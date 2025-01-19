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Список старинных вокзалов России — 5 мест к посещению

Фасады железной дороги: 5 интересных старинных вокзалов России
Владимир Виноградов
Старинные вокзалы России
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Для ценителей старинной архитектуры и любителей поездов.
<a href="https://www.championat.ru/authors/5843/1.html">Владимир Виноградов</a>
Владимир Виноградов
президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story

«Как только Петербург и Царское Село связала первая железная дорога, в России задумались и о парадных «фасадах» новых транспортных линий — и скоро в крупнейших городах империи, а затем и на полустанках выросли вокзалы. Помимо утилитарной функции, они стали символом прогресса, инноваций, высокого стиля и культуры, а потому и сегодня привлекают ценителей старинной архитектуры и урбанистики. О самых интересных вокзалах и станциях России расскажу ниже».

Список атмосферных маршрутов для путешествия на поезде:
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Витебский вокзал, Санкт-Петербург

Витебский вокзал, построенный в 1837 году – самый первый вокзал России. Изначально он назывался Царскосельским, так как предназначался для обслуживания железной дороги между Санкт-Петербургом и Царским Селом. Строительство первого деревянного здания вокзала завершилось всего за три месяца, что стало рекордом своего времени. Однако спустя несколько десятилетий, в 1900-х годах, вокзал был реконструирован архитектором Станиславом Бржозовским, который создал современное здание в стиле модерн с элементами неоклассики.

Фасад Витебского вокзала украшает великолепная мозаика, изображающая сцены из жизни царских особ и представителей знати, а также скульптуры, символизирующие прогресс и развитие железных дорог. Внутри вокзала можно увидеть роскошные залы ожидания, отделанные мрамором и деревом ценных пород, а также впечатляющий купол главного зала, создающий ощущение простора и величия.

По легенде Витебский вокзал стал ещё и первой в мире станцией, оборудованной электрическим освещением. Это произошло в 1879 году, когда инженер Павел Яблочков установил на вокзале свои изобретения – электрические лампы.

Витебский вокзал

Витебский вокзал

Фото: mkrf.ru

Казанский вокзал в Москве

Казанский, в прошлом Рязанский, вокзал, расположенный в самом центре Москвы, приобрёл узнаваемый современный вид в начале XX века благодаря архитектору Алексею Щусеву. Вдохновлённый русским стилем и восточными традициями Щусев создал уникальное сооружение, сочетающее в себе черты средневековой архитектуры и модерна.

Центральную часть фасада вокзала украшает высокая башня, отсылающая к казанской Сююмбике, а вход в здание оформлен массивными арками и колоннами. Не меньше впечатляет и интерьер: залы ожидания, декорированные мозаиками и фресками, создают атмосферу настоящего дворца.

Особенно выделяется ресторан в стиле московского барокко, ныне выполняющий функцию зала ожидания бизнес-класса – подобную роскошь ожидаешь встретить в императорских резиденциях и дворянских особняках, но никак не на вокзале.

Казанский вокзал

Казанский вокзал

Фото: РИА Новости

Вокзал в Слюдянке

Вокзал в Слюдянке, на берегу озера Байкал, уникален тем, что является единственным в своём роде вокзалом, полностью выполненным из мрамора. Этот материал добывали прямо рядом со станцией, благодаря чему строительство обошлось сравнительно недорого. Мраморные плиты различных оттенков, от белого до тёмно-серого, придают зданию особую красоту и величие.

Построенный в начале XX века в рамках строительства Транссибирской магистрали вокзал в Слюдянке стал важным транспортным узлом региона. Его архитектура сочетает в себе элементы классического стиля и местного колорита, что делает его одним из самых узнаваемых сооружений Транссиба – настоящей «мраморной жемчужиной Байкала».

Вокзал в Слюдянке

Вокзал в Слюдянке

Фото: РИА Новости

Станция Новый Петергоф

Вокзал в Новом Петергофе, недалеко от знаменитых фонтанов, был построен в середине XIX века по проекту Николая Бенуа. Вдохновением для архитектора стал католический собор в итальянском Орвието, благодаря чему вокзал получил нехарактерный для своего времени готический облик. Фасад украшен высокими колоннами и изящной лепниной, а центральную часть венчает высокая башня с часами.

Спустя более века вокзал «открыли» для себя режиссёры: он стал местом съёмок многих известных фильмов, среди которых «Война и мир» Сергея Бондарчука. А уникальные интерьеры и экстерьер идеально подходят для воссоздания атмосферы минувших эпох.

Станция Новый Петергоф

Станция Новый Петергоф

Фото: Википедия

Вокзал в Боровичах

Вокзал в Боровичах, построенный в конце XIX века по проекту архитектора Зигерберга, представляет собой пример псевдорусского стиля. Кто-то увидит в облике вокзала сказочный терем с резными наличниками, а кто-то – избушку зажиточного купца. Но на самом деле первый этаж использовался под залы ожидания для пассажиров I и II класса, а на втором располагались служебные квартиры начальника станции и его помощника.

Вокзал в Боровичах долгое время оставался практически неизменённым, что сейчас позволяет современным путешественникам окунуться в атмосферу конца XIX века и почувствовать себя частью истории. Помогает этому и внутреннее убранство вокзала с оригинальной деревянной отделкой, которая создаёт тёплую и уютную «ламповую» атмосферу.

Вокзал в Боровичах

Вокзал в Боровичах

Фото: Новгород.ру

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