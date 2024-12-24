Баланс и встреча с собой: инструктор назвал 2 самые сложные асаны в йоге

Одна из них покажется вам очень простой, но это совсем не так.

Йога – приятная практика, позволяющая отдохнуть душой и телом, погрузиться в себя и расслабиться. Однако на пути к просветлению и спокойствию могут возникать сложности. Причём речь не только про возможности тела, но и про границы разума. Разбираем две самые сложные асаны вместе с педагогом по йоге.

Анастасия Павлова преподаватель йоги «Если нашей психике сложно разобрать то или иное упражнение, мы автоматически вешаем на него ярлык «самая сложная поза». Ведь человеческому уму так проще. Но поспешу напомнить: человеку подвластно всё: любая асана, любая задача, любое дело. Ограничения, останавливающие нас, живут только в нашей голове».

О чём расскажем:

Погрузиться в себя: духовно сложная асана

Начнём с того, что любую асану с лёгкостью может сделать каждый, нужно лишь определённое время для оттачивания мастерства. Кому-то практик требуется больше, а кому-то – меньше. Всё зависит от времени и сил, которые человек готов вложить в развитие своего тела и духа.

Тогда какую асану по-настоящему можно назвать сложной? Скорее всего, вы представили себе невероятную скрутку, так ещё и выполненную на голове, но нет! В список самых сложных асан определённо стоит внести Шавасану. Неожиданно, правда? А теперь давайте по порядку.

Шавасана – это не про «лежать на полу и расслабляться». Это намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Чтобы понять суть этой позы, необходимо познакомиться с самим термином. Глубокая медитация Шавасана впервые была упомянута ещё в далеком XV веке в Индии. Люди ложились на землю, предпочтительно абсолютно нагими, так тело соединялось с землёй и достигало безмолвия.

Фото: istockphoto.com / автор

Шавасана в переводе с санскрита – «труп» или «поза трупа», но с миром мёртвых связь лишь косвенная. Древние люди, практиковавшие эту асану, считали, что соединяются с другим миром, с силой земли, приобретают здоровье, изобилие, долголетие и спокойствие. В этом состоянии они могли попросить помощи у своих предков, а те, в свою очередь, отвечали им. Человек словно находится между мирами, миром живых и мёртвых, при этом оставаясь в сознании.

Техника выполнения проста лишь на первый взгляд, основная работа происходит внутри. Вы словно соединяетесь с собой истинным и можете парить над вселенной. В современном мире роль Шавасаны в жизни человека значительно упростили. И каждый понимает её по-своему. Но цель осталась практически неизменна – это погрузиться в свой собственный внутренний мир. Вот это, пожалуй, самое сложное, что может быть.

Сейчас далеко не все готовы к уединению и к встрече с собой настоящим, поэтому некоторые обходят стороной практику в Шавасане. Однако отпускать ненужные мысли и концентрироваться на себе очень полезно. Это своего рода медитация, позволяющая достичь полного безмолвия души и тела. Теперь, когда суть понятна, можно перейти к практике.

Техника выполнения:

включите медитативную музыку. Или голос, ведущий вас в медитацию;

лягте на коврик или плед, на пол или землю. Место в этом случае не имеет значения, главное, чтобы вы не испытывали дискомфорт, не мёрзли и не отвлекались. Также не рекомендуем выполнять позу на кровати, так как риск быстро уснуть очень велик;

лягте ровно, раскинув ноги и руки чуть в стороны, вы должны чувствовать себя свободно и комфортно;

закройте глаза. Взгляд направьте в точку межбровья (третьего глаза), в бесконечность;

важно чувствовать себя комфортно, чтобы тело не отвлекало. Всё внимание должно быть внутри.

Фото: Анастасия Павлова

Если вас ведёт преподаватель, просто следуйте за его голосом. Если вы практикуете асану без профессионала, то внутреннее состояние придётся контролировать самостоятельно, что уже сложнее. Для упрощения задачи найдите аудио или видео с медитацией в интернете. Можно подготовить самомедитацию для Шавасаны, записать своим голосом на диктофон текст и прослушивать в наушниках под лёгкую музыку, удерживая взгляд в точке межбровья со стремлением в бесконечность. Текст, например такой:

«Пройдите внутренним вниманием по всему телу. От макушки головы до кончиков пальцев на ногах, очень медленно переходите от одной части тела к другой, словно наполняя светом каждую часть своего тела. Затем пройдитесь ещё раз, только медленнее, наполняя своим вниманием, светом и теплом каждую клеточку организма».

Прислушайтесь к ощущениям: должно быть тепло, спокойно и уютно. Почувствуйте, как дыхание замедлилось, а каждая клеточка расслабилась. В теле совсем не должно быть напряжения и неприятных ощущений.

После окончания медитации сделайте финальный выдох, медленно откройте глаза, но не шевелитесь, лежите и осматривайтесь. Когда будете готовы, пошевелите пальцами на руках и ногах. Затем сядьте и просто насладитесь моментом, почувствуйте своё тело. Такая медитация занимает 5-10 минут, даёт бодрость, силы и энергию. Вы обретёте баланс, спокойствие и внутреннюю гармонию.

Фото: istockphoto.com / fizkes

Постигая тело: физически сложная асана

Конечно, йога сложна не только духовно, но и физически. Есть ряд асан, выполнение которых может вызвать трудности даже у тех, кто давно практикует. Для новичков и вовсе будет казаться, что сделать это невозможно. Одна из таких асан – Аштавакрасана (поза восьми дуг). Она вызывает у начинающих недоумение: как возможно оторвать ноги от пола, отвести их ровной линией в сторону и балансировать на руках?

Прежде чем переходить к выполнению, стоит изучить происхождение асаны. По легенде на свет у йогов появился ребёнок, конечности которого были скручены в восьми местах. Отсюда и пошло название: с санскрита «ашта» означает восемь, а «вакра» – кривой. Свои физические недуги он компенсировал знаниями, стал мудрецом и духовным гуру. Асана помогает найти баланс между телом и разумом.

Фото: istockphoto.com / KarinaUvarova

С точки зрения физического состояния эта Аштавакрасана укрепляет мышцы рук, кора и ног, укрепляет суставы, улучшает кровообращение и работу лимфатической системы. Теперь, когда вы знакомы с теорией, можно переходить к практике.

Техника выполнения:

сядьте на пол. Руки поставьте перед собой немного шире плеч. Согните руки в локте, уперевшись кистями в пол, корпус немного подайте вперёд;

поднимите левую ногу и заведите её за левое плечо. Вытяните ногу в сторону и зафиксируйте её на плече. Удерживайте положение;

правую ногу просуньте между рук, оторвите от пола и сцепите её с левой. Рука остаётся между ногами, ладони упираются в пол;

наклоните корпус ещё немного вперёд, в нижней точке плечи и корпус параллельны полу. Руки остаются неподвижными, ноги не расцепляются;

выпрямите ноги, удерживайте это положение.

Фото: istockphoto.com / SergeyChayko

Открывайте для себя мир йоги и не бойтесь ничего. Ключ к успеху – регулярная практика и правильная техника выполнения. Со временем вам станет подвластна любая асана, вне зависимости от её сложности.