Крещение Господне — 2025: традиции и история праздника

Ещё в III веке известный христианский богослов Климент Александрийский упомянул Крещение в «Строматах», где говорил о гностиках, последователях секты Василида, имевших своё понимание праздника Богоявления. Они утверждали, что только в момент Крещения Иисус стал Сыном Божиим.

По истечении определённого времени эта точка зрения изменится. И, к примеру, Богоявление свяжут с Рождеством. Хотя Иоанн Златоуст был против подобного нововведения. Он писал, что Явлением считается не день, когда родился Спаситель. Более важное и значимое событие – это его крещение.

О чём расскажем:

Исторические корни и библейские основы Крещения

Праздник Светов (ещё одно название Крещения), отметим, ознаменован тем, что Христос пришёл в мир, чтобы вырвать людей из тьмы невежества, греховности – и наставить на путь истинный.

В окрестностях реки Иордан своими страстными проповедями славился Иоанн Предтеча, позже его назовут Крестителем Господним. Он призывал людей подготовиться к великому событию – приходу Мессии. По его мнению, лишь полное раскаяние в своих неправедных делах, чистое сердце и высокие помыслы помогут каждому достойно встретить Спасителя. И одним из символических обрядов перехода в новую жизнь Иоанн Предтеча считал купание в Иордане.

По преданию, будущий Креститель Господний погружал пришедших в воду по самую шею и удерживал последних до тех пор, пока они не раскаивались в своих грехах. Однажды к нему пришёл Христос. Тогда и произошло одно из важнейших событий евангельской церкви – Крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Евангелист Лука свидетельствовал: «Когда же крестился весь народ и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!»

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Три ипостаси Святой Троицы

До наших дней дошли первые изображения Крещения Господня на Равеннских мозаиках, датированных V-VI веками. Кстати, на многих иконах Спаситель как бы витает в водяном облаке. Этот образ подчеркивает чистоту Христа. Частые фигуры в религиозных художественных композициях, посвящённых Крещению, это Ангелы, которые подносят Христу ризы трёх цветов. Белые символизируют Божественный Свет, красные – Божественную Любовь, а лазоревые предсказывают крёстные страдания Спасителя.

Обряд Крещения в Иордане – великий знак того, что человечеству явились три ипостаси Святой Троицы: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Святой Дух. По этой причине один из самых значительных праздников христианства получил второе название – Богоявление.

Почти до конца IV столетия верующие в один и тот же день отмечали и праздновали три события: рождение Иисуса Христа, поклонение Ему волхвов и крещение Иисуса Иоанном Предтечей в реке Иордан. Немногим позднее придёт осознание, что каждое из них имеет своё, особое предназначение. И блаженные слова «Во Иордане крещаюшуся Тебе, Господи», к примеру, приобрели более значимый, трепетно волнительный и великий смысл.

Крещение Христа Фото: Keith Lance/istockphoto.com

История праздника Крещения Господня полна таинств, всевозможных чудес. Но следует сказать, что ему всегда предшествовал Рождественский пост.

19 января (6 января по старому стилю) православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Среди католиков это важное событие в жизни верующих называют Праздником трёх королей. Богоявление здесь связывают с почитанием волхвов, которых именуют «королями». Кроме того, в протестантских церквях крещение воспринимают как символический обряд. В костелах освящают не только воду, но также и мел и ладан. И весь католический мир празднует Крещение Спасителя по юлианскому календарю – 6 января.

Крещенские купания

Одним из православных обрядов в нашей стране, согласно вековым религиозным традициям, считается купание в крещенской купели – иордани. Её нередко вырубали на реке в форме распятия, строго расположенного по сторонам света. Входить в неё нужно было с запада, а выбираться – на восток.

В ночь на Крещение вода в проруби становилась поистине чудодейственной, обладающей многими целебными свойствами. Такими же качествами обладал и снег, наваленный метелью в чистом поле. В 387 году константинопольский архиепископ Иоанн Златоуст писал по этому поводу: «Христос крестился и освятил естество вод, и поэтому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят её домой и хранят весь год. И так вода в существе своём не портится от продолжения времени, почерпнутая ныне, целый год, а часто и два, и три года остаётся свежей и неповреждённой…»

Крестный ход к иордани – благословенной купели — напоминал человеческий ручей, не прерываемый громкими голосами и смехом. И вокруг всё казалось волшебным, далёким от серой, обыденной жизни. Готовый к духовному обновлению, старающийся избавиться от земных грехов человек под молитвы священника входил в ледяную воду, обжигающую тело необыкновенной свежестью, чистотой, чтобы воочию ощутить, насколько велик и прекрасен праздник.

Впрочем, как полагали священники, не обязательно в день Крещения Господня купаться в проруби. Например, больным, старым людям и детям достаточно просто умыться святой водой. К тому же купель не избавит от греховности, если до этого вёл неправедный образ жизни.

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Божественная литургия и святая вода

Отметим, что 18 января, за день до Крещения Господня в торжественной атмосфере совершается особая и долгая литургия. Священное действо обязательно сопровождается чтением всех отрывков из Нового Завета. Этот день называют Крещенским сочельником, и он считается постным.

После утренней службы святые отцы совершают великое освящение воды. Сначала её благословляют в божьем храме в специальном сосуде и в ближайших реках, выбранных для купели. В ходе обряда читаются определённые молитвы и совершается троекратное погружение креста в воду.

«Великая агиасма», в переводе с греческого «святыня», – так называется крещенская вода, которую старается держать в доме каждый христианин. И он очень дорожит ею. Испокон веков считалось, что она «демонов прогоняет и вражеские наветы отваживает». Её пили каждый день, на голодный желудок с молитвами, чтобы избавиться от телесных и душевных болезней. Кстати, воду освящали и 19 января, в день Богоявления.

Отметим, что многие верующие могли стать свидетелями чуда Крещения. В это время нужно было поставить на стол чашу, наполненную водой. Если на её поверхности появлялась лёгкая рябь, значит, Таинство свершилось!

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Традиции и обряды Крещения

В старину крещенское утро начиналось с небольшого глотка освящённой воды. Затем на стол подавалось изысканное лакомство – крестцы. Это обрядовое печенье в каждом уголке страны пекли по своим, секретным рецептам. И оно всегда было необыкновенно вкусным, буквально тающим во рту. «Кресты – особое печенье, с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое; где лежат поперечники «креста» — вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками прибито. Так спокон веку выпекали…» — рассказывал известный русский писатель Иван Шмелёв на одной из страниц автобиографической повести «Лето Господне».

Считалось, что, если печенье у хозяйки получилось ровным, год будет лёгким, благополучным и принесёт счастье в дом. В день Крещения Спасителя выпускали в небо белых голубей, которые символизировали Святой Дух, явившийся на землю в обличии этой птицы. Крещенским оберегом всегда была свеча, купленная во время церковной службы. Верующие полагали, что, даже не зажжённая она сохранит свет и тепло в доме в течение всего года.

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Согласно традициям, которые со временем стали несколько мягче, на Крещение Господне нельзя было заниматься хозяйственными делами, запрещалось шить и вязать. Зато приветствовалась душевная атмосфера в кругу семьи, друзей и близких. В этот день для гостей накрывались обильные столы, и хозяйки потчевали всем самым вкусным. Даже крепкие крещенские морозы не пугали молодёжь, которая весело гуляла на заснеженных улицах, пела песни под гармошку.

Гадания на Крещение

Отголосками язычества, которые не одобряла православная церковь, считались крещенские гадания. В особенности этим увлекались девушки. Суть одного из гаданий заключалась в том, чтобы выйти ночью на улицу с ложкой киселя и прокричать в темноту: «Милый мой, суженый мой, приходи кисель вместе кушать!» А потом нужно обязательно спросить имя первого повстречавшегося парня.

Ворожбой на жениха занимались почти все девушки. Глубокой ночью, когда в небе ярко светит месяц, на стол клали зеркало и две миски. В одной посуде было зерно или деньги, а в другой – вода. Из сарая несли сонного петуха, который должен был решить будущую судьбу девушки. Если он подходил к зеркалу, у юной гадалки радостно ёкало сердце. Её суженый будет красивым, как заморский принц. Если петух выбирал воду, девушка заливалась горькими слезами. По этой примете её суженый любит выпить.

На Крещение тайно гадали даже взрослые, умудрённые жизнью люди. Это касалось порой и солидного мужчины, ведущего большое хозяйство. Он в оба глаза смотрел, как жена режет, к примеру, на две части луковицу, чтобы примерно через шесть дней узнать, каков результат. Если половинка дала сок, значит, первое полугодие наверняка будет дождливым.

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Праздник Крещения в наши дни

Празднование Крещения Спасителя в наши дни немного отличается от традиций предков. Однако суть его остаётся прежней: в этот день истинно верующий как никогда ощущает близость Бога, стремится к внутреннему очищению, укреплению духа и творческому созиданию.

Многие из православных россиян стараются посетить храм утром и вечером. Здесь освящают воду, и по давней традиции прихожане набирают святую воду, чтобы бережно хранить её дома. Святая вода придаёт силы для души и тела и лечит от различных хворей.

В этом году, как и в прошлом, по всей стране будут организованы крещенские купания. Только в Москве и Подмосковье установят 50 купелей со спасательным оборудованием, деревянными настилами, противоскользящими покрытиями, раздевалками и пунктами обогрева. Медицинский контроль обеспечат группы дежурных врачей.

Купание в проруби, заметим, не столь безопасно, как иногда полагают по наивности. Хронические заболевания, возраст, неподготовленность к этому священному действу, желание неоправданного экстрима могут повлечь за собой несчастные случаи. Да и само место для купания должно быть оборудовано самым необходимым.

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