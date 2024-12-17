Даже лучше, чем ресторанные: 3 рецепта сырников от шеф-повара

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «Румяные, нежные, с золотистой корочкой и творожным вкусом — сырники любят и взрослые, и дети. Это практически универсальное блюдо, которое можно готовить на завтрак и подавать в качестве десерта. Поделюсь тремя рецептами вкусных сырников и расскажу, как придать им идеально круглую форму».

Для сырников используйте свежий творог 5-процентной или 9-процентной жирности, в идеале — фермерский. Если продукт влажный, его нужно достать из упаковки и немного подсушить перед приготовлением.

Чтобы сырники получились идеально круглой формы, используйте стакан. Сформированный шарик творога обваляйте в муке и чуть придавите к рабочей поверхности, чтобы сделать его плоским. Затем накройте шайбочку стаканом, чтобы она оказалась внутри, и быстро вращайте стакан по кругу. Переверните заготовку и ещё раз проделайте этот процесс.

3 рецепта сырников

Шоколадные сырники с мандариновым джемом

Фото: istockphoto.com/Elena Pavlova

Создаём новогоднее настроение с помощью вкусного завтрака: готовим сырники с шоколадом и мандариновый джем к ним. Если не хочется тратить время на варку соуса, можете купить готовый.

Ингредиенты:

Для сырников:

творог — 360 г;

куриный желток — 3 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

мука — 2–3 ст. л. + для обваливания;

шоколадные капли — 70 г;

какао-порошок — 1 ст. л.;

масло растительное — для жарки.

Для мандаринового джема:

мандарины, танжерины или клементины — 4 шт.;

лимон — 1/2 шт.;

сахар — 80 г.

Фото: istockphoto.com/ginauf

Способ приготовления:

1. Очистите цитрусы от кожуры, белых плёнок и косточек. Мякоть переложите в кастрюлю, добавьте сахар и сок лимона. Если есть время, оставьте массу на час, чтобы выделился сок.

2. Поставьте кастрюлю на медленный нагрев и варите массу после закипания в течение 20 минут.

3. Выключите плиту, пробейте массу блендером до однородной консистенции и верните на медленный огонь. Готовьте джем ещё примерно 40 минут до загустения. Не забывайте помешивать и снимать пенку.

4. Смешайте в чистой миске творог, сахар и куриный желток. Постепенно введите муку, какао-порошок и шоколадные капли. Замесите тесто.

5. Раскатайте из массы колбаску и разделите её на равные части. Сформируйте из каждой лепёшку и придайте ей форму шайбы.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

6. Разогрейте сковороду с маслом. Обваляйте каждый сырник в муке и обжарьте до золотистой корочки — по 3-5 минут с каждой стороны.

Разложите сырники по порциям и полейте мандариновым джемом. Подавайте тёплыми.

ПП-сырники с цедрой лимона

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

В сырниках достаточно много калорий — примерно 180 ккал на 100 г, точная цифра зависит от жирности молочного продукта, количества сахара, использования какао, шоколада, джема и других продуктов. Предлагаем приготовить диетическую версию любимого десерта.

Ингредиенты:

творог обезжиренный — 360 г;

куриное яйцо — 2 шт.;

мука цельнозерновая, рисовая или овсяная — 2–3 ст. л. + для обваливания;

сахарозаменитель (сахар пальмовый неочищенный или сироп стевии) — 1 ст. л.;

цедра лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В отдельной миске смешайте творог с яйцом и цедрой лимона.

2. Постепенно вмешайте в массу муку и сахарозаменитель. Перемешайте ингредиенты до однородной массы.

3. Раскатайте из теста колбаску и разделите на равные части. Сформируйте сырники руками или с помощью стакана.

Фото: istockphoto.com/OlgaLepeshkina

4. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Обжарьте сырники без масла до золотистой корочки — по 3-5 минут с каждой стороны.

Украсьте сырники ягодами, обезжиренной сметаной и подавайте к столу.

Сырники с сыром и шпинатом

Фото: istockphoto.com/buradaki

Если вы хотите приготовить несладкий завтрак, попробуйте сделать это блюдо с сыром.

Ингредиенты:

творог 5-процентной жирности — 180 г;

яйцо — 1 шт.;

твёрдый зрелый сыр — 80 г;

творожный сыр — 50 г;

зелёный лук — 3–4 пера;

шпинат свежий — 10 г;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

сливочное масло — 80 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке.

2. Смешайте творог с творожным сыром при помощи блендера, деревянной лопатки или миксера с лопатками.

3. Тонко нарежьте зелёный лук и шпинат.

4. Вмешайте тёртый сыр и зелень в общую массу, затем добавьте муку и крахмал.

5. Растопите сливочное масло в микроволновке или на плите. Когда оно остынет, смажьте ладони тонким слоем — это нужно, чтобы сырная масса не прилипала к пальцам, а сырники получились красивыми и ровными.

6. Сформируйте руками небольшие шарики по 40–50 г и выложите их на подготовленную поверхность: подойдёт слегка припыленная мукой тарелка, разделочная доска или стол.

Фото: istockphoto.com/Oksana Chaun

7. Разогрейте плоскую широкую сковороду на среднем огне и выложите в неё шарики, слегка прижимая их рукой, формируя плоские сырники.

8. Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Если не хочется обжаривать, блюдо можно запечь в разогретой заранее духовке в режиме конвекции на 180°С. Для этого вам понадобится 10–15 минут.

Подавайте сырники в тёплом виде со сметаной. По желанию можно украсить свежей зеленью, например петрушкой или кинзой.