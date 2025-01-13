Старый Новый год — 2025: дата, история, традиции и идеи для праздника

Рассказываем, как лучше его отметить, чтобы год выдался отличным.

Несмотря на завершение каникул, праздники не заканчиваются. Ближайший повод для вечеринки в 2025 году – старый Новый год. Так что все, кому «новогодние» показались короткими, ещё могут успеть развлечься как следует. Рассказываем про историю этого праздника и помогаем составить планы на него.

О чём расскажем:

История старого Нового года

История нашей страны помнит множество различных поворотов, событий, личностей и даже несколько способов летоисчисления. Последняя смена календаря произошла более 100 лет назад – в 1918 году. До этого в России использовалась юлианская система, она «отставала» на 13 дней по сравнению с григорианской, которую использовали в Европе. Это затрудняло международные отношения.

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Несложно догадаться, что по «старому стилю» календаря это была бы ночь с 31 декабря на 1 января. Праздник можно обусловить не столько календарными изменениями, сколько их восприятием. Духовенство не поддержало переход с юлианского на григорианский календарь, поэтому все православные праздники в России до сих пор отмечаются по «старому стилю».

Из-за того, что Рождество проходит 7 января, современный Новый год выпадает на период Рождественского поста. Так, 13 января станет отличной возможностью для верующих отметить праздник. Но не стоит думать, что традиция отмечать старый Новый год есть только в России, он также значим в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе.

Фото: istockphoto.com / skynesher

Традиции и обычаи

Чаще всего старый Новый год празднуют в кругу родных и близких. Все собираются за общим столом, едят и общаются. Важнейшая русская поговорка – «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь» – продолжает работать. Накройте красивый стол, нарядитесь и повеселитесь. Ругаться в этот день нельзя. Мы, конечно, не рекомендуем делать этого и в остальные 364 дня в году.

Есть обычаи, связанные с гардеробом. За столом не должно быть людей в тёмной одежде, а для привлечения удачи и благополучия на вас должен быть хотя бы один новый предмет одежды.

Финансам тоже стоит уделить особое внимание. 13 января лучше не давать и не брать денег в долг, а вот возвращение займов, наоборот, приветствуется. Считается, что это поможет прийти к изобилию. Также, согласно приметам, нельзя считать мелкие монеты, по возможности стоит обращаться лишь к крупным суммам.

Одна из гастрономических традиций праздника – вареники с сюрпризом. В канун старого Нового года вся семья должна лепить вареники, один или несколько нужно сделать с особой начинкой. Считается, что тот, кому выпадет такое лакомство, будет счастлив весь год.

Вот несколько вариантов начинки-сюрприза и её значения:

монетка – безбедная жизнь;

сахар – сладкая, приятная жизнь;

укроп – здоровье;

фасоль – пополнение в семье;

нитки – путешествие.

Подготовить дом к торжеству стоит заранее. В сам праздник не моют полы и не выбрасывают мусор, считается, что это может привести к неудачам. Но дома должны царить чистота и порядок, это принесёт удачу и благополучие. Что касается украшения дома, можно просто не убирать декор после празднования Нового года.

По традиции не стоит встречать старый Новый год исключительно в женской компании. Девичник рекомендуется отложить на другой день.

Фото: istockphoto.com / Andrei Lishakov

Где и как отметить старый Новый год в Москве?

На фестивале «Город света»

Где: центральные улицы Москвы

Когда: до 20 января 2025 года

Фестиваль «Город света» подойдёт для тех, кто устал сидеть дома и хочет поскорее отправиться на прогулку. Изучайте новые арт-объекты и интересные украшения уже знакомых зданий, которые расположились на главных улицах столицы. Большая Дмитровка, Новый Арбат, Кузнецкий мост и другие улицы уже готовы сделать ваш вечер ярче.

Фото: www.kp.ru / Дмитрий Белицкий / АГН Москва

На катке в «Сокольниках»

Где: парк «Сокольники»

Когда: весь январь

Спорт – это не только про тренировки и дисциплину, это ещё и про приятное времяпрепровождение. От лыжных трасс и катка до тюбинга и прогулок на свежем воздухе – тут каждый найдёт что-то по душе. Если хотите провести весь год ярко, спортивно и активно, то такой вариант точно подойдёт.

Фото: t.me / parksokolniki

В усадьбе Деда Мороза в парке «Кузьминки»

Где: парк «Кузьминки»

Когда: по 11 февраля 2025 года

Атмосфера настоящей зимней сказки, удивительные интерьеры, мастер-классы и уникальные квесты будут ждать вас на праздновании старого Нового года в усадьбе Деда Мороза в парке «Кузьминки». Конечно, выпадет возможность встретиться с главным зимним волшебником, который пока не успел уехать на Северный полюс.

Фото: www.kp.ru / Владимир Веленгурин

Праздников много не бывает! Так что не упускайте возможность собрать друзей и близких, хорошо провести день и забыть на время о трудностях и рутине.