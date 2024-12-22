От Австралии до ЮАР: 5 самых захватывающих железнодорожных маршрутов мира

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Железная дорога — это не просто способ добраться из точки «А» в точку «Б». Это возможность увидеть мир с нового ракурса, насладиться сменяющими друг друга видами из окна и ощутить себя частью великого приключения. Пару столетий назад первые железнодорожные ветки дали мощный стимул к развитую туризма. А сегодня некоторые из них превратились в самостоятельные захватывающие маршруты, которые за несколько часов перенесут вас в прошлое, покажут величие природы и подарят незабываемые впечатления. О самых интересных из них расскажу ниже».

По Альпам на Bernina Express

Где проходит: Швейцария и Италия

Протяжённость: 122 км

Bernina Express вот уже более 100 лет возит пассажиров по Альпам между Швейцарией и Италией. Узкоколейный маршрут начинается в городе Кур, проходит через Сен-Мориц и заканчивается в итальянском городке Тирано. На протяжении всего пути поезд поднимается на высоту более 2000 м над уровнем моря, преодолевая крутые склоны и туннели.

Из-за особенностей рельефа для прохождения небольшого, казалось бы, расстояния поезду требуется около четырёх часов. Впрочем, всё это время из панорамных окон открываются захватывающие виды на ледники, альпийские луга и озёра, так что время летит почти незаметно.

Поезд Bernina Express в Альпах Фото: istockphoto.com / michelangeloop

«Первое путешествие на Запад» на The Rocky Mountaineer

Где проходит: Канада

Протяжённость: около 800 км

Роскошный состав The Rocky Mountaineer курсирует по маршруту из Ванкувера в Банф – первой трансконтинентальной линии Канады, открытой в 1885 году. В пути поезд делает остановку «на ночёвку» в Камлупсе, чтобы пассажиры могли отдохнуть – вероятно, не только от размеренного стука колёс, но и от впечатлений.

В пути открываются фантастические виды на дикую природу Скалистых гор, через которые в своё время пробирался герой Ди Каприо в фильме «Выживший». Кстати, чёрные медведи и гризли – довольно частые гости маршрута, каждый «выход» которых превращает поездку на поезде в увлекательное североамериканское сафари.

Поезд The Rocky Mountaineer в Канаде Фото: istockphoto.com / ChrisHepburn

К Мачу-Пикчу на Hiram Bingham

Где проходит: Перу

Протяжённость: около 121 км

Hiram Bingham – роскошный поезд, названный в честь американского исследователя Хирама Бингема, который открыл миру Мачу-Пикчу. Маршрут начинается в Куско, древней столице империи инков, и заканчивается в Агуа-Кальентес, небольшом городке у подножия знаменитого археологического комплекса.

Поездка на Hiram Bingham сочетает в себе комфорт пульмановских вагонов в стиле 1920-х и великолепие природы Анд. Пассажиры наслаждаются панорамными видами на горные хребты, глубокие ущелья и бурлящие реки, дегустируя изысканные блюда перуанской кухни прямо в вагоне-ресторане под ритмы национальных песен. Поезд находится в пути немногим более трёх часов, но этого достаточно, чтобы ощутить величие момента.

Поезд Hiram Bingham в Перу Фото: istockphoto.com / YinYang

По Южной Африке на Blue Train

Где проходит: Южная Африка

Протяжённость: около 1600 км

Маршрут лакшери-поезда Blue Train простирается от Кейптауна до Претории, гарантируя незабываемое путешествие по самым живописным уголкам ЮАР. Поезд движется медленно, давая возможность в полной мере насладиться сменяющимися ландшафтами: от виноградников Западного Кейпа до пустыни Калахари и саванн Лимпопо.

В пути состав делает остановку в Кимберли, эпицентре алмазной лихорадки 1880-х, приглашая пассажиров на алмазную шахту. А вечером прямо на борту состава сервируют изысканный ужин с обязательным бокалом южноамериканского вина.

Поезд Blue Train в ЮАР Фото: Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Пересекая Австралию на The Ghan

Где проходит: Австралия

Протяжённость: около 2979 км

The Ghan – это легендарный поезд, пересекающий Австралию с севера на юг, от Дарвина до Аделаиды. Название поезда происходит от выражения Afghan cameleers – так называли афганских погонщиков верблюдов, которые играли ключевую роль в освоении внутренних районов континента в XIX веке.

Маршрут, впервые обкатанный почти 100 лет назад, проходит через самые удалённые и суровые районы Австралии, включая Красный Центр и фантастическую пустыню Симпсон. А в окне сменяют друг друга бескрайние засушливые равнины, красные песчаные дюны и редкие оазисы. Помимо природы, у пассажиров есть возможность познакомиться и с аборигенной культурой Австралии – для этого поезд делает остановки в Алис-Спрингс и Кэтрин.

Поезд The Ghan в Австралии Фото: istockphoto.com / BeyondImages