Где окунуться на Крещение в Санкт-Петербурге в 2025 году: список мест

Каждый год в ночь с 18 на 19 января многие верующие окунаются в прорубь, отмечая тем самым священный праздник – Крещение Господне. В Санкт-Петербурге планируется более 20 оборудованных площадок. Подготовили материал для тех, кто хочет окунуться в ледяную купель в Северной столице.

О чём расскажем:

Откуда взялась традиция окунаться в прорубь?

Праздник Крещения Господня – важный для евангельской церкви день. Он связан с днём, когда Иисус Христос пришёл к Иоанну Крестителю и прошёл через обряд погружения в воды реки Иордан. Согласно всем трём синоптическим Евангелие, во время купания на Иисуса сошёл Святой Дух в образе голубя, а глас небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».

Крестил Иисуса Иоанн Креститель, который и до этого погружал людей в воды Иордана по шею и удерживал, пока те не сознаются и не раскаются во всех своих грехах.

В наши дни процесс выглядит немного иначе: люди быстро заходят в прорубь, окунаются один или три раза, крестятся и выходят. Иордань, саму прорубь, часто делают в форме распятия, её располагают определённым образом, согласно сторонам света. После этого место купания освещает крестный ход.

Кто-то совершает обряд для укрепления здоровья и иммунитета, но некоторые до сих пор вкладывают исповедальный смысл: они окунаются, чтобы очиститься от грехов. Тут важно отметить, что суть в таком случае не в омовении, а именно в раскаянии и искреннем желании искупить грехи.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Как окунаться правильно?

Подготовьте всё необходимое. С собой нужно взять купальник или любую удобную для погружения в воду одежду. Лучше отдать предпочтение вещам без пуговиц и сложных замков, потому что на холоде нужно быстро переодеться в сухую одежду. Вам также понадобятся тапочки, которые не будут скользить. Махровое полотенце и халат, чтобы обтереться после погружения и дойти до раздевалки, и, конечно, сменное бельё.

Окунаться можно только в специально оборудованных прорубях у берега, где дежурят спасатели. Даже если вы опытный ныряльщик, стоит подумать о безопасности. Лучше не погружаться с головой, так вы сможете избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Тем более никогда не ныряйте головой вниз, это крайне опасно.

Прежде чем заходить в воду, сделайте небольшую разминку, разогрейте тело. Обычно возле иордани большие очереди, так что времени будет достаточно. Для правильного погружения нужно войти в купель с западной стороны, спускаясь по лестнице. Затем окунуться, перекрестившись. Креститься нужно, проведя правой рукой сверху вниз, а затем справа налево, большой, средний и указательный пальцы при этом следует сомкнуть.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Делать всё нужно быстро, так как более чем минутное нахождение в ледяной воде может привести к переохлаждению. Выходить из воды нужно на восток. Если поручни металлические, обхватывайте их только через перчатки или полотенце, иначе есть риск примёрзнуть к поверхности при сильном морозе. После выхода обязательно разотрите тело махровым полотенцем и смените одежду, выпейте горячий чай, это поможет согреться.

Стоит отметить, что окунаться в купель можно не всем, даже малейшая простуда может стать противопоказанием. Нельзя окунаться людям с проблемами с сердцем, сосудами и страдающим диабетом. Если у вас возникают вопросы при оценке собственной готовности к купанию, проконсультируйтесь с врачом. Если же вам запретили, не огорчайтесь: чтобы смыть с себя грехи, достаточно просто умыться святой водой.

Не входите в иордань в состоянии алкогольного опьянения. Горячительные напитки не помогут вам справиться с холодом, а создадут опасность. Вы можете потерять ориентацию в пространстве и создать дополнительную нагрузку на сердце.

Фото: РИА Новости

Где окунуться в Санкт-Петербурге в 2025 году?

В этом году на Крещение Господне в Санкт-Петербурге планируется подготовка более 20 купелей. Располагаться они будут в разных районах: от Василеостровского до Пушкинского. Традиционно главная иордань города расположится у стен Петропавловской крепости в акватории Невы. Перед тем как все желающие примут участие в купаниях, её освятит Митрополит Варсонофий. Ниже собрали список мест для крещенских купаний в Санкт-Петербурге.

Василеостровский район:

В.О. наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27/2 (Оптинское подворье);

ул. Никольская д. 13 (озеро Среднее Суздальское, храм Спаса Нерукотворного Образа).

Выборгский район:

ул. Большая Озерная, д. 84 (Среднее Суздальское озеро);

пос. Левашово, карьер Новоселки.

Колпинский район:

пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д. 44 (территория Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского);

г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 2 (территория Свято-Троицкого Прихода).

Красносельский район:

Старо-Паново, ул. Набережная, д. 45 (купель на территории храма святых мучеников Андриана и Наталии);

Старо-Паново, ул. Рабочая, уч. 1 (территория храма в честь чуда Архистратига Михаила в Хонекс).

Фото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

Кронштадтский район:

г. Кронштадт, Туллонская аллея, д. 7 (городской пляж, Финский залив).

Курортный район:

г. Сестрорецк, Петровская наб., д. 1 (территория храма Апостолов Петра и Павла, водная акватория озера Сестрорецкий Разлив);

пос. Песочный, ул. Мельничная, д. 32 (купель возле Часовни Преподобного Серафима Саровского).

Невский район:

пр. Обуховской Обороны, д. 24 (Церковь Матрона Босоножка).

Петроградский район:

Заячий остров, прибрежный участок акватории р. Нева (купель у Петропавловской крепости);

купель у Аптекарской наб. (спуск к р. Большая Невка напротив д. 8а).

Петродворцовый район:

г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 32 (Ольгин пруд, напротив гостиничного комплекса «Новый Петергоф»);

Петергоф, ул. Чайковского, д. 13 (пруд, храм святого страстотерпца цесаревича Алексия);

пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115 (пруд у Церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке);

пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 15 (купель на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни);

пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (пруд на территории Михайловки).

Фото: РИА Новости

Приморский район:

ул. Ольховая, д. 2 (озеро Долгое, парк «Озеро Долгое»).

Пушкинский район:

г. Пушкин, Колонистский пруд (территория СПС № 17);

п. Шушары, территория Детскосельский, ул. Центральная, уч. 34.

Фрунзенский район:

Южное шоссе д. 57, к. 2 (Парк «Героев-Пожарных»).

Крещение – удивительный и светлый праздник. Но, решая отметить его согласно традициям, не забывайте о собственном здоровье и безопасности.