Что носить зимой: главные тренды сезона-2024/2025

Температура опустилась, выпал снег, а это значит, что пора утепляться. Но как сделать свой зимний образ стильным и нескучным?

Вместе с представителями бренда спортивной и casual одежды FORWARD рассказываем, как сформировать базовый гардероб, чтобы выглядеть на все сто даже в самые морозные дни.

Выбираем тёплый пуховик

В этом сезоне классические и удлинённые модели по-прежнему в тренде, поэтому в новой капсуле FORWARD есть пуховики на любой вкус: от базовых вариантов в чёрном и сером оттенках до ярких бежевых или бордовых моделей. Пуховики FORWARD не только спасут от холода, но и привнесут нотку элегантности в ваш зимний образ.

Фото: Пресс-служба FORWARD

Фото: Пресс-служба FORWARD

Женский пуховик FORWARD (90% утиный пух, 10% перо), 19 900 руб.

Фото: Пресс-служба FORWARD

Фото: Пресс-служба FORWARD

Мужской пуховик FORWARD (90% утиный пух, 10% перо), 15 900 руб.

Утеплённый спортивный костюм

В новом сезоне наблюдается устойчивый спрос на утеплённые спортивные костюмы. В FORWARD их производят из премиальных материалов. В таком костюме вам будет тепло даже в самый сильный мороз. Идеальный выбор для холодной зимней погоды.

Фото: Пресс-служба FORWARD

Фото: Пресс-служба FORWARD

Утеплённый костюм FORWARD, 27 900 руб.

Утеплённые кроссовки

Ещё один ключевой элемент зимнего образа. Они подчеркнут вашу индивидуальность и идеально подойдут для тренировок на улице. В кроссовках FORWARD можно без опаски бегать по снегу, ведь протектор из износостойкого каучука не скользит и ведёт себя уверенно на любых поверхностях. А благодаря специальному утеплителю вам будет комфортно даже в сильный мороз.

Фото: Пресс-служба FORWARD

Зимние кроссовки FORWARD, 7900 руб.

Фото: Пресс-служба FORWARD

Зимние кроссовки FORWARD, 10 900 руб.

Фото: Пресс-служба FORWARD

Зимние кроссовки FORWARD с системой быстрой шнуровки, 8900 руб.

Аксессуары, без которых не обойтись

Завершить зимний лук помогут аксессуары: тёплые шапки и перчатки. Они согреют ваши руки и уши, а также подчеркнут вашу индивидуальность. В одежде FORWARD вы сможете по-настоящему насладиться зимой, оставаясь на пике моды.

Фото: Пресс-служба FORWARD

Шапка-ушанка FORWARD, 3500 руб.

* Реклама. 0+

Рекламодатель: ООО «Управляющая компания «ФОРВАРД»

erid: 2RanyoJ3ks3