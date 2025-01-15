Шоколадные десерты: 3 простых рецепта для зимних вечеров

Зимним вечером хочется остаться дома, включить любимый фильм и побаловать себя десертом. Или собрать за столом близких и угостить их чем-нибудь вкусненьким. Лучший сладкий союзник в борьбе с зимней меланхолией — шоколад. Он способствует выработке серотонина, гормона, который поднимает настроение и снижает тревожность благодаря содержанию магния.
«Поделюсь тремя простыми рецептами шоколадных десертов, которые превратят обычный вечер в настоящий праздник. Мы предлагаем вам приготовить влажный шоколадный брауни, затем поэкспериментировать с апельсиновыми трюфелями, где цитрусовая свежесть идеально дополняет горький шоколад. И, конечно, сделать короля десертов — шоколадный фондан с тягучей сердцевиной, тающей на языке, дополненный ванильным мороженым и вишнёвым джемом».
3 простых рецепта шоколадных десертов
Апельсиновый трюфель
Фото: istockphoto.com/matka_Wariatka
Ингредиенты:
- тёмный шоколад — 100 г;
- молочный шоколад — 100 г;
- сливочное масло — 50 г;
- сливки (жирностью 35–38%) — 40 мл;
- цедра 1/4 апельсина;
- какао-порошок для посыпки.
Способ приготовления:
1. Растопите шоколад со сливочным маслом и сливками на водяной бане при температуре в 45°C. Перемешайте.
2. Добавьте в шоколадную смесь цедру апельсина, тщательно перемешайте. Уберите десерт в холодильник до застывания.
Фото: istockphoto.com/ALLEKO
3. Ложкой берите понемногу застывшей смеси и скатайте шарики. Каждый шарик обваляйте в какао и уберите в холодильник. Всё готово!
Шоколадный фондан
Фото: istockphoto.com/umittaylan
Ингредиенты:
- тёмный шоколад (70%) — 90 г;
- сливочное масло — 90 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 30 г;
- мука — 40 г;
- соль — щепотка;
- какао-порошок и сливочное масло для смазывания формы.
Для украшения:
- вишнёвый джем — 50 г;
- шарик мороженого — 40 г;
- мята — 3 листика;
- миндальные хлопья — 20 г;
- сахарная пудра — 10 г.
Способ приготовления:
1. Растопите шоколад со сливочным маслом на водяной бане. Взбейте одно яйцо с сахаром и мукой. Влейте шоколад в яичную смесь и хорошо перемешайте.
2. Смажьте маслом форму для запекания и присыпьте какао-порошком. Выложите яично-шоколадную смесь в форму и отправьте в холодильник на 30 минут.
3. Разогрейте духовку до 210°C.
Фото: istockphoto.com/GMVozd
4. Выпекайте фондан в течение шести минут. Визуально бортики должны быть выше и суше центра десерта.
5. Обжарьте миндальные хлопья с сахарной пудрой до тех пор, пока они не карамелизируются.
Для подачи выложите кусочек фондана на тарелку, а сверху положите шарик мороженого. Полейте вишнёвым джемом, украсьте жареным миндалём и мятой.
Шоколадный брауни с кокосовой карамелью
Фото: istockphoto.com/Mariha-kitchen
Ингредиенты:
- тёмный шоколад (70%) — 100 г;
- какао-порошок — 30 г;
- сливочное масло — 120 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- морская соль — 6 г;
- мука — 80 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- грецкие орехи — 80 г;
- ванильная эссенция (по желанию) — 3 г.
Фото: istockphoto.com/piyaset
Для украшения:
- кокосовые сливки — 300 мл;
- сливочное масло — 30 г;
- морская соль — 8 г;
- орех пекан — 80 г;
- сахар — 150 г;
- творожный сыр — 135 г.
Способ приготовления:
1. Растопите шоколад и сливочное масло на водяной бане при температуре не более 43°C. Желательно, чтобы шоколад в миске не касался воды в сотейнике. По готовности снимите с огня.
2. Взбейте миксером яйца с сахаром, солью и ванильной эссенцией до плотной пышной массы. Произвольно нарежьте орехи ножом либо раздробите в ступке.
3. Смешайте муку с какао-порошком и разрыхлителем.
4. Во взбитые яйца тонкой струйкой влейте шоколад, помешивая венчиком снизу вверх. Затем добавьте всю муку через сито, продолжая мешать. Засыпьте орехи.
5. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 190°C в режиме конвекции 7–8 минут. Поверхность должна немного потрескаться, а начинка внутри — остаться более тёмной и влажной.
6. Дайте брауни остыть и нарежьте на порционные кусочки.
Фото: istockphoto.com/Marina Bakush
Для украшения брауни можно приготовить кокосовую карамель с орехом пекан, она отлично дополнит насыщенный шоколадный вкус десерта.
1. Слегка подсушите орехи в духовке при 180°C не более 10 минут. Периодически проверяйте орехи и перемешивайте, чтобы они не подгорели.
2. Засыпьте сахар в сотейник и нагревайте на медленном огне до тех пор, пока он не карамелизируется. Влейте кокосовые сливки, помешивая смесь венчиком. Снимите с огня.
3. Добавьте к карамели сливочное масло, творожный сыр и соль, перемешайте. В последнюю очередь всыпьте орехи.
4. Полейте брауни кокосовой карамелью.
Приятного аппетита!