Эта подборка подойдёт как для мужчин, так и для женщин.

Что подарить коллегам на Новый год — 2025? 150 идей — креативно, полезно, недорого

Перед новогодними праздниками мы все в первую очередь задумываемся о подарках для семьи, друзей и любимых. Но не стоит забывать и про коллег. Они — важная часть наших будней. Многие откладывают эту затею из-за страха выйти за бюджет, ведь в Новый год денег тратится больше, чем обычно. К тому же выбор подарка для коллег – часто задача не из лёгких.

Но не отчаивайтесь. Найти приятный, полезный и оригинальный подарок не так уж и сложно, если подойти к выбору осознанно. Необязательно присматриваться к слишком дорогим вариантам. Достаточно просто порадовать символическим презентом. Чтобы упростить эту задачу, мы собрали 150 идей бюджетных и интересных подарков коллегам на Новый год, которые помогут создать праздничную атмосферу.

Фото: PeopleImages / istockphoto.com

О чём расскажем:

Символические подарки

1. Фигурка змеи

Универсальный, милый и совсем недорогой подарок на Новый год. Фигурку можно поставить на рабочий стол или забрать домой на полку, где она будет напоминать о наступающих праздниках. К тому же змея — символ мудрости и удачи, так что это ещё и отличный талисман на весь год.

2. Свечи с изображением символа года

Красивое мерцание свечей всегда создаёт уютную атмосферу, особенно в зимние вечера. Однако важно их правильно выбирать, чтобы подарок точно оказался качественным. Присмотритесь к свечам из натурального воска. Они безопасны и горят дольше.

3. Шоколад в форме змеи

Качественный шоколад в форме змеи — это одновременно вкусно и интересно. Такой подарок легко найти, ведь перед Новым годом многие мастерские начинают делать сладости большими партиями. А разнообразие вкусов и дизайнов поможет выбрать идеальный презент для ваших коллег.

4. Ёлочные игрушки

Ёлочные игрушки всегда ассоциируются с уютом семейных праздников. Выбирайте подарок с красивым и интересным дизайном, чтобы он точно занял своё место на ёлке.

5. Декоративная подушка

Декоративная подушка добавит комфорта, уюта и праздничного настроения в интерьер. Присмотритесь к вариантам с изображением символа года или просто с красивыми зимними узорами.

Фото: Milos Dimic / istockphoto.com

Для дома и уюта

6. Новогодние полотенца

Практичный и уютный подарок для всех. Полотенца с новогодним декором станут частью праздничного антуража. Такой презент оценят те, кто любит порядок и стильные детали в интерьере.

7. Снежный шар

Снежный шар — классический символ зимнего волшебства. Он станет изысканным украшением дома, а также вызовет приятные эмоции у коллеги. Шар можно поставить на рабочий стол или забрать себе домой, чтобы наслаждаться красивыми движениями снега.

8. Керамическая кружка

Кружка — это всегда универсально, уместно и практично. Сейчас актуальна зимняя тематика: снежинки, символ года или лаконичный дизайн.

9. Подсвечник

В новогодние праздники подсвечник станет центральной деталью сервировки стола или украшения комнаты. Выберите актуальный дизайн. Например, в виде пряничного домика.

10. Мини-композиция из нобилиса

Композиция из веток нобилиса наполнит дом ароматом хвои. Она может быть украшена шишками, лентами или небольшими игрушками. Красивый подарок, который порадует каждого.

Для рабочего места

11. Настольный увлажнитель

Настольный увлажнитель поможет справиться с сухостью в офисе. Это особенно актуально в отопительный сезон. А компактный размер позволит разместить его даже на небольшом столе.

12. Держатель для телефона

С таким подарком телефон всегда будет под рукой, а симпатичный дизайн дополнит рабочий стол и сделает его более организованным. С держателем удобнее просматривать уведомления, участвовать в созвонах или включать таймеры.

13. Лампа

Настольная лампа — это сочетание функциональности и стиля. Хорошее освещение важно для продуктивности, особенно в зимний период. Лампа с регулируемой яркостью или современным дизайном станет отличным дополнением к рабочему месту.

14. Постер

Постер для офиса или рабочего кабинета — отличный способ вдохновить или замотивировать коллегу. Выбирайте лаконичные варианты с интересными цитатами или минималистичными изображениями, которые гармонично впишутся в общий интерьер.

15. Термокружка

Термокружка — идеальный подарок для тех, кто любит выпивать горячий кофе или чай на рабочем месте. Она сохраняет температуру напитка, не занимает много места и легко транспортируется. Кроме того, её можно использовать и в летний период. Современные бренды представляют обширную линейку с разными дизайнами. Выбирайте такую термокружку, которая подойдёт под вкусы коллеги.

Фото: undefined undefined / istockphoto.com

Для тайм-менеджмента

16. Ежедневник

Ежедневник — классический инструмент для планирования, который никогда не теряет своей актуальности. Он помогает структурировать задачи, записывать важные даты и следить за выполнением планов. Старайтесь выбирать ежедневник с минималистичным дизайном. Такой вариант подойдёт любому человеку.

17. Подписка на таймер для задач

Современные приложения для тайм-менеджмента с таймерами задач — отличный способ научиться эффективно управлять временем. Если коллеге тяжело справляться с работой, то такой подарок может значительно облегчить его жизнь.

18. Набор стикеров с категориями приоритетов

Стикеры с метками вроде «срочно», «важно», «можно отложить» — это одновременно простой и очень полезный инструмент. Они визуально выделяют задачи, помогая сосредоточиться на ключевых моментах. Такой набор станет удобным помощником для любого коллеги.

19. Настольный органайзер для ручек

Органайзер поможет хранить необходимую канцелярию в одном удобном места и поддержит порядок на рабочем столе. Есть разные модели. Для большей функциональности можно присмотреться к органайзерам с отделениями для мелочей, скрепок и даже для телефона.

20. Пробковая доска

Пробковая доска поможет визуализировать задачи. На неё можно прикреплять с помощью специальных иголок различные заметки, цели, фотографии и даже мотивационные цитаты. Такой подарок поможет разнообразить рабочий стол и облегчить планирование.

А что ещё?

Для здоровья и отдыха

Эти презенты помогают заботиться о своём здоровье, находить время для отдыха и релаксации, что особенно важно в период новогодних праздников.

21. Маски для сна

22. Ароматические свечи

23. Наборы эфирных масел

24. Мини-массажёры

25. Фитнес-браслеты

26. Йога-коврики

27. Травяные чаи

28. Наборы для медитации

29. Подушки для шеи

30. Пледы с рукавами

Гастрономические удовольствия

Эти подарки точно порадуют гурманов и любителей поесть. Они помогут сделать любой день чуть более праздничным и вкусным.

31. Подарочные наборы чая или кофе

32. Шоколадное ассорти

33. Корзины с фруктами

34. Бутылки с экзотическими соусами

35. Наборы для приготовления коктейлей

36. Печенье с предсказаниями

37. Приправы

38. Медовые наборы

39. Оливковое масло премиум-класса

40. Сырные наборы

Фото: Deagreez / istockphoto.com

Для офиса и рабочего стола

Подарки из этого блока помогут создать уютную и продуктивную атмосферу на рабочем месте, сделав его более комфортным и стильным.

41. Настольные часы

42. Подставки для канцелярии

43. Декоративные растения

44. Настольные лампы

45. Антистресс-игрушки

46. Подставки для книг

47. Магнитная доска на холодильник

48. Подставки для визиток

49. Коврик для мыши с оригинальным дизайном

50. Настольные календари

Творчество и хобби

Этот блок включает подарки, которые вдохновят на новые увлечения и помогут развить творческие способности коллег.

51. Наборы для рисования

52. Пазлы с необычными изображениями

53. Книги по интересам

54. Наборы для вышивания

55. Скульптурные наборы

56. Игры для развития логики

57. Наборы для создания украшений

58. Конструкторы для взрослых

59. Музыкальные инструменты

60. Кулинарные книги

Эстетика и стиль

Подарки из этого блока помогут коллегам подчеркнуть свою индивидуальность и добавить немного стиля в их повседневную жизнь.

61. Шарфы и платки

62. Запонки и броши

63. Декоративные подушки

64. Элегантные обложки для документов

65. Кожаные ремни

66. Дизайнерские зонты

67. Сувенирные статуэтки

68. Стильные обложки для паспортов

69. Браслеты и кулоны

70. Наборы для ухода за кожей

Путешествия и приключения

Эти подарки пригодятся в поездках и помогут сделать путешествия более комфортными и запоминающимися.

71. Дорожные наборы для ухода за собой

72. Несессеры

73. Портативные весы для багажа

74. Дорожные подушки

75. Органайзеры для документов

76. Чехлы для чемоданов

77. Путеводители по городам

78. Компактные фотоаппараты

79. Туристические карты

80. Дорожные адаптеры

Фото: Tempura / istockphoto.com

Экологические подарки

В этом блоке собраны подарки, которые помогут коллегам заботиться об экологии и сделать свою жизнь более осознанной.

81. Экобутылки для воды

82. Многоразовые контейнеры для еды

83. Бамбуковые зубные щётки

84. Наборы для выращивания растений

85. Сумки из переработанных материалов

86. Восковые обёртки для еды

87. Компостируемые пакеты

88. Экоручки

89. Многоразовые трубочки

90. Подарочные сертификаты на посадку деревьев

Развлечения и досуг

Подарки из этого блока помогут коллегам расслабиться и весело провести время в компании друзей и близких.

91. Настольная игра

92. Пазлы с тысячей деталей

93. Карты для покера

94. Книги-бестселлеры

95. Абонементы в кино

96. Билеты на концерты

97. Сертификаты на мастер-классы

98. Оригинальные головоломки

99. Квесты в коробке

100. Плейлисты с музыкой

Памятные подарки

Здесь собраны подарки, которые сохранят память о важных моментах и станут символом дружбы и сотрудничества.

101. Фоторамки

102. Персонализированные брелоки

103. Медали и награды

104. Памятные монеты

105. Гравированные ручки

106. Деревянные сувениры

107. Книги с автографами

108. Альбомы для фотографий

109. Наборы для создания коллажей

110. Персонализированные чашки

Подарки для уюта и комфорта

Этот блок посвящён идеям подарков, которые помогут создать атмосферу уюта и тепла в доме, делая его более комфортным и приятным.

111. Мягкие пледы

112. Наборы для ванны

113. Тапочки с подогревом

114. Ароматические диффузоры

115. Подогреваемые коврики

116. Наборы для чаепития

117. Тёплые халаты

118. Декоративные свечи

119. Комплекты постельного белья

120. Электрические каминные очаги

Фото: eclipse_images / istockphoto.com

Подарки для кулинарных экспериментов

Эти подарки вдохновят на кулинарные эксперименты и помогут коллегам открыть для себя новые вкусы и рецепты.

121. Формы для выпечки

122. Наборы специй

123. Кулинарные гаджеты

124. Книги с рецептами

125. Скалки с узорами

126. Наборы для суши

127. Кухонные весы

128. Оригинальные разделочные доски

129. Наборы для фондю

130. Формы для льда

Подарки для спорта и активного образа жизни

Здесь собраны подарки, которые помогут коллегам поддерживать активный образ жизни и заниматься спортом с удовольствием.

131. Спортивные бутылки

132. Резинки для фитнеса

133. Мячи для фитнеса

134. Спортивные сумки

135. Тренировочные коврики

136. Скакалки

137. Гантели

138. Наборы для йоги

139. Пульсометры

140. Спортивные часы

Фото: Frazao Studio Latino / istockphoto.com

Подарки для творчества и самовыражения

Эти подарки вдохновят коллег на творчество и помогут выразить свою индивидуальность через искусство и рукоделие.

141. Наборы для каллиграфии

142. Акварельные краски

143. Наборы для создания скетчей

144. Тетради для заметок

145. Наборы для вязания

146. Наборы для создания свечей

147. Кисти для рисования

148. Наборы для создания мыла

149. Книги по искусству

150. Альбомы для рисования