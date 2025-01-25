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Для роста мышц и восстановления энергии: 3 рецепта блюд, богатых белком и углеводами

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «Успех в спорте заключается не только в регулярных тренировках, но и в питании. Чтобы быть всегда в форме, важно употреблять сбалансированные блюда. В них должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов. Поделюсь тремя рецептами сытных и полезных перекусов».

3 рецепта

Энергетические батончики с орехами и сухофруктами

Фото: adrianam13

Лёгкий перекус, который можно брать с собой на работу, тренировки и на прогулки.

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 100 г;

миндальные орехи (или любые другие орехи по вкусу) — 80 г;

сушёная клюква — 40 г;

мёд — 2 ст. л.;

арахисовая паста — 70 г;

корица — 1 ч. л.;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте в большой миске овсяные хлопья, орехи и клюкву.

2. Растопите мёд и арахисовое масло в небольшой кастрюле на медленном огне, добавьте корицу и ваниль.

3. Перелейте жидкую смесь к сухим ингредиентам и хорошо перемешайте.

Фото: Madeleine_Steinbach

4. Застелите противень пергаментом и выложите на него массу. Придавите ложкой, чтобы она распределилась равномерно.

5. Охладите массу в холодильнике минимум час, затем нарежьте её на кусочки.

Чили с фасолью и говядиной

Фото: gkrphoto

Сытное блюдо, богатое белками, — то что нужно для настоящих спортсменов.

Ингредиенты:

говяжий фарш — 500 г;

красная фасоль — 400 г;

томаты в собственном соку — 400 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

молотая паприка — 1 ч. л.;

молотый кумин — 1/2 ч. л.;

острый перец — 1 ч. л. (по желанию);

вода — 500 мл;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло — для жарки.

Способ приготовления:

1. Обжарьте говяжий фарш в оливковом масле до золотистой корочки.

2. Мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте к фаршу. Обжаривайте ещё три-четыре минуты.

3. Добавьте паприку, кумин и острый перец, перемешайте.

Фото: Leticia Senciani

4. Выложите к фаршу всю фасоль и томаты. Влейте воду, перемешайте и доведите массу до кипения.

5. Тушите на медленном огне 40–45 минут, пока чили не загустеет.

6. Подавайте блюдо горячим с зеленью или сметаной.

Салат с киноа, курицей и авокадо

Фото: bit245

Каждый приём пищи спортсмена должен быть сбалансированным, как салат в этом рецепте. Он сочетает полезные жиры из авокадо, необходимый для роста мышц белок и медленные углеводы из киноа для восполнения энергии.

Ингредиенты:

куриное филе — 150 г;

киноа — 100 г;

авокадо — 1 шт.;

огурец — около 150 г;

красный лук — 1/2 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Отварите киноа в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. На это уйдёт примерно 15–20 минут. После готовности промойте крупу холодной водой.

2. Обжарьте куриную грудку на сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета, затем нарежьте кубиками.

Фото: Coral222

3. Нарежьте авокадо и огурец кубиками, красный лук — тонкими полукольцами.

4. Смешайте в небольшой миске оливковое масло, яблочный уксус, горчицу, соль и перец.

5. Выложите в большую миску киноа, курицу, авокадо, огурец и лук. Полейте салат заправкой и перемешайте. Сразу же подавайте на стол.