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Для роста мышц и восстановления энергии: 3 рецепта блюд, богатых белком и углеводами
Сергей Кузнецов
Сытные блюда: 3 пошаговых рецепта блюд
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То что нужно для активного образа жизни.
<a href="https://www.championat.com/authors/8262/1.html">Сергей Кузнецов</a>
Сергей Кузнецов
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«Успех в спорте заключается не только в регулярных тренировках, но и в питании. Чтобы быть всегда в форме, важно употреблять сбалансированные блюда. В них должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов. Поделюсь тремя рецептами сытных и полезных перекусов».

3 рецепта

Энергетические батончики с орехами и сухофруктами

Фото: adrianam13

Лёгкий перекус, который можно брать с собой на работу, тренировки и на прогулки.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 100 г;
  • миндальные орехи (или любые другие орехи по вкусу) — 80 г;
  • сушёная клюква — 40 г;
  • мёд — 2 ст. л.;
  • арахисовая паста — 70 г;
  • корица — 1 ч. л.;
  • ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте в большой миске овсяные хлопья, орехи и клюкву.

2. Растопите мёд и арахисовое масло в небольшой кастрюле на медленном огне, добавьте корицу и ваниль.

3. Перелейте жидкую смесь к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте.

Фото: Madeleine_Steinbach

4. Застелите противень пергаментом и выложите на него массу. Придавите ложкой, чтобы она распределилась равномерно.

5. Охладите массу в холодильнике минимум час, затем нарежьте её на кусочки.

Чили с фасолью и говядиной

Фото: gkrphoto

Сытное блюдо, богатое белками, — то что нужно для настоящих спортсменов.

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 500 г;
  • красная фасоль — 400 г;
  • томаты в собственном соку — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • молотая паприка — 1 ч. л.;
  • молотый кумин — 1/2 ч. л.;
  • острый перец — 1 ч. л. (по желанию);
  • вода — 500 мл;
  • соль, перец — по вкусу;
  • оливковое масло — для жарки.
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Способ приготовления:

1. Обжарьте говяжий фарш в оливковом масле до золотистой корочки.

2. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте к фаршу. Обжаривайте ещё три-четыре минуты.

3. Добавьте паприку, кумин и острый перец, перемешайте.

Фото: Leticia Senciani

4. Выложите к фаршу всю фасоль и томаты. Влейте воду, перемешайте и доведите массу до кипения.

5. Тушите на медленном огне 40–45 минут, пока чили не загустеет.

6. Подавайте блюдо горячим с зеленью или сметаной.

Салат с киноа, курицей и авокадо

Фото: bit245

Каждый приём пищи спортсмена должен быть сбалансированным, как салат в этом рецепте. Он сочетает полезные жиры из авокадо, необходимый для роста мышц белок и медленные углеводы из киноа для восполнения энергии.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 150 г;
  • киноа — 100 г;
  • авокадо — 1 шт.;
  • огурец — около 150 г;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Отварите киноа в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. На это уйдёт примерно 15–20 минут. После готовности промойте крупу холодной водой.

2. Обжарьте куриную грудку на сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета, затем нарежьте кубиками.

Фото: Coral222

3. Нарежьте авокадо и огурец кубиками, красный лук — тонкими полукольцами.

4. Смешайте в небольшой миске оливковое масло, яблочный уксус, горчицу, соль и перец.

5. Выложите в большую миску киноа, курицу, авокадо, огурец и лук. Полейте салат заправкой и перемешайте. Сразу же подавайте на стол.

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