От сумасшедших комедий до серьёзных драм: топ-10 хороших фильмов про гольф

Гольф входит в десятку самых дорогих видов спорта, не каждый может позволить себе обучение и занятия. Экипировка, тренировки на специальных полях, оплата инструктора влетят в копеечку. Долгое время гольф считался увлечением исключительно аристократов и очень обеспеченных людей. Сейчас появляется всё больше искусственных спецплощадок для гольфа, где можно испытать свои возможности по достаточно демократичным ценам.

Кто придумал игру в гольф, доподлинно неизвестно. За право быть первооткрывателями до сих пор бьются нидерландцы, шотландцы и англичане. Историки установили лишь одно – в гольф играли ещё в средние века. В 2005 году китайский профессор и вовсе заявил, что гольф произошёл от игры в чуйван, который появился в Китае.

Однако уже многие годы принято считать создателями гольфа именно шотландцев. И всё благодаря старинному королевскому гольф-клубу Святого Эндрюса, который существует не одно столетие. Первые гольф-клубы появились в Шотландии – и это ещё одна причина считать страну родиной данного вида спорта.

О чём расскажем

«Легенда Багера Ванса», США, 2000 год

Жанр: драма, спорт, мелодрама

Режиссёр: Роберт Редфорд

Главные актёры: Уилл Смит, Мэтт Дэймон

Возрастные ограничения: 12+

Раннульф Джуну (Мэтт Дэймон) в лучшие времена был блестящим игроком в гольф в родном городке Саванна. Но сейчас он разочаровавшийся в жизни ветеран войны, который ищет утешение на дне бутылки. Однажды Джуну встречает загадочного Багера Ванса (Уилл Смит), который обещает раскрыть мужчине секреты мастерства игры и подготовить его к чемпионату.

Изначально роль Раннульфа должен был сыграть Брэд Питт, но Дэймон так мечтал об этой работе, что за месяц научился игре в гольф с нуля.

Кадр из фильма «Легенда Багера Ванса» Фото: «Кинопоиск»

«Игра джентльменов», США, 2023 год

Жанр: драма

Режиссёр: Хулио Квинтана

Главные актёры: Джей Эрнандес, Деннис Куэйд

Возрастные ограничения: 18+

Фильм снят по роману Умберто Дж. Гарсии «Чудо Мустанга». В 1956 году Джей Би переезжает с семьёй в небольшой городок. Несмотря на приличный заработок и хорошую должность, мужчину не принимают в элитный гольф-клуб из-за цвета кожи и расовой принадлежности его супруги-мексиканки. В отместку Джей Би организовывает вместе с пятёркой молодых мексиканцев – работников того самого крутого клуба – свою гольф-команду. Над любителями потешается весь город, но вопреки сомнениям игроки готовятся к ответственному турниру.

Кадр из фильма «Игра джентльменов» Фото: «Кинопоиск»

«Счастливчик Гилмор», США, 1995 год

Жанр: комедия

Режиссёр: Деннис Дуган

Главные актёры: Адам Сэндлер, Кристофер Макдональд

Возрастные ограничения: 12+

Идея фильма пришла к Адаму Сэндлеру как раз во время игры в гольф с другом. Причём, по признанию самого актёра, он был худшим игроком. Но идея комедии оказалась удачной – фильм при небольшом бюджете в $ 10 млн смог собрать в четыре раза больше!

По сюжету Хэппи Гилмор мечтает стать хоккеистом. Но его плюс – это только сила удара и больше ничего. И эта способность ему очень пригождается, когда Гилмор вынужден принять участие в турнире, чтобы спасти дом бабушки от продажи. Крупные призовые помогут парню выкупить жилище. Однако несдержанность и агрессия Гилмора на поле вызывают шок не только у соперников, но и у поклонников гольфа. Тогда за воспитание Гилмора берётся бывший чемпион по гольфу, он помогает парню пробиться в первую тройку лидеров. Это очень не нравится конкуренту – суперзвезде спорта Шутеру МакГевину, который строит козни против Гилмора.

Недавно Адам Сэндлер заявил, что скоро приступит к съёмкам сиквела комедии.

Кадр из фильма «Счастливчик Гилмор» Фото: «Кинопоиск»

«Бобби Джонс: Гений удара», США, 2004 год

Жанр: драма, биография

Режиссёр: Роуди Херрингтон

Главные актёры: Джеймс Кэвизел, Клэр Форлани

Возрастные ограничения: 16+

Фильм снят по реальной истории жизни гениального игрока в гольф Бобби Джонса. Он был юристом, на досуге играющим в гольф, и выступал в качестве любителя. Но за всю историю этого вида спорта Бобби Джонс стал рекордсменом и триумфатором на международном уровне. Он с лёгкостью побеждал мировых звёздных игроков и получил прозвище Гений удара. Удивительно, но в возрасте 28 лет, выиграв абсолютно все турниры и титулы, Джонс заявил, что уходит из спорта. Его рекорд так и остался непокорённым.

Кадр из фильма «Бобби Джонс: Гений удара» Фото: «Кинопоиск»

«Семь дней в Утопии», США, 2011 год

Жанр: драма

Режиссёр: Мэтт Расселл

Главные актёры: Роберт Дювалл, Лукас Блэк

Возрастные ограничения: 12+

Герой фильма Люк Чизольм – подающий надежды гольфист, жаждущий вырваться на международную арену профессионалов. После досадного поражения в крупном турнире он сбегает из родного города. Люк оказывается в небольшом городке Утопия в штате Техас. Здесь он знакомится со странным, но очень мудрым фермером Джонни. Он предлагает Люку провести в этом месте неделю. И семь дней в Утопии навсегда изменят жизнь молодого человека.

Кадр из фильма «Семь дней в Утопии» Фото: «Кинопоиск»

«Триумф», США, Канада, 2005 год

Жанр: драма, биография

Режиссёр: Билл Пэкстон

Главные актёры: Шайа ЛаБаф, Марни Макпайл

Возрастные ограничения: 12+

Фрэнсиса Уимета считают «отцом любительского гольфа» в США. До него в гольф играли исключительно британцы, и в Америке к элитному виду спорту относились с равнодушием и неким пренебрежением. Фрэнсис с детства мечтал стать гольфистом, но, так как рос в очень бедной семье, его грёзам, казалось, не суждено было сбыться. Долгое время он подрабатывал кедди на поле, носил клюшки, подавал мячи богатым членам элитного гольф-клуба. А вечерами украдкой тренировался на поле сам. В 1913 году 20-летний Фрэнсис получил шанс принять участие в турнире, который определит его судьбу.

Кадр из фильма «Триумф» Фото: «Кинопоиск»

«Как научиться плохо играть в гольф», США, 1994 год

Жанр: комедия

Режиссёр: Рик Фридберг

Главные актёры: Лесли Нильсен, Дон Эллисон

Возрастные ограничения: 12+

«Гольф назвали гольфом просто потому, что не осталось других слов из пяти букв», – в такой ироничной форме отзывался про дорогой вид спорта знаменитый комик. Лесли Нильсен записал целую серию пародийных обучающих игре в гольф видео, где в полной мере проявил свой блестящий комедийный талант. В каждом видеоуроке актёр буквально сводит с ума своего соперника – выдумывает правила, штрафы, даёт ненужные советы, в общем, отвлекает как может.

Кадр из фильма «Как научиться плохо играть в гольф» Фото: «Кинопоиск»

«Жестяной кубок», США, 1996 год

Жанр: мелодрама

Режиссёр: Рон Шелтон

Главные актёры: Кевин Костнер, Рене Руссо

Возрастные ограничения: 16+

Рой МакАвой по прозвищу Жестяной кубок в прошлом мог стать звездой гольфа. Но вредные привычки привели его к тому, что он стал подрабатывать частным тренером у богатеев. Случайная встреча с бывшей любовью побуждает Роя вернуться к карьере игрока. Он бросает вызов своему сопернику – не только на поле, но и за сердце любимой женщины.

В ролях были задействованы настоящие игроки в гольф и профессиональные комментаторы, а Кевин Костнер все удары выполняет сам – актёр прошёл серьёзный инструктаж перед съёмками.

Кадр из фильма «Жестяной кубок» Фото: «Кинопоиск»

«Честь Тома», США, Великобритания, 2016 год

Жанр: мелодрама, биография

Режиссёр: Джейсон Коннери

Главные актёры: Сэм Нил, Джек Лауден

Возрастные ограничения: 12+

В основе фильма противостояние двух знаменитых шотландских гольфистов, оставивших в мировой истории спорта значительный след. Том Моррис, известен как Великий старик гольфа, легендарный игрок, завоевавший престижные титулы. Его сын Томми Моррис в 15 лет стал самым юным обладателем чемпионского титула. К 21 году Томми выиграл четыре подряд Открытых чемпионата. Успехи сына затмили успехи отца, и это привело к разрушению родственных отношений и трагедии.

Режиссёром фильма выступил сын Шона Коннери – Джейсон. Он признался, что эта история чем-то напомнила ему его личную. Джейсон часто играл с отцом в гольф, а Шон как истинный шотландец не только любил этот вид спорта, но и был первоклассным игроком. Шон Коннери даже консультировал фильм и давал сыну советы по поводу правил игры.

Кадр из фильма «Честь Тома» Фото: «Кинопоиск»

«Гольф-клуб», США, 1980 год

Жанр: комедия

Режиссёр: Харольд Рэмис

Главные актёры: Чеви Чейз, Родни Дейнджерфилд

Возрастные ограничения: 16+

Совершенно сумасшедшая комедия про элитный гольф-клуб, где всегда происходят невероятные истории. Например, суслик, уничтожающий поле для игры, и объявленная на него охота, которая наносит больше вреда самому клубу, чем назойливому животному.

Кадр из фильма «Гольф-клуб» Фото: «Кинопоиск»