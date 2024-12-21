Модные шарфы — 2024/2025: 10 вариантов мужских и женских моделей

Цветана Софронова стилист «Шарф — один из главных аксессуаров в холодную погоду, без которого немыслим зимний гардероб. Каждый год бренды предлагают нам новые интересные модели, отвечающие современным трендам. Как не растеряться в этом многообразии?»

Что в тренде сейчас?

В целом зимой-2024/2025 есть из чего выбирать: благодаря моде на эклектику и индивидуальность можно носить шарфы практически любого фасона, цвета и стиля.

Шарф женский FILA, 1959 руб. / «спортмастер» Фото: FILA

Текстильные шарфы

Сюда можно отнести спортивные модели из флиса или акрила, кэжуал-варианты в повседневно-деловом стиле, а также шарфы-дутики. Это изделие из курточной ткани с синтепоновым наполнителем. Лучше всего выбирать стёганый его вариант. Идеально — однотонный: чёрный, бежевый, коричневый (актуальный цвет сезона), кофейный, пастельно-молочный.

Шарф Demix с синтепоновым наполнителем, 1119 руб. Фото: demix

Такой шарф можно быстро обернуть вокруг шеи, продев один конец в специальное отверстие на другом конце, что практично и удобно.

Вязаные шарфы

Вязаные шарфы никогда не выходят из моды благодаря своей универсальности:. Их можно носить с любым предметом верхней одежды — от пуховика до кэжуал-пальто.

Шарф Cordillero, 1149 руб. / «спортмастер» Фото: Cordillero

В этом году в моде шарфы крупной вязки. Они могут быть широкие или узкие, с объёмной бахромой или без. Цветовая палитра — от молочно-бежевого до коричневого, оливкового, графитово-серого. Обязательное условие — текстурная поверхность, которая подчёркивает узор и плетение нитей.

В мужском варианте это может быть шарф-снуд. Чаще всего это вязка «лапша». Однако могут быть и другие варианты. В плане цвета удобнее всего приобрести снуд базового оттенка: чёрный, бежевый, серый. Он подойдёт к любой верхней одежде. Но и на яркость запрет никто не накладывал. Если хочется цветовых акцентов, то вполне можно использовать для этого именно данный аксессуар — шарф или снуд.

Снуд MARHATTER, 1255 руб. / lamoda Фото: MARHATTER

Шерстяные и шёлковые шарфы (платки)

Ещё один вид шарфов, которые никогда не выходят из моды, — шерстяные модели. И неудивительно, ведь натуральные материалы хорошо греют и долго служат.

Обратите внимание на однотонные шарфы с текстурой под кашемир либо на более яркие варианты — винного, фиолетового, красного оттенков. Также стоит присмотреться к актуальным в этом сезоне леопардовому принту или геометричному узору.

Шарф из 100-процентной шерсти Love Republic, 7599 руб. Фото: Love Republic

Что касается шёлковых моделей, то на первый взгляд кажется, что это не самый очевидный и практичный выбор в холодное время года. Однако дизайнеры и стилисты не согласны. Они настаивают: шёлковый шарф может стать акцентной деталью зимнего гардероба, если грамотно сочетать его с другими вещами.

Выбирайте объёмные и тёплые предметы верхней одежды: пуховики оверсайз, текстильные куртки удлинённого кроя с кулиской на талии, шубы из искусственного меха, зимние пальто. Сбалансировать яркий шарф с узорами и принтами лучше всего однотонными вещами.

Шёлковый платок Eleganzza, 1224 руб. / lamoda Фото: Eleganzza

Один из вариантов эксплуатации шёлкового шарфа — накинуть его на плечи прямо поверх пальто или пуховика. Конечно, не сказать, чтобы это было очень удобно… Зато нет сомнений в том, что такой вариант — из категории трендовых. Именно так носят большие шёлковые шарфы (платки) фэшн-блогеры, знаменитости и просто уличные модники.

Кстати, шарф с добавлением шёлка и шерсти сам по себе может быть довольно тёплым, поэтому этой зимой однозначно стоит присмотреться к подобным моделям.

Шарф Labbra, 1152 руб. / lamoda Фото: Labbra

Меховые шарфы

Меховые шарфы — ещё один тренд сезона. Какими они могут быть? В первую очередь это шарфы из искусственного меха. Они прекрасно согреют в холодную погоду, придав даже повседневному образу нотку элегантности.

Интересный способ носить меховой шарф — накинуть его через плечо и заправить в ремень. Это будет круто смотреться и с пальто, и с пуховиком.

Шарф из экомеха Top Top, 4990 руб. Фото: Top Top

Какие шарфы войдут в моду?

Судя по главным показам весна-лето-2025, которые прошли этой осенью в мировых столицах моды, в наступающем году нас ждёт несколько интересных трендов, которые перетекут и в осенне-зимние коллекции 2025 года.

Главным образом это обилие футуристичных фасонов, чётких линий и цветового минимализма. Вместе с этим — тренд на перья (особенно драматично-чёрные страусиные), бахрому, а также на яркие принты несочетаемых, казалось бы, оттенков и форм. Например, на острые геометричные и изогнуто-плавные линии вместе с цветочным или гороховым орнаментом в одном образе.

Шарф стёганый с утеплителем befree, 799 руб. Фото: befree

Эти тенденции постепенно перейдут и в массовую моду, так что следующей зимой мы, возможно, будем носить шарфы, декорированные перьями, модели с необычными узорами или, наоборот, лаконичные модели футуристично-светлых оттенков.

Новые материалы и технологии

Мировые тренды и развивающиеся технологические возможности производителей позволяют постоянно внедрять новые материалы в текстильной промышленности. Это касается и шарфов как неотъемлемого аксессуара современного гардероба.

Шарф в клетку Sela (100-процентный полиэстер), 1599 руб. Фото: Sela

Одна из главных тенденций — использование экологически чистых тканей, переработанного полиэстера, органического хлопка, бамбука, вторичного сырья. Это отвечает запросам общества на экологичность, тренду на устойчивое развитие и осознанное потребление.

Какой бы шарф вы ни выбрали, главное, чтобы он вам нравился, был уютным, комфортным и согревал в холодную погоду. А благодаря обилию расцветок и фасонов каждый может найти свой идеальный вариант, который станет акцентной деталью зимнего образа.

Кстати, не забывайте ещё и о том, что шарф располагается максимально близко к лицу, поэтому напрямую взаимодействует с красками внешности. Важно выбрать тот цвет, который будет гармоничен именно для вас.