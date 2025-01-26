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Как приготовить гратен из тыквы: фирменный рецепт от шеф-повара

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «Блюда французской кухни можно не только пробовать в ресторанах, но и готовить дома: рататуй, луковый суп, салат нисуаз и, конечно же, гратен — из нарезанного картофеля, запечённого в молоке или сливках. Вариаций последнего очень много: с рыбой, грибами, беконом и даже с грушей. Поделюсь классическим рецептом гратена из корнеплодов».

Считается, что гратен был популярен среди крестьян, которые использовали доступные им продукты. Со временем он стал более изысканным и начал включать в себя различные ингредиенты и специи. Так, запечённые овощи под соусом были впервые поданы во время государственного обеда в 1788 году.

Гратен с корнеплодами является одним из самых популярных вариантов. Для его приготовления картофель нарезают тонкими ломтиками, выкладывают слоями в форму, посыпают сыром и запекают до готовности. В результате получается ароматное и вкусное блюдо, которое идеально подходит для праздничного стола или обычного ужина.

Рецепт

Гратен из тыквы, картофеля и корня сельдерея

Фото: istockphoto.com/Tetiana_Chudovska

Ингредиенты:

картофель — 300 г;

тыква (например, мускатная) — 300 г;

корень сельдерея — 200 г;

сливки жирностью 30% или выше — 200 мл;

творожный сыр — 100 г;

твёрдый сыр — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

сушёный или свежий тимьян — 1 ч. л.;

мускатный орех — 1/2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

оливковое или сливочное масло — 1 ст. л. для смазывания формы.

Для приготовления понадобится форма для запекания размером около 20x20 см или 25x20 см.

Способ приготовления:

1. Очистите картофель, тыкву и сельдерей от кожуры. Уберите семечки из тыквы.

Фото: istockphoto.com/Tetiana_Chudovska

2. Нарежьте овощи тонкими круглыми ломтиками примерно 2-3 мм.

3. Мелко натрите чеснок.

4. Разогрейте сливки в небольшой кастрюле на среднем огне. Добавьте к ним измельчённый чеснок, творожный сыр, тимьян, мускатный орех и щепотку соли с перцем. Доведите до лёгкого кипения и уберите с огня.

5. Разогрейте духовку до 180°C и смажьте форму для запекания оливковым или сливочным маслом.

6. Выложите в форму слоями картофель, тыкву и сельдерей. Каждый слой посыпайте небольшим количеством соли и перца. Повторяйте слои до тех пор, пока все ингредиенты не закончатся.

Фото: istockphoto.com/Natalia Rusanova

7. Залейте овощи сливочной смесью, чтобы она равномерно распределилась между слоями. Натрите сыр и посыпьте им гратен. Можно оставить немного сыра, чтобы посыпать сверху после запекания.

8. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте гратен около 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10–15 минут, чтобы верх подрумянился.

9. Дайте гратену немного остыть перед подачей, чтобы он стал более плотным и не распадался. Подавайте горячим как гарнир или основное блюдо, дополненное салатом.