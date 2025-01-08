11 самых больших футбольных стадионов мира

Каждый из этих стадионов поражает своими размерами, индивидуальными архитектурными особенностями и техническим оснащением. Во время спортивных соревнований они напоминают гигантские гудящие котлы, содрогающиеся от рёва трибун и кипящих страстей.

О чём расскажем

Стадион Первого мая, КНДР

Вместимость: 150 000 зрителей.

Располагается в КНДР, в Пхеньяне, на песчаном острове Ныннадо. Самый большой стадион в мире был открыт 1 мая 1989 года, чтобы принять гостей и участников XIII фестиваля молодёжи и студентов. Грандиозное спортивное сооружение выполнено в форме магнолии: 16 арок, образующих кольцо, как раз делает стадион похожим на этот цветок.

Стадион Первого мая – это гигантский комплекс со зданием в восемь этажей, имеющим 80 входов и 10 лифтов. Он используется для проведения домашних матчей сборной КНДР, но самым главным событием каждого года становится праздник Ариран. Это массовое художественно-спортивное представление, которое в 2007 году вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное и грандиозное шоу. В празднике принимают участие до 100 тыс. человек, в течение полутора часов исполняющие акробатические, гимнастические и танцевальные номера.

Стадион Первого мая Фото: benedek/istockphoto.com

Стадион «Мельбурн Крикет Граунд», Австралия

Вместимость: 100 024 зрителя.

Располагается в Олимпийском парке Мельбурна. Он был открыт в 1853-1854 годах и представлял собой площадку для популярной среди австралийцев командной игры – крикет. Стадион выполнен в форме овального кольца трибун, считается самым крупным в мире спортивным сооружением для крикета. Достопримечательности стадиона «Мельбурн Крикет Граунд» – знаменитая Большая южная трибуна и Национальный музей спорта.

В 1956 году после реконструкции он стал главной ареной проведения летних Олимпийских игр. Отметим, что его вместимость была увеличена до 120 000 посадочных мест. В 1982 году на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» появились самые высокие в мире стойки освещения, занесённые в Книгу рекордов Гиннесса.

На стадионе больше проводятся соревнования по крикету – само название говорит за себя. Здесь также проходят домашние матчи сборной Австралии по футболу и товарищеские игры.

Стадион «Мельбурн Крикет Граунд» Фото: NilsBV/istockphoto.com

Стадион «Камп Ноу», Испания

Вместимость: 99 457 зрителей.

Крупнейший стадион Испании находится в центральной части Барселоны. Открытие «Камп Ноу» состоялось 24 сентября 1957 года. Сейчас идёт реконструкция стадиона: по задуманному плану фасад спортивного сооружения будет открытым, верхний ярус превратится в смотровую площадку с видом на город. В ходе работ также установят выдвигающуюся крышу, защищающую трибуны. Ранее фасад стадиона «Камп Ноу» представлял собой архитектурный комплекс из массивных бетонных плит и стеклянных панелей, придающих сооружению величественный вид.

Здесь 13 июня 1982 года состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу, одним из почётных гостей был Папа Римский Иоанн Павел II, которого в торжественной обстановке приняли в члены клуба под номером 108 000.

Стадион «Камп Ноу» Фото: Eloi_Omella/istockphoto.com

Стадион «Соккер Сити», ЮАР

Вместимость: 94 736 зрителей.

Располагается в юго-западной части Йоханнесбурга – Соуэто. Стадион «Соккер Сити» был открыт в 1989 году. Форма спортивного сооружения округлая и кажется слегка дутой. К чемпионату мира по футболу 2010 года, который проходил в ЮАР, стадион реконструировали, прирастив к нему ряд современных зданий.

11 июля на его арене состоялся финальный матч между сборными Нидерландов и Испании. Стадион не раз становился местом для проведения ярких, зрелищных мероприятий. К примеру, 30 ноября 2012 года на арене «Соккер Сити» выступление голливудской поп-дивы Леди Гаги собрало около 60 000 поклонников её искусства.

Стадион «Соккер Сити» Фото: THEGIFT777/istockphoto.com

Пекинский национальный стадион, Китай

Вместимость: 91 000 зрителей.

Располагается в Олимпийском парке Пекина. Стадион был открыт в марте 2008 года. Его форма напоминает гигантское воронье гнездо и представляет собой сложное архитектурное сооружение, поражающее своими масштабами.

Стадион считается самой большой стальной конструкцией в мире. «Птичье гнездо», как называют уникальный спортивный комплекс китайцы, было выбрано для церемонии открытия летних Олимпийских игр 2008 года. 2 апреля 2008 года на его арене с первым концертом выступил Джеки Чан. За последнее десятилетие на Пекинском национальном стадионе прошло более 300 престижных соревнований, включая и культурно-массовые мероприятия.

Пекинский национальный стадион Фото: Jui-Chi Chan/istockphoto.com

Стадион «Уэмбли», Англия

Вместимость: 90 000 зрителей.

Располагается в западной части Лондона. Стадион «Уэмбли» был открыт 28 марта 1923 года. Его архитектурной особенностью считались две белые «башни-близнецы» высотой в 38 м. Именно на «Уэмбли», на домашнем чемпионате мира по футболу 1966 года английская сборная добилась единственной в своей истории победы. Спортивное сооружение подверглось реконструкции, и 19 мая 2007 года появился новый стадион с выдвижной крышей и однопролётной аркой.

На арене «Уэмбли» в разное время прошли 10 грандиозных концертов с участием звёзд шоу-бизнеса. 16 июля 1988 года здесь состоялось первое выступление Майкла Джексона. Легендарный певец дал семь концертов, на которые пришли более полумиллиона зрителей.

Стадион «Уэмбли» Фото: TonyBaggett/istockphoto.com

Стадион «Ацтека», Мексика

Вместимость: 87 523 зрителя.

Располагается в Мехико. Стадион был построен в 1966 году. Самое большое в Латинской Америке сооружение построено в виде гиперболических параболоидов. Четыре яруса стадиона разделены на семь секций. Архитекторы учли даже малейшие детали. Благодаря сложным конструкциям солнце пересекает игровое поле перпендикулярно – и не бьёт лучами в глаза спортсменам.

До 2014 года «Ацтека» – единственный стадион, на котором прошли два финала чемпионата мира. Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу 1986 года между сборными Аргентины и Англии вошёл в историю стадиона «Ацтека». Именно в этой встрече Диего Марадона забил два самых известных гола в своей карьере, которые получили название Гол столетия и Рука бога.

Первый забитый гол рефери Али Бин Нассер засчитал как забитый головой. Решение судьи английские фанаты встретили с возмущением. Но Марадона продолжал праздновать победу ворот противников – и через четыре минуты забил легендарный Гол столетия! Сборная Аргентины победила сборную Англии со счётом 2:1. Оскорблённые британцы прозвали первый гол Марадоны Рукой дьявола.

Также в 1970 году на «Ацтеке» прошёл «матч века», в котором Италия победила Германию.

Стадион «Ацтека» Фото: UlrikeStein/istockphoto.com

Стадион «Букит-джалил», Малайзия

Вместимость: 87 000 зрителей.

Располагается в Куала-Лумпуре. Стадион «Букит-джалил» был открыт 11 июля 1998 года в преддверии предстоящих Игр Содружества. Круглая раздвижная крыша спортивного сооружения придаёт ему необычный вид. Вокруг стадиона построена площадь с фонтанами, бассейном и экзотическими растениями. Кстати, стадион может вместить и 100 000 человек – на самые ответственные игры вводят стоячие места.

Здесь домашние матчи проводит сборная Малайзии, арену используют для проведения финала Кубка и Суперкубка страны. В 2007 году на его арене прошли встречи чемпионата Азии по футболу. Годом позже стадион «Букит-джалил» принял участников Университетских игр АСЕАН. В рамках турне сюда приезжали гранды европейского футбола – английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси».

Стадион «Букит-джалил» Фото: istockphoto.com

Стадион «Борг Эль Араб», Египет

Вместимость: 86 000 человек.

Располагается на пустынном шоссе Каир-Александрия. Стадион «Борг Эль Араб» был открыт в 2007 году. Издалека форма спортивного сооружения напоминает огромную лодку. Стадион окружён забором, имеет 17 ворот и 136 электронных устройств, пропускающих 800 зрителей в минуту. Он также оборудован двумя световыми башнями.

В 2009 году стадион «Борг Эль Араб» принял участников молодёжного чемпионата мира по футболу. К сожалению, возможности ультрасовременного сооружения используются только наполовину. Даже национальная команда Египта по футболу довольно редко проводит матчи на его арене.

Стадион «Борг Эль Араб» Фото: Abdelrhman/wikipedia.org

«Стадион индийской молодёжи», Индия

Вместимость: 85 000 человек.

Располагается в Индии, в Калькутте. «Стадион индийской молодёжи» был открыт в январе 1984 года. Спортивное сооружение построено в виде эллипса. В 2016-2017 годах стадион был реконструирован. По ходу работ искусственный газон заменили натуральным травяным полем, появились дополнительные тренировочные площадки и восемь прожекторных башен.

В 1997 году «Стадион индийской молодёжи» был переполнен фанатами команд «Восточная Бенгалия» и «Мохун-Баган». На полуфинальный матч Кубка Федерации по футболу пришли 131 780 зрителей, и полиции пришлось принять жёсткие меры, чтобы избежать давки среди болельщиков.

«Стадион индийской молодёжи» Фото: Arnabsaha2212/wikipedia.org

Стадион «Гелора Бунг Карно», Индонезия

Вместимость: 77 193 человека.

Располагается в Джакарте. Стадион «Гелора Бунг Карно» был построен для Азиатских игр 1962 года, в проектировании и строительстве активно помогал Советский Союз. Одна из архитектурных особенностей стадиона – гигантский кольцевой фасад, позволяющий защитить зрителей от палящего солнца и придать ему величественный вид. В 2007 году на его арене состоялся финальный матч за Кубок Азии по футболу между сборными Ирака и Саудовской Аравии.

Стадион «Гелора Бунг Карно» Фото: wikipedia.org