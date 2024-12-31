«Чемпионат» в 2024 году

Дорогие читатели «Чемпионата»! В уходящем году мы вместе с вами прошли большой путь, наполненный множеством событий: тысячи матчей, боёв, гонок, поединков, соревнований и турниров. Каждый день мы работали для вас и во благо спорта.

Лидирующие позиции «Чемпионата» в различных рейтингах и метриках вроде LiveInternet или Similarweb, конечно, очень важны для нас. Но особенно гордимся мы объёмом работы, вот часть итогов:

Для редакции «Чемпионата» важно, что мы – и наша команда, и наши читатели – это единомышленники. И мы искренне благодарны, что вы ежедневно с нами: читаете новости и материалы, смотрите видео, оставляете лайки в наших соцсетях, участвуете в тестах и рейтингах, общаетесь в комментариях и, конечно, критикуете!

С наступающим Новым годом! 🌟 Пусть в этом году останутся все тревоги и переживания, а новый год принесёт только радость, успехи и яркие победы. Пусть каждый день будет наполнен вдохновением и позитивом, а любимые команды и спортсмены продолжают радовать вас своими достижениями.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла и настоящего новогоднего волшебства. Пусть спорт остаётся неотъемлемой частью вашей жизни, а «Чемпионат» всегда будет рядом.

Счастливого 2025 года!

С наилучшими пожеланиями, ваша команда «Чемпионата»