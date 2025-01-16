Где окунуться на Крещение в Москве в 2025 году: список мест

Крещение Господне – один из главных праздников для всех православных. Ежегодно в ночь с 18 на 19 января верующие окунаются в освящённую прорубь. В Москве и области в 2025 году будут работать около 50 купелей.

О чём расскажем:

Традиция купания

Привычная нам традиция в мороз окунаться в студёную купель – относительно новый взгляд на празднование Крещения. Согласно историческим записям, эта традиция уходит корнями в древние времена, когда на территории нашего государства жили скифы. Эти кочевые племена первого тысячелетия до нашей эры занимали территории России, Восточной Украины, Казахстана, Сибири, Поволжья и Урала. Этой народности было свойственно окунать младенцев в ледяную воду, хотя о появлении христианства в те древние времена и речи быть не могло.

История о крещении Христа гласит, что, когда Иисус зашёл в реку Иордан для омовения, к нему спустился Святой Дух в виде голубя, ознаменовав предназначение Христа как Мессии.

Само Крещение Господне является завершением Рождественских святок и особенно чтится в христианском учении. Большое внимание уделяется воде, которая, как принято считать, наделяется в этот день особенной чистотой и мощью.

Фото: РИА Новости

В древности православные вырубали на ледяной поверхности рек полыньи в виде креста, которые называли «иорданью». Затем все жители городов и сёл совершали к ним крестные ходы. Впереди процессии традиционно шёл священник, который окроплял святой водой весь путь. За ним несли большой крест, иконы. За шествием следовали прихожане, каждый из которых по желанию мог окунуться в иордань, но делали это далеко не все.

Принято было считать, что купание в проруби очищает от грехов, поэтому в старые времена этой традиции следовали те, кто хотел смыть с себя следы скверных поступков. Другие же считали, что омовение в ледяной воде помогает закаливаться и прибавляет силы.

Правила и рекомендации

Следует знать о противопоказаниях. К примеру, люди, имеющие проблемы с сердцем, сосудами, страдающие диабетом и иными заболеваниями, строго-настрого должны избегать погружения в купель. Но даже если вы не жалуетесь на самочувствие, консультация терапевта лишней точно не будет. Не испытывайте судьбу и при малейших признаках простуды.

Выбирайте исключительно официальные и проверенные купели: они отвечают всем требованиям безопасности. К тому же в таких специально отведённых местах всегда присутствуют медики и спасатели. В праздник Крещения Господня категорически запрещено нырять в купель в состоянии алкогольного опьянения. Многие ошибочно полагают, что алкоголь помогает организму справиться с холодом. Но на деле это абсолютно не так: после его попадания в организм тело начинает отдавать тепло. Не забываем и о нагрузке, которая в двойном размере оказывается на сердце.

Помимо плавок и купальников, есть список вещей, которые вам обязательно пригодятся, если решите окунуться в иордани. Это:

большое махровое полотенце;

тёплые носки;

тапочки;

термос с горячим чаем;

одежда, в которую следует сразу же переодеться после купания.

Имейте в виду, что все вещи должны быть максимально удобными и лишёнными лишних пуговиц и застёжек. Объясняется это требование элементарно: пальцы на морозе довольно быстро замерзают, а это может повлечь за собой медлительность при одевании.

Фото: РИА Новости

Обычно перед погружением в купель необходимо отстоять приличную очередь: а на морозе сделать это гораздо труднее. Чтобы не пришлось окунаться в прорубь уже заведомо замёрзшим, следуйте совету: делайте лёгкие упражнения на месте, разминайтесь. Это не даст вам замёрзнуть и сократит время в ожидании своей очереди.

Новичкам не рекомендуется окунаться в купель с головой: из-за перепада температуры сосуды головного мозга могут сузиться, что повлечёт за собой потерю сознания.

Не стоит задерживаться в купели: врачи предупреждают, что человек может находиться в иордани не больше минуты, затем наступает переохлаждение.

Действуйте быстро: после погружения незамедлительно выходите из купели и сразу же обтирайтесь полотенцем. Удобнее всего заблаговременно оставить его возле иордани. После оденьтесь и выпейте горячий чай.

Если вы решили взять с собой ребёнка, имейте в виду, что за его погружением в прорубь следует смотреть внимательно. Постоянно держите его за руку и не отпускайте: с непривычки ребёнок может испугаться и резко пойти ко дну. К тому же педиатры предупреждают, что нырять в купель могут только закалённые и абсолютно здоровые дети, не болевшие простудными заболеваниями в течение года.

Где в Москве будут находиться купели: список мест

В этом году оттепель не позволяет организовать полноценные купели, но будут обустроены подходы в водоёмы со специальными настилами. Это позволит не выходить на тонкий лёд и избежать беды. Всего в столице организованы 42 майны (деревянный пирс с поручнями) и 10 купелей. Все они обязательно оснащены деревянными настилами, поручнями, противоскользящими покрытиями, раздевалками, пунктами обогрева и передвижными туалетами.

О безопасности не стоит беспокоиться: традиционно возле каждой купели будут дежурить медики и спасатели, а также находиться спасательное оборудование.

Оборудованные места будут доступны для всех желающих с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Кстати, в крещенскую ночь температура воздуха не опустится ниже -3°С, а температура воды в водоёмах составит +4°С.

Фото: РИА Новости

САО:

Большой Головинский пруд, 1-й Лихачёвский переулок, дом 6-8;

Химкинское водохранилище, Прибрежный проезд, дом 1-7.

СВАО:

Останкинский пруд напротив храма Живоначальной Троицы по адресу 1-я Останкинская ул., д. 7, стр. 2.

ВАО:

озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18;

Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д. 9;

купель «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., 73ж.

ЮАО:

Верхний Царицынский пруд, ул. Дольская, д. 1;

пруд «Бекет», Загородное ш., вл. 2;

пруды «Борисовские», ул. Борисовские пруды, вл. 2.

Фото: Oleg Elkov/istockphoto.com

ЮЗАО:

Большой Воронцовский пруд, ул. Воронцовские пруды, д. 3;

зона отдыха «Тропарёво», ул. Академика Виноградова, д. 12;

Чернёвский пруд (верхний), ул. Чернёвская, стр. 1;

пруд № 4 на территории санатория «Узкое» РАН, ул. Профсоюзная, д. 123б.

ЗАО:

посёлок Рублёво, ул. В. Ботылева, д. 41;

Мещерский пруд (ул. Воскресенская, д. 3а);

Филёвская пойма, Филёвский бульвар, д. 21;

ГАУК ПКиО «Фили», ул. Большая Филёвская, д. 40а.

СЗАО:

ландшафтный парк «Митино», ул. Барышиха, вл. 4;

пруд в Рождествено, ул. Муравская (за храмом Рождества Христова);

ПИП «Покровское-Стрешнево» (на реке Чернушке пруд № 4), Иваньковское шоссе, д. 3;

ПКиО «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56;

Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3;

Кировская пойма, напротив дома 2 по ул. Исаковского;

Малое бездонное озеро, ул. Таманская, д. 91;

Карамышевская набережная, д. 13-15;

«Яхт-порт «Алые паруса», ул. Авиационная, д. 79-1.

Фото: Sviatlana Lazarenka/istockphoto.com

Зеленоград:

зона отдыха «Чёрное озеро»;

зона отдыха «Озеро Школьное».

Новая Москва:

р. Вороново, село Покровское, у храма Покрова Пресвятой Богородицы;

р. Вороново, деревня Чернецкое, у часовни Иверской иконы Божией Матери;

р. Вороново, деревня Товарищево, у храма Казанской иконы Божией Матери;

р. Вороново, деревня Васюнино, д. 88, у храма Живоначальной Троицы;

р. Внуково, деревня Большое Свинорье, д. 1, у храма Спаса Нерукотворного образа;

р. Внуково, посёлок ДСК Мичуринец, ул. Андрея Тарковского, д. 1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня-купель в честь иконы Божьей Матери Казанской;

р. Внуково, Проектируемый проезд № 359, водоём напротив храма Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»;

р. Коммунарка, посёлок Коммунарка, д. 22а, у храма Преображения Господня в п. Коммунарка;

р. Коммунарка, посёлок под. хозяйства Воскресенское, клуб-отель «Воскресенское», вблизи храма Живоначальной Троицы (водоём на территории клуб-отеля);

р. Коммунарка, пос. завода Мосрентген, д. 1, вблизи храма Святой Живоначальной Троицы (средний пруд каскада прудов);

Краснопахорский р., село Былово, пруд у храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех;

Краснопахорский р., село Ознобишино, у храма Живоначальной Троицы;

р. Троицк, вблизи деревни Евсеево, часовня-купель блаженной Ксении Петербургской;

Филимонковский р., деревня Кнутово, часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца.