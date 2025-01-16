Нутрициолог назвала ягоду, улучшающую концентрацию и память

«Облепиху издавна применяли в народной медицине: многие из её свойств подтверждены современными научными исследованиями. Также яркие вкусовые качества, насыщенный аромат и интенсивный цвет делают эту ягоду привлекательной для кулинаров, использующих её в приготовлении разнообразных блюд. Какие же активные компоненты наделяют её уникальными свойствами?»
О чём расскажем:
- Состав облепихи
- Топ–7 полезных свойств облепихи
- Есть ли противопоказания у облепихи?
- Облепиха в кулинарии
Состав облепихи
Концентрация биологически активных веществ (БАВ) в облепихе зависит от сорта, места выращивания, времени сбора урожая, части растения и его зрелости (плод, лист, стебель и пр.).
Некоторые из БАВ содержатся в существенном количестве.
Витамины и минералы
Облепиху можно отнести к рекордсменам по содержанию витамина С: в 100 г продукта – его двойная суточная норма.
Также можно выделить (в 100 г продукта):
- витамин Е – 33% суточной потребности;
- марганец – 47%;
- медь – 24%;
- молибден – 16%.
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
Органические кислоты
Исследования показали, что различные виды облепихи имеют разные типы и концентрации органических кислот.
Зафиксировано наличие хинной, яблочной, янтарной, пировиноградной, винной, уксусной, муравьиной и лимонной кислот. В некоторых сортах обнаружены также щавелевая и изолимонная кислоты.
Каротиноиды
β-каротин является основным каротиноидом облепихи, его концентрация составляет 15–55% в ягодах и 26–34% – в кожуре, мякоти и масле семян. Именно это вещество наделяет ягоду ярким окрасом: от оранжевого до почти красного.
Полифенолы
В облепихе содержится более 100 полифенольных соединений, из которых больше преобладают фенольные кислоты и флавоноиды (флавонолы, катехины, антоцианидины).
Жирные кислоты
Облепиха характеризуется богатым набором полиненасыщенных (омега-3 и 6) и мононенасыщенных (омега-9) жирных кислот. Причём представлены они в максимально полезном соотношении:
- омега-9 (олеиновая кислота) – 17%;
- омега-3 (альфа-линоленовая кислота) – 34%;
- омега-6 (линолевая) – 31%.
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
Уникальность облепихи заключается также в том, что она является редким источником омеги-7 (пальмитолеиновой кислоты), которую относят к мононенасыщенным жирным кислотам. Её концентрация достигает 30%.
Интересно, что концентрация мононенасыщенных жирных кислот в дикой облепихе значительно выше, чем в культурной. Такой состав делает облепиху очень полезной для здоровья и позволяет применять её различными способами.
Топ–7 полезных свойств облепихи
1. Поддержка иммунной системы
Витамин С в составе облепихи способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, зафиксированы её противомикробные (в частности, против золотистого стафилококка) и противовирусные свойства (против вируса простого герпеса).
Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH
Облепиху также ценят за её мощную антиоксидантную активность, которая помогает бороться с последствиями окислительного стресса и предотвратить хроническое воспаление.
2. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний
Фитостеролы и жирные кислоты облепихи способствуют профилактике атеросклероза, снижая уровень «плохого холестерина», а полифенолы обладают антиагрегантной активностью, то есть препятствуют «склеиванию» тромбоцитов и улучшают кровообращение.
3. Снижение уровня глюкозы в крови
Окислительный стресс повышает риск возникновения диабета и других метаболических нарушений. Исследования показали, что облепиха обладает гипогликемическим действием, хотя его механизм до сих пор изучается.
Эксперты предполагают, что положительное влияние на уровень сахара в крови связано с большим количеством ненасыщенных жирных кислот и флавоноидов в облепихе. В частности, зафиксировано благоприятное воздействие облепихи при диабете 1-го типа.
4. Профилактика нейродегенеративных заболеваний
Исследования показывают, что флавоноиды облепихи обладают нейропротекторным действием: снижают уровень нейровоспаления, улучшают когнитивные способности (память, внимание, концентрацию).
Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska
Также высоко ценится масло облепихи, которое оказывает благоприятный эффект как при внутреннем, так и при наружном применении.
5. Облегчение симптомов «сухого глаза»
В ходе трёхмесячного исследования тестировались капсулы с маслом облепихи. В результате участники отметили уменьшение покраснения, чувства жжения, сухости, ощущения инородного тела и в целом снижение дискомфорта глаз. Этот положительный результат был и у испытуемых, носящих контактные линзы.
6. Регенерирующий эффект для слизистых желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
Облепиха способствует заживлению слизистых оболочек при язве и эрозии желудка и кишечника. Это свойство используется в разработке лекарственных препаратов на основе масла облепихи.
7. Дерматологический эффект
Облепиховое масло оказывает противовоспалительное и регенерирующее действие, восстанавливает кожный барьер при атопическом дерматите, псориазе, ожогах.
Также обработка кожи маслом облепихи повышает уровень фосфолипидов, которые играют важную роль в её увлажнении и барьерной функции.
Фото: istockphoto.com/HappyNati
Кроме того, облепиховое масло помогает уменьшить вред, причиняемый коже УФ-излучением. Именно поэтому продукт – популярный и эффективный компонент в составе наружных лекарственных и косметических средств.
Есть ли противопоказания у облепихи?
Облепиха, как любой другой продукт, может принести не только пользу, но и вред, если употреблять её в чрезмерном количестве или не учитывать индивидуальные особенности.
В целом, если отсутствуют индивидуальная непереносимость и хронические заболевания, облепиху можно употреблять без каких-либо опасений.
Суточная норма – не более 100 г свежих или замороженных ягод, хотя из-за специфического вкуса (плоды облепихи обладают лёгкой горчинкой) ими злоупотребляют нечасто.
Больше осторожности стоит соблюдать при употреблении БАД и лекарственных препаратов на основе облепихового масла, особенно при нарушении работы ЖКТ (заболевания печени, гастрит, язва).
Даже с учётом полезных свойств облепихи заниматься самолечением не стоит – обратитесь за консультацией к специалисту и внимательно следуйте указаниям в инструкции.
Облепиха в кулинарии
Маленькая ярко-оранжевая ягода не просто полезная – в кулинарии облепиха тоже занимает почётное место.
Вкус ягоды сложно описать однозначно, так как она сочетает в себе кислоту с нотками сладости и терпкости. Аромат также многогранен: запах цитрусовых фруктов с лёгким цветочным оттенком.
Фото: istockphoto.com/Albina Yalunina
Такие органолептические характеристики позволяют использовать облепиху в первую очередь в консервировании (джем, варенье), приготовлении выпечки и напитков: соков, морса, глинтвейна или чая. Однако «кулинарные способности» облепихи значительно шире.
Из неё можно приготовить:
- маринад для мяса: смешайте её с оливковым маслом, лимонным соком, чесноком и специями. Такой маринад сделает мясо нежным и ароматным;
- яркий соус для мяса и рыбы: соус имеет множество вариаций, например, пикантный из облепихи с чесноком, зернистой горчицей и соевым соусом или экзотический из облепихи с перцем чили и ананасом;
- заправки для салатов: сочетание свежих ягод облепихи с оливковым маслом, апельсиновым соком, мёдом и горчицей обогатит и подчеркнёт вкус салата;
- смузи и коктейли: добавьте облепиху в смузи вместе с бананом, шпинатом и йогуртом – получится вкусный и полезный напиток.
Также можно сделать освежающий коктейль, смешав облепиховое пюре с апельсиновым соком и льдом.
Облепиха – уникальная ягода, которая играет важную роль в формировании полноценного рациона. В умеренных количествах и при правильном употреблении она принесёт организму только пользу.
Эксперты продолжают раскрывать новые свойства этого удивительного растения, которые будут применяться в разработке лекарственных препаратов, БАД и функциональных продуктов на основе облепихи.