянов
фитнес-тренер сети DDX Fitness

«Тренировки в онлайн-формате могут подойти уже имеющим опыт любителям фитнеса, поскольку тренирующийся с ходу сможет понять, какой требуется инвентарь, а также основные принципы его безопасного использования. С точки зрения выполнения упражнений со свободным весом наличие тренера или страхующего партнёра рядом является в некоторых случаях обязательным. Особенно если речь идёт о работе с максимальными или субмаксимальными весами».

Онлайн-формат может быть полезен, если вы или ваш тренер в отъезде, а связь с ним терять не хочется. Ряд онлайн-форматов подразумевает съёмку подходов и отправку видео тренеру, затем ожидание обратной связи — это позволяет не подстраивать время под специалиста.

В любом другом случае очный формат проведения занятия лучше, так как подразумевает:

  1. контроль техники выполнения и движения снаряда со всех необходимых ракурсов;
  2. простота подбора оборудования (особенно в вечернее время в часы наибольшей наполненности зала);
  3. отслеживание изменения внешних параметров утомления (взгляд, цвет кожи, учащённое дыхание);
  4. возможность использования методов увеличения эффективности: работа «в отказ», форсированные и негативные повторения в ряде упражнений.

Формат онлайн-тренировок подойдёт тем, кто имеет длительный стаж тренировок, носящих оздоровительный характер. Также данный формат может подойти в начале тренировочного цикла (лёгкие и средние по тяжести тренировки).

Фото: istockphoto.com / nortonrsx

Онлайн-формат тренировок точно не подойдёт новичкам в зале (постановку техники выполнения упражнений лучше делать очно) и стеснительным людям, поскольку при переполненном зале и очереди на тренажёры придётся самому общаться с другими членами клуба. В случае очных занятий нужное оборудование вам будет «занимать» тренер.

Определённых результатов, конечно же, можно добиться: укрепить ноги, руки, сделать тело более стройным. Многое будет зависеть от факта нагрузки на мышцы и восстановления после тренировки. Но страх поднятия большого веса самостоятельно может помешать добиться значительных результатов. В крайних случаях поддержку можно найти и среди членов клуба.

К плюсам онлайн-тренировок можно отнести:

  1. отсутствие чёткой привязки к фитнес-клубу и времени (ряд форматов подразумевает отправку уже готовых отснятых видео из зала, после чего тренер пришлёт ответ о допущенных ошибках и план на следующее занятие);
  2. более низкую стоимость занятия;
  3. занятие с тренером, пусть и онлайн, в любом случае лучше самостоятельных, особенно если вы новичок.

Фото: istockphoto.com / freemixer

Минусами станут:

  1. отсутствие гарантий квалификации: если ориентироваться не на фото «до/после» и комментарии с благодарностями неизвестных людей, подлинность которых сложно верифицировать, то основным критерием станут знания и их подтверждение. Фитнес-клубы обязаны проверять дипломы сотрудников. В этом случае поиск тренера через социальные сети может стать не лучшим вариантом;
  2. правовая ответственность в случае нанесения травмы из-за ошибки при выборе веса снаряда;
  3. нет гарантий, что тренер действительно следит за техникой выполнения упражнения, а не отвлечён на другие приложения телефона или компьютера;
  4. требуется прилагать усилия по поиску оборудования, особенно в загруженные часы клуба;
  5. при всём внимании тренера онлайн-ракурс камеры не позволяет увидеть движение со всех сторон;
  6. отсутствие возможности страховки или же использование ряда способов повышения эффективности тренировки, в частности, форсированных или негативных повторений.
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