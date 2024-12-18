Также расскажем, как можно сэкономить на приготовлении блюда.

Считаем стоимость оливье в 2024 году: во сколько обойдётся приготовление салата?

Салат оливье — неизменный атрибут новогоднего стола в большинстве российских семей. Разберёмся, во сколько обойдётся приготовление блюда в 2024 году.

С начала года цены на большинство продуктов, необходимых для приготовления салата, заметно выросли. Причём сильнее всего подорожали овощи. Так, стоимость картофеля с начала января 2024 года подскочила почти в два раза, а лука — в полтора раза. Из всего списка компонентов снижение цены наблюдается только на куриные яйца.

Средняя стоимость всех ингредиентов для пяти порций оливье в декабре 2024 года составила 384 рубля. Это на 15%, или на 50 рублей, больше, чем годом ранее (334 рубля).

Фото: istockphoto.com/Elena Rui

Разберём стоимость каждого ингредиента:

Сравниваем цены с 9 января по 9 декабря 2024 года.

картофель (500 г) — вырос в цене на 88,6% с начала 2024 года, средняя стоимость за 1 кг теперь достигает 55,38 рубля;

морковь (200 г) — подорожала на 8,6%, 1 кг обойдётся в среднем в 47,56 рубля;

куриные яйца (4 шт.) — стали дешевле на 15,8%, десяток яиц теперь стоит 112,83 рубля;

свежие огурцы (200 г) — упали в цене на 4%, средняя стоимость за 1 кг составляет 229,14 рубля;

репчатый лук (100 г) — стал дороже на 42,3%, цена 1 кг в магазинах составляет 50,72 рубля;

зелёный горошек (100 г) — вырос в цене на 9%, банка весом 400 г стоит примерно 115 рублей;

варёная колбаса (300 г) — подорожала на 6,1%, до 544,8 рубля за 1 кг;

майонез (200 г) — вырос в цене на 5%, до 290,7 рубля за 1 кг.

Важно отметить, что перечисленные данные основаны на средних потребительских ценах по состоянию на 9 декабря 2024 года, предоставленных Росстатом. Специалисты отслеживают динамику стоимости на ходовые товары в магазинах и публикуют соответствующие отчёты.

Цена на ингредиенты оливье сильно варьируются в зависимости от региона. В Москве, например, набор продуктов для салата обойдётся примерно в 460 рублей, что на 19,8% выше средней стоимости по стране. Высокая разница обусловлена главным образом ценой варёной колбасы, которая в столице России стоит в среднем 770 рублей за 1 кг.

Фото: istockphoto.com/Elena Pavlova

Как можно сэкономить на приготовлении оливье?

Самый дорогой ингредиент в списке продуктов — это варёная колбаса. Если её заменить, то можно не только сэкономить, но и сделать салат более полезным.

Используйте вместо колбасы курицу. Она содержит меньше калорий и вредных добавок. Килограмм продукта, без учёта куриных окорочков, по данным Росстата стоит 219,55 рубля. Поэтому при замене колбасы стоимость пяти порций салата оливье снизится с 384 рублей до примерно 290 рублей.

Также свежие огурцы в салате можно заменить на маринованные или засоленные. Если у вас есть запасы домашних солений, то используйте их.