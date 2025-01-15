Эксперт рассказал, что нужно знать о процедуре.

10 популярных мифов про отбеливание зубов, в которые пора перестать верить

Максим Лабухин медицинский директор федеральной сети стоматологий МИА.РФ «Сияющая улыбка, о которой мечтает каждый, зачастую овеяна мифами о безопасности отбеливания зубов. Несмотря на популярность этой процедуры, многие пациенты не осознают всех нюансов и рисков. Развенчаем 10 распространённых стереотипов и выясним, что действительно нужно знать перед тем, как обратиться к врачу».

Миф №1: Отбеливание разрушает эмаль

Факт: современные отбеливающие составы безопасны для эмали.

Многие люди считают, что при процедуре отбеливания эмаль истончается, а зубы становятся уязвимыми. Однако это заблуждение, основанное на устаревших представлениях о ранних методах процедуры. Современные отбеливающие средства и технологии разработаны с учётом сохранения здоровья зубов.

Во-первых, отбеливающие гели последнего поколения содержат не только активные вещества (например, пероксид водорода или карбамида), которые расщепляют зубные пигменты, но и компоненты, укрепляющие эмаль (фториды и кальций). Вы точно можете не переживать за сохранность улыбки.

Во-вторых, прежде чем проводить процедуру, стоматолог оценивает состояние зубов и дёсен. Если эмаль повреждена или истончена, врач может рекомендовать реминерализирующую терапию перед отбеливанием. Это помогает укрепить эмаль и минимизировать любые риски.

В-третьих, научные исследования показывают, что при правильном проведении процедуры отбеливания структура эмали остаётся неизменной. Например, учёные в журнале American Dental Association подтвердили, что профессиональные отбеливающие средства, используемые под контролем стоматологов, безопасны для эмали и дёсен.

Фото: istockphoto.com/Harbucks

Миф №2: Отбеливание — это больно

Факт: современные технологии делают отбеливание комфортным.

Одна из причин такого мифа — старые методики, в которых использовались агрессивные химические составы, часто вызывающие дискомфорт и повышающие чувствительность зубов.

С появлением лазерного отбеливания процедура проходит безболезненно. Лазер активирует отбеливающий гель, воздействуя только на поверхностные пигменты зубной эмали без её разрушения. Это минимизирует риск повышенной чувствительности.

Однако процедура проводится строго по показаниям и после тщательной оценки состояния зубов. Это делает процесс безопасным и комфортным для пациента.

Миф №3: Можно отбеливать зубы всем и каждому

Факт: отбеливание имеет противопоказания.

Важно помнить, что отбеливание — медицинская процедура, которая проводится только после устранения стоматологических проблем. Основные противопоказания:

острое течение кариеса — если есть активный кариес, отбеливание может усугубить проблему, поэтому сначала нужно вылечить зубы;

повреждения эмали или дентина — трещины или дефекты делают зубы уязвимыми, а отбеливающие составы способны вызывать дискомфорт и ухудшать состояние;

проблемные пломбы — если пломба неплотно прилегает, отбеливающие вещества могут попадать под неё, вызывая раздражение или повреждение;

воспаление дёсен или рецессия — при болезнях дёсен или оголении корней зубов отбеливание может быть болезненным и опасным;

гиперчуствительность — если зубы реагируют на холодное или горячее, отбеливание усилит эти ощущения;

резорбция шеек зубов — уменьшение тканей зуба делает их более чувствительными и подверженными повреждению;

интенсивное курение — курение после отбеливания сводит эффект на нет, а также повышает риск окрашивания зубов и повреждения эмали.

Фото: istockphoto.com/valentinrussanov

Пренебрежение этими ограничениями может привести к повреждению зубов или ухудшению их состояния.

Миф №4: Мёртвые зубы (с удалённым нервом) не отбеливаются

Факт: современные методы позволяют отбеливать даже мёртвые зубы.

Зубы с удалённым нервом (так называемые «мёртвые зубы») часто меняют цвет из-за изменений в тканях, и их оттенок становится более тёмным или серым. Однако методика внутрикоронкового отбеливания позволяет вернуть эстетичный вид.

В процессе процедуры отбеливающий состав вводится внутрь зуба, а затем пломбируется временной или постоянной пломбой. Процедура безопасна, безболезненна и может быть выполнена в несколько этапов для достижения желаемого результата. Эффект сохраняется на долгие годы, особенно при соблюдении рекомендаций врача.

Миф №5: Для отбеливания можно использовать домашние средства (соду, лимон)

Факт: использование народных методов может повредить зубы.

Многие считают, что сода, лимон или уголь могут заменить профессиональное отбеливание. Эти средства действительно создают иллюзию белизны, удаляя поверхностный налёт, но их агрессивное воздействие разрушает эмаль. Лимонная кислота разъедает защитный слой зубов, а абразивные частицы соды истончают эмаль, вызывая чувствительность.

Повреждённые зубы становятся более подверженными кариесу и потере блеска. В отличие от народных, профессиональные методы отбеливания тщательно подбираются с учётом индивидуальных особенностей зубов, также используются мягкие, но эффективные составы с функцией защиты эмали.

Миф №6: Зубы после отбеливания остаются белыми навсегда

Факт: эффект отбеливания — временный.

Отбеливание зубов не делается один раз на всю жизнь. Со временем эмаль снова темнеет из-за воздействия красящих веществ из пищи, напитков, табака и даже естественного процесса старения. В среднем результат отбеливания держится от шести до 12 месяцев. Однако правильный уход помогает продлить эффект.

Фото: istockphoto.com/ArtistGNDphotography

Регулярное использование специальных отбеливающих паст, соблюдение рекомендаций стоматолога и ограничение продуктов с интенсивными пигментами (например, кофе, чая, красного вина) позволяют дольше сохранять белизну. Реминерализующие средства также защищают зубы после процедуры.

Миф №7: Отбеливание меняет природный цвет зубов на любой оттенок

Факт: отбеливание осветляет зубы до их естественного предела.

Каждый человек имеет уникальный естественный оттенок эмали, который зависит от генетических факторов. Отбеливание не может превратить зубы в белоснежные, если их природная структура не предусматривает такого цвета.

Например, зубы с желтоватым или сероватым оттенком могут стать светлее, но не превратятся в чисто белые, так как они ограничены естественным потенциалом отбеливания. Процедура может осветлить зубы до их возможного предела, но не сверх этого.

Миф №8: После отбеливания нельзя пить кофе

Факт: кофе пить можно, но с осторожностью.

Многие пациенты считают, что после отбеливания кофе под строгим запретом. На самом деле важно лишь соблюдать рекомендации врача для сохранения эффекта.

После процедуры эмаль более подвержена окрашиванию, поэтому стоматологи рекомендуют временно придерживаться так называемой «белой диеты», которая исключает продукты с сильными пигментами: например, свёклу, красное вино, разные соусы.

Если вы не можете отказаться от кофе, используйте трубочку — это снижает контакт пигментов с зубной эмалью. Также рекомендуется полоскать рот водой после напитка. При соблюдении этих правил эффект отбеливания сохраняется дольше, а наслаждение любимым напитком остаётся доступным.

Миф №9: Если зубы после отбеливания стали чувствительными — это нормально

Факт: чувствительность зубов — временный эффект, который можно минимизировать.

После отбеливания зубов лёгкая чувствительность — распространённый временный эффект, который возникает из-за воздействия отбеливающих средств на эмаль. Однако это явление не должно быть постоянным или болезненным.

Фото: istockphoto.com/gpointstudio

Для уменьшения чувствительности можно использовать реминерализирующие гели и пасты для чувствительных зубов. В случае сильной чувствительности рекомендуется проконсультироваться с врачом, который подберёт более щадящий метод отбеливания или порекомендует подходящие средства для ухода.

Миф №10: Отбеливающие пасты работают так же, как профессиональное отбеливание

Факт: пасты могут только поддерживать результат, но не отбеливать зубы.

Отбеливающие зубные пасты содержат абразивные частички, которые эффективно удаляют поверхностный налёт и слегка осветляют зубы. Это позволяет поддерживать результат после профессионального отбеливания, но не даёт глубокого осветления.

Методы по типу лазерного или химического отбеливания действуют на более глубинные пигменты, устраняя их и придавая зубам значительно более яркий и стойкий оттенок. В отличие от паст, эти процедуры работают с эмалью на клеточном уровне и обеспечивают более долгосрочный эффект.