Как сделать красивые снежинки из бумаги? Пошаговая инструкция и 5 схем

Это уютное развлечение будет интересно и детям и взрослым.

Помните, как в детстве мы вырезали снежинки из бумаги и украшали ими дом? Почему бы не окунуться в это волшебство снова! Украшение можно повесить на ёлку, приклеить на окна или в любое другое место, чтобы наполнить пространство атмосферой уюта и праздника. Это идеальное занятие для зимних вечеров, особенно если у вас есть дети.

Создание снежинок из бумаги помогает развивать мелкую моторику и воображение. А ещё это занятие может стать отличным поводом собраться тёплой компанией и как следует подготовиться к Новому году. В процессе получится здорово покреативить, ведь схем для вырезания очень много. Разбираемся, как сделать снежинку из бумаги вместе.

О чём расскажем:

Какие материалы нужны для создания снежинки?

Белая, упаковочная или цветная бумага. Ножницы. Карандаш/ручка. Дополнительные украшения (по желанию).

Основная прелесть такой поделки заключается в том, что подходящие материалы, без преувеличения, получится найти в каждом доме. Чтобы сделать снежинку, можно использовать простую белую, цветную или даже упаковочную бумагу с красивым рисунком. Карандаш или ручка понадобится для создания трафарета, а ножницы — для того чтобы снежинка обрела нужную форму.

По желанию можно использовать блёстки, наклейки и, например, краски или цветные карандаши. Так украшения получатся более яркими и нарядными. Самое время подключить креатив и вложить в создание снежинок всё своё вдохновение.

Пошаговая инструкция

Сделать бумажную снежинку своими руками смогут даже дети. Главная сложность заключается в том, чтобы аккуратно сложить шаблон. Сделать его более ровным можно, если проглаживать каждый сгиб с помощью линейки. Используйте для работы ровную и хорошо освещённую поверхность.

Важно! Внимательно следите за тем, как ваш ребёнок обращается с ножницами.

Возьмите лист А4. Согните его так, как показано на фото, и отрежьте лишнюю полоску бумаги, чтобы получился квадрат. Сложите лист по диагонали. Получившийся треугольник нужно сложить ещё раз пополам. Сделайте последний сгиб, чтобы получился треугольник меньшего размера. С помощью карандаша или ручки нарисуйте на получившемся шаблоне узор. Варианты трафаретов представлены на фото ниже. Аккуратно вырежьте снежинку по контуру. Разверните бумагу. Всё готово!

Как выбрать шаблон?

Помните, что в природе не бывает одинаковых снежинок? Самый простой способ выбрать шаблон — проявить фантазию и вывести на бумаге линии самостоятельно. Поверьте, красиво будет в любом случае!

Кроме того, найти интересные идеи для трафаретов можно в интернете. Достаточно вбить соответствующий запрос в любом поисковике. А можно действовать и по старинке. Наверняка у вас дома завалялась, по крайней мере, одна книга по рукоделию. Зачастую в разделах, посвящённых новогоднему декору, встречаются необычные варианты шаблонов, для того чтобы сделать красивую снежинку из бумаги. Они будут ничуть не хуже тех, что выкладывают в Сеть.

Шаблон №1 Готовая снежинка

Шаблон №2 Готовая снежинка

Шаблон №3 Готовая снежинка

Шаблон №4 Готовая снежинка

Как сделать снежинки более нарядными?

Чтобы простые снежинки получились ещё более нарядными, можно посыпать их блёстками, обклеить стразами или бусинами, разрисовать красками или цветными карандашами. Каждый шаг в создании украшения — отличная возможность погрузиться в творческий процесс.

Не ограничивайтесь строгими формами. Сочетайте необычные цвета, экспериментируйте с разными типами ножниц и бумаги. Главное помнить, что украшение в любом случае получится красивым и уникальным.

Вырезанными из бумаги снежинками получится освежить новогодний декор дома. Попробуйте повесить их на ёлку, приклеить на окна или на зеркала с помощью скотча или клея, подвесить на нить или леску к потолку. А ещё их можно использовать в качестве дополнения для любой другой новогодней аппликации.

Как сохранить снежинки до следующего Нового года?

Бумажные снежинки могут радовать не один год. Если правильно хранить поделку, она запросто станет частью домашнего декора и на следующие праздники. Чтобы сохранить снежинку, достаточно положить её между страницами толстой книги или же в плотную папку. Ещё один вариант — ламинирование. Его можно сделать своими руками или обратившись в мастерскую.

Создание снежинок из бумаги — простой способ разнообразить досуг и поднять новогоднее настроение. Запасайтесь материалами и дерзайте!