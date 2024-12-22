От Австралии до ЮАР: 5 самых захватывающих железнодорожных маршрутов мира

«Железная дорога — это не просто способ добраться из точки «А» в точку «Б». Это возможность увидеть мир с нового ракурса, насладиться сменяющими друг друга видами из окна и ощутить себя частью великого приключения. Пару столетий назад первые железнодорожные ветки дали мощный стимул к развитую туризма. А сегодня некоторые из них превратились в самостоятельные захватывающие маршруты, которые за несколько часов перенесут вас в прошлое, покажут величие природы и подарят незабываемые впечатления. О самых интересных из них расскажу ниже».
По Альпам на Bernina Express
Где проходит: Швейцария и Италия
Протяжённость: 122 км
Bernina Express вот уже более 100 лет возит пассажиров по Альпам между Швейцарией и Италией. Узкоколейный маршрут начинается в городе Кур, проходит через Сен-Мориц и заканчивается в итальянском городке Тирано. На протяжении всего пути поезд поднимается на высоту более 2000 м над уровнем моря, преодолевая крутые склоны и туннели.
Из-за особенностей рельефа для прохождения небольшого, казалось бы, расстояния поезду требуется около четырёх часов. Впрочем, всё это время из панорамных окон открываются захватывающие виды на ледники, альпийские луга и озёра, так что время летит почти незаметно.
Поезд Bernina Express в Альпах
Фото: istockphoto.com / michelangeloop
«Первое путешествие на Запад» на The Rocky Mountaineer
Где проходит: Канада
Протяжённость: около 800 км
Роскошный состав The Rocky Mountaineer курсирует по маршруту из Ванкувера в Банф – первой трансконтинентальной линии Канады, открытой в 1885 году. В пути поезд делает остановку «на ночёвку» в Камлупсе, чтобы пассажиры могли отдохнуть – вероятно, не только от размеренного стука колёс, но и от впечатлений.
В пути открываются фантастические виды на дикую природу Скалистых гор, через которые в своё время пробирался герой Ди Каприо в фильме «Выживший». Кстати, чёрные медведи и гризли – довольно частые гости маршрута, каждый «выход» которых превращает поездку на поезде в увлекательное североамериканское сафари.
Поезд The Rocky Mountaineer в Канаде
Фото: istockphoto.com / ChrisHepburn
К Мачу-Пикчу на Hiram Bingham
Где проходит: Перу
Протяжённость: около 121 км
Hiram Bingham – роскошный поезд, названный в честь американского исследователя Хирама Бингема, который открыл миру Мачу-Пикчу. Маршрут начинается в Куско, древней столице империи инков, и заканчивается в Агуа-Кальентес, небольшом городке у подножия знаменитого археологического комплекса.
Поездка на Hiram Bingham сочетает в себе комфорт пульмановских вагонов в стиле 1920-х и великолепие природы Анд. Пассажиры наслаждаются панорамными видами на горные хребты, глубокие ущелья и бурлящие реки, дегустируя изысканные блюда перуанской кухни прямо в вагоне-ресторане под ритмы национальных песен. Поезд находится в пути немногим более трёх часов, но этого достаточно, чтобы ощутить величие момента.
Поезд Hiram Bingham в Перу
Фото: istockphoto.com / YinYang
По Южной Африке на Blue Train
Где проходит: Южная Африка
Протяжённость: около 1600 км
Маршрут лакшери-поезда Blue Train простирается от Кейптауна до Претории, гарантируя незабываемое путешествие по самым живописным уголкам ЮАР. Поезд движется медленно, давая возможность в полной мере насладиться сменяющимися ландшафтами: от виноградников Западного Кейпа до пустыни Калахари и саванн Лимпопо.
В пути состав делает остановку в Кимберли, эпицентре алмазной лихорадки 1880-х, приглашая пассажиров на алмазную шахту. А вечером прямо на борту состава сервируют изысканный ужин с обязательным бокалом южноамериканского вина.
Поезд Blue Train в ЮАР
Фото: Education Images/Universal Images Group via Getty Images
Пересекая Австралию на The Ghan
Где проходит: Австралия
Протяжённость: около 2979 км
The Ghan – это легендарный поезд, пересекающий Австралию с севера на юг, от Дарвина до Аделаиды. Название поезда происходит от выражения Afghan cameleers – так называли афганских погонщиков верблюдов, которые играли ключевую роль в освоении внутренних районов континента в XIX веке.
Маршрут, впервые обкатанный почти 100 лет назад, проходит через самые удалённые и суровые районы Австралии, включая Красный Центр и фантастическую пустыню Симпсон. А в окне сменяют друг друга бескрайние засушливые равнины, красные песчаные дюны и редкие оазисы. Помимо природы, у пассажиров есть возможность познакомиться и с аборигенной культурой Австралии – для этого поезд делает остановки в Алис-Спрингс и Кэтрин.
Поезд The Ghan в Австралии
Фото: istockphoto.com / BeyondImages