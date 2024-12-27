Сигма-бой: 3 типичные черты мужчины — героя трендового трека

О каком человеке идёт речь и почему этот образ так популярен сегодня.

Приходилось ли вам встречать на просторах интернета необычные кадры из жизни актёра Киану Ривза? То он ест пирожное на улице, отмечая собственный день рождения в абсолютном одиночестве. То спокойно едет в метро… Эта информация всех удивляет потому, что обычно голливудские звёзды ведут себя совершенно иначе.

Ольга Акимова кандидат филологических наук, доцент Высшей школы бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова «Киану Ривз и есть типичный сигма-бой — мужчина, который не гонится за признанием, потому что ему слишком хорошо быть собой. И именно это делает его таким притягательным и заставляет других людей ценить его ещё больше. Раньше про таких мужчин говорили: «Он — волк-одиночка». Современная формулировка: «Он — сигма-бой».

О чём расскажем:

История термина

Сегодня термин «сигма-бой» сверхпопулярен среди молодёжи благодаря одноимённой песне 11-летней Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летней Марии Янковской.

Трек выпустили осенью 2024 года, и он сразу же завирусился. Однако задолго до этого понятие sigma male (сигма-мужчина) было предложено Теодором Билом в контексте рассуждений о социальной динамике и психологии. Писатель дополнил существующую концепцию социальной иерархии общества.

Он предложил новую категорию, которая подразумевает тип мужчин, не вписывающихся в традиционные рамки альфа, дельты, гаммы и омеги. В его интерпретации сигма представляет собой уникального человека, который обладает чертами и характеристиками, отличающими его общественное поведение от традиционного.

Киану Ривз Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Основные характеристики сигма-боя

1. Самодостаточность и независимость мышления

Сигма-бой обладает высокой самооценкой, лидерскими качествами и уверенностью в своих способностях. Он не боится принимать решения и брать на себя ответственность за действия. Яркий пример — Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, известный своей способностью принимать рискованные решения и следовать своим идеям, несмотря на критику.

2. Отсутствие потребности в социальном одобрении

Сигма-бой не прислушивается к общественному мнению, поэтому принимает решения, основываясь на личных убеждениях. Вспомните Доктора Хауса. Да, это вымышленный персонаж, но он отлично подходит для иллюстрации некоторых типичных качеств сигмы. Хаус смело игнорирует правила и предписания, чтобы спасти пациентов. Его методы часто вызывают недовольство у коллег, но он остаётся верен своим принципам. Вот это сигма-мировоззрение в чистом виде.

3. Индивидуализм и адаптивность

Сигма-бой ценит свободу выбора, что отражается в его подходе к жизни и взаимоотношениям. Однако он способен быстро адаптироваться к различным новым обстоятельствам, оставаясь при этом верным своим принципам. Сигма не стремится к постоянному вниманию, но может легко занять лидирующую позицию, когда это необходимо. Такие качества ярко были выражены у Стива Джобса, сооснователя Apple, известного своим уникальным подходом к бизнесу и дизайну. Он не боялся принимать рискованные решения и не только адаптировался, но и сам инициировал изменения в технологической индустрии.

Стив Джобс Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Сравнение с другими типами личности

Сигма-бой против альфа-боя

Чем же отличаются эти архетипы, если оба, как мы уже поняли, притягивают взгляды и неизбежно вызывают интерес? У них разные подходы к социальной динамике и взаимодействию с окружающими.

Оба находятся на одном уровне, видят мир как арену возможностей. В отличие от альфа-самцов, сигма использует их не для того, чтобы доминировать, а чтобы жить по своим правилам. Он считает, что счастье — это не социальный статус, не гонка за внешними достижениями, а способность быть собой. Альфа-мужчина стремится к власти и контролю над другими, тогда как сигма выбирает путь самовыражения и внутреннего роста.

Сигма-бой против бета-боя

В этом сравнении различия будут ещё более заметны. Типы личности представляют собой противоположные полюса в социальной иерархии. Так, бета склонен подчиняться, а сигма — всегда независим; бета ищет признания, сигма — нет; бета следует правилам, сигма их переписывает. Однако есть и определённые сходства: оба часто могут быть интровертами, но всегда по разным причинам.

Влияние медиа и интернет-культуры

В эпоху социальных сетей и постоянной публичности образ сигмы стал особенно привлекательным как альтернатива бесконечной погоне за лайками и одобрением. Это своеобразный протест против токсичной культуры самопиара и показного успеха.

В реальной жизни, где каждый второй стремится стать инфлюенсером и собрать как можно больше подписчиков, сигма-менталитет предлагает освобождающую альтернативу: возможность жить без оглядки на других людей и метрики социального одобрения.

Парадоксально, но даже в социальных сетях появился тренд на «антисоциальность» — люди намеренно публикуют меньше контента, избегают чрезмерного шеринга личной жизни и отказываются от погони за идеальной картинкой в пользу аутентичности. Это своего рода новая форма цифрового минимализма, где ценится содержание, а не количество постов.

Фото: Thx4Stock / istockphoto.com

Примеры в кино и литературе

Сигма-бой — термин, который медиа сделали культовым. В кино и литературе такие мужчины являются главными героями, одиночками, которые действуют в тени. К известным примерам, например, относятся:

Патрик Бейтман в фильме «Американский психопат» — холодный и расчётливый бизнесмен, скрывающий свою истинную натуру под маской успешности;

в фильме «Американский психопат» — холодный и расчётливый бизнесмен, скрывающий свою истинную натуру под маской успешности; Тони Монтана из кинокартины «Лицо со шрамом» — амбициозный иммигрант, который, несмотря на своë одиночество на пути к власти, становится королём преступного мира;

из кинокартины «Лицо со шрамом» — амбициозный иммигрант, который, несмотря на своë одиночество на пути к власти, становится королём преступного мира; Томас Шелби из «Острых козырьков» — глава криминальной семьи, эмоционально отстранённый, но всегда следующий своей интуиции;

из «Острых козырьков» — глава криминальной семьи, эмоционально отстранённый, но всегда следующий своей интуиции; Тайлер Дëрден из «Бойцовского клуба» — персонаж, который противостоит обществу потребления и стремится к свободе, создавая альтернативные правила жизни.

Если же обратиться к классической литературе, то типичными сигма-боями будут:

Григорий Печорин из «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова — сложный и противоречивый персонаж, постоянно находящийся в поисках смысла жизни, но при этом сознательно отстраняющийся от общества. Внутренние конфликты героя и стремление к свободе делают его идеальным представителем архетипа сигма-боя;

из «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова — сложный и противоречивый персонаж, постоянно находящийся в поисках смысла жизни, но при этом сознательно отстраняющийся от общества. Внутренние конфликты героя и стремление к свободе делают его идеальным представителем архетипа сигма-боя; Шерлок Холмс — гений, предпочитающий уединение и не проявляющий лишних эмоций.

Эти персонажи, несмотря на разные эпохи и контексты, являются воплощением таинственных одиночек, живущих по своим правилам и не вписывающихся в общепринятые рамки.

Фото: Кадр из сериала «Шерлок»

Влияние на молодёжные субкультуры

В современном обществе сигма-бой стал символом новой философии: «Не нужно следовать за толпой, будь собой». Молодёжь сегодня всё чаще ищет свободы от стереотипов, вместо того чтобы вписываться в привычные роли.

Этот тренд активно поддерживают социальные сети и мем-культура: образы сигма-боя легко адаптируются под современные реалии. Он может быть айтишником, который работает из кофейни, или путешественником, который обходит мир в одиночку. В любом случае его ключевая черта — это независимость, которая становится синонимом внутренней гармонии и уверенности.

Стереотипы и мифы о сигма-бое

С ростом популярности термина увеличивается и количество стереотипов, связанных с ним. Многие думают, что сигма-бой всегда одинок, что он асоциален и бессердечен. На самом деле, у него могут быть друзья, просто он выбирает их тщательно. И сигма не холодный, просто не показывает эмоции на публике.

При этом всё-таки важно понимать, что романтизация образа бывает опасной. Архетип может быть как Доктором Стрэнджем, спасающим мультивселенную, так и Уолтером Уайтом из «Во все тяжкие». Всё зависит от личного морального компаса и внутреннего кодекса чести, который он никогда не нарушает. Например, Джокер из фильма «Тёмный рыцарь» тоже сигма. Да, он злодей, но не типичный, а с собственной глубокой философией.

Интересно наблюдать, как этот архетип проявляется в разных сферах жизни. В бизнесе сигмы часто становятся инноваторами и визионерами, как Илон Маск или Стив Джобс — люди, которые не боялись идти против течения и создавать что-то революционное. В искусстве это могут быть андеграундные художники или независимые режиссёры, которые творят вне мейнстрима. В науке — исследователи, чьи теории первоначально считались слишком радикальными, но впоследствии изменили наше понимание мира.

Помните, что настоящий сигма-бой, прочитав эту статью, просто пожмёт плечами и продолжит делать своё дело. Потому что ему, в общем-то, всё равно, сигма он или нет.