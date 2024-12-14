Битва экспертов: занятия с тренером в зале или онлайн-тренировки — что лучше?

Красивая фигура всегда была мечтой многих, поэтому люди начали искать для себя разные способы её осуществить. Относительно недавно главным способом добиться желаемого было приобретение абонемента в тренажёрный зал и блока занятий с тренером. Пандемия внесла свои коррективы, и на передний план вышел онлайн. С момента, когда все массово сидели дома, прошло уже несколько лет, а онлайн-тренировки по-прежнему пытаются конкурировать с классическим очным форматом в фитнес-клубе. Сегодня вместе с экспертами попытаемся выяснить, какой вид тренировок всё-таки лучше и для кого.

Мнение эксперта в онлайн-тренировках

Степан Сапрыкин создатель мобильного приложения для онлайн-фитнеса Simple Fit «Онлайн-тренировки становятся всё более популярным способом достижения фитнес-целей: улучшения самочувствия, повышения физической активности, снижения массы тела. Рекомендую выбирать формат занятий в зависимости от индивидуальных потребностей, финансовых возможностей и образа жизни. Перед тренировкой стоит проконсультироваться с врачом и в дальнейшем использовать его рекомендации. В некоторых случаях целесообразно сочетать очные и онлайн-тренировки для достижения максимального результата».

Ключевой фактор успеха в работе с телом — способность придерживаться расписания тренировок без внешнего контроля. Но далеко не каждому хватает мотивации заниматься спортом самостоятельно, по заранее записанным видео. Более эффективно работать с тренером, в том числе и онлайн: так появляются совместные договорённости и ответственность за принятые решения не только перед собой, но и перед другим человеком.

Специалист составляет и корректирует программу занятий, постепенно увеличивая их сложность. С ним можно обсудить индивидуальные цели, формат, длительность тренировок и тем самым избежать усталости и выгорания. Тренер выступает в качестве наставника, который может поделиться опытом преодоления сложностей, прокомментировать результаты с точки зрения эксперта и просто поддержать.

Большое значение имеет сама онлайн-платформа, которая должна быть удобной и интуитивно понятной для занятий. При выборе платформы необходимо обращать внимание на следующие критерии:

качественный видео- и аудиоконтент (чёткое изображение и хороший чистый звук); элементы персонализации (тесты на определение уровня подготовки); интерактивные функции (возможность общения с тренером, система отслеживания прогресса); обеспечение безопасности личных данных и надёжная платёжная система.

Обязательным требованием являются качественные и современные учебные материалы и гибкие варианты программирования занятий с учётом индивидуальных потребностей.

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Как контролировать правильность выполнения упражнений?

Важным преимуществом онлайн-платформ является отображение правильной техники выполнения в формате видео, а также детальные текстовые описания. Прежде чем приступить к новому упражнению, посмотрите ролик и прочтите сопроводительный текст. Во время тренировки лучше наблюдать за собой в зеркало в полный рост, чтобы выявить возможные ошибки и корректировать движения.

Можно записывать тренировки на видео и затем анализировать свою технику, сравнивать с тем, что демонстрируется в качестве образца. При индивидуальной работе с тренером видеозаписи можно отправлять специалисту, который даст дополнительные рекомендации и подскажет, как в следующий раз сделать тренировку более результативной.

Всем ли подходят онлайн-тренировки?

Онлайн-тренировки подходят для большинства людей, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Квалифицированный тренер может адаптировать программу для людей со специальными потребностями, которым не подходят обычные занятия. Однако при наличии проблем со здоровьем важно проконсультироваться с врачом перед началом занятий, а также передать его рекомендации тренеру.

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Почему онлайн-тренировки так популярны?

Онлайн-тренировки востребованы из-за своей доступности, большого выбора программ и специалистов, которые ведут занятия. Платформы предоставляют групповые и индивидуальные форматы, занятия в режиме реального времени и в записи, что даёт возможность найти свой вид физической активности почти каждому человеку.

Немаловажным фактором является привлекательная стоимость онлайн-тренировок по сравнению с занятиями в зале.

Для некоторых видов тренировок необходимо специальное оборудование (различные тренажёры, спортивные снаряды) или пространство, которое не всегда доступно дома. В этом случае можно заниматься в фитнес-клубе по программе, разработанной онлайн-тренером, и отсылать ему видео тренировок из зала.

Очные тренировки предпочтительнее для тех, кому необходимо личное общение или взаимодействие с людьми. Также они актуальны в период подготовки к групповым выступлениям или к спортивным соревнованиям. Онлайн в таком случае может стать инструментом, позволяющим разобрать сложные элементы или выучить шаги в комфортной обстановке, в своём темпе.

Фото: istockphoto.com / valentinrussanov

Мнение тренера фитнес-клуба

Юрий Аверьянов фитнес-тренер сети DDX Fitness «Тренировки в онлайн-формате могут подойти уже имеющим опыт любителям фитнеса, поскольку тренирующийся с ходу сможет понять, какой требуется инвентарь, а также основные принципы его безопасного использования. С точки зрения выполнения упражнений со свободным весом наличие тренера или страхующего партнёра рядом является в некоторых случаях обязательным. Особенно если речь идёт о работе с максимальными или субмаксимальными весами».

Онлайн-формат может быть полезен, если вы или ваш тренер в отъезде, а связь с ним терять не хочется. Ряд онлайн-форматов подразумевает съёмку подходов и отправку видео тренеру, затем ожидание обратной связи — это позволяет не подстраивать время под специалиста.

В любом другом случае очный формат проведения занятия лучше, так как подразумевает:

контроль техники выполнения и движения снаряда со всех необходимых ракурсов; простота подбора оборудования (особенно в вечернее время в часы наибольшей наполненности зала); отслеживание изменения внешних параметров утомления (взгляд, цвет кожи, учащённое дыхание); возможность использования методов увеличения эффективности: работа «в отказ», форсированные и негативные повторения в ряде упражнений.

Формат онлайн-тренировок подойдёт тем, кто имеет длительный стаж тренировок, носящих оздоровительный характер. Также данный формат может подойти в начале тренировочного цикла (лёгкие и средние по тяжести тренировки).

Фото: istockphoto.com / nortonrsx

Онлайн-формат тренировок точно не подойдёт новичкам в зале (постановку техники выполнения упражнений лучше делать очно) и стеснительным людям, поскольку при переполненном зале и очереди на тренажёры придётся самому общаться с другими членами клуба. В случае очных занятий нужное оборудование вам будет «занимать» тренер.

Определённых результатов, конечно же, можно добиться: укрепить ноги, руки, сделать тело более стройным. Многое будет зависеть от факта нагрузки на мышцы и восстановления после тренировки. Но страх поднятия большого веса самостоятельно может помешать добиться значительных результатов. В крайних случаях поддержку можно найти и среди членов клуба.

К плюсам онлайн-тренировок можно отнести:

отсутствие чёткой привязки к фитнес-клубу и времени (ряд форматов подразумевает отправку уже готовых отснятых видео из зала, после чего тренер пришлёт ответ о допущенных ошибках и план на следующее занятие); более низкую стоимость занятия; занятие с тренером, пусть и онлайн, в любом случае лучше самостоятельных, особенно если вы новичок.

Фото: istockphoto.com / freemixer

Минусами станут:

отсутствие гарантий квалификации: если ориентироваться не на фото «до/после» и комментарии с благодарностями неизвестных людей, подлинность которых сложно верифицировать, то основным критерием станут знания и их подтверждение. Фитнес-клубы обязаны проверять дипломы сотрудников. В этом случае поиск тренера через социальные сети может стать не лучшим вариантом; правовая ответственность в случае нанесения травмы из-за ошибки при выборе веса снаряда; нет гарантий, что тренер действительно следит за техникой выполнения упражнения, а не отвлечён на другие приложения телефона или компьютера; требуется прилагать усилия по поиску оборудования, особенно в загруженные часы клуба; при всём внимании тренера онлайн-ракурс камеры не позволяет увидеть движение со всех сторон; отсутствие возможности страховки или же использование ряда способов повышения эффективности тренировки, в частности, форсированных или негативных повторений.