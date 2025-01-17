Инфекции, травмы и еще 3 состояния, при которых может потребоваться энтеральное питание

При определённых заболеваниях и состояниях человеку может потребоваться энтеральное питание. Разберём с экспертом, когда применяется такой метод и какие у него могут быть противопоказания.

О чём расскажем:

Что такое энтеральное питание?

Энтеральное питание — это питание специальными смесями, проводимое через желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Различают естественное энтеральное питание, когда смеси поступают естественным путём (через рот, мелкими глотками), и искусственное, или зондовое, проводимое либо через введённый в желудочно-кишечный тракт зонд, либо через стому (искусственное отверстие).

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Показания к энтеральному питанию

Владимир Логинов кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» «Энтеральное питание назначается в различных клинических ситуациях, и важно понимать, когда и почему оно необходимо».

Невозможность или затруднение приёма пищи через рот

После инсульта пациенты могут страдать от дисфагии (затруднения при глотании), что увеличивает риск пневмонии и попадания пищи в дыхательные пути. Согласно ряду исследований, раннее начало энтерального питания улучшает результаты восстановления и снижает риск осложнений.

Пациенты с травмами головы или шеи в некоторых случаях имеют повреждения, которые делают приём пищи через рот невозможным или опасным. Например, временное энтеральное питание может потребоваться после операции на челюсти.

Опухоли в области головы, шеи или пищевода способны блокировать путь пищи. В таких случаях энтеральное питание является единственным способом получения необходимых питательных веществ.

Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Воспалительные заболевания болезнь Крона и язвенный колит вызывают обострения, при которых пациенты не могут есть нормально. Энтеральное питание помогает обеспечить необходимую питательную поддержку, особенно если требуется хирургическое вмешательство.

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У пациентов с целиакией тоже может возникнуть необходимость в энтеральном питании, если они неспособны усваивать питательные вещества из-за повреждения кишечника.

Состояния после операций

После операций на желудке или кишечнике, например, резекции (операция по удалению части кишки) может потребоваться временное или длительное энтеральное питание для восстановления и предотвращения дефицитов питания.

Тяжёлые инфекции или травмы

Пациенты с тяжёлыми инфекциями, такими как сепсис, часто нуждаются в дополнительной нутритивной поддержке для восстановления, поскольку их метаболизм значительно увеличивается.

У пациентов с тяжёлыми травмами, например, с ожогами или множественными переломами, потребление калорий резко возрастает. Энтеральное питание обеспечивает необходимую поддержку, чтобы исключить дефициты питательных веществ.

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Недостаточность питания

У пожилых людей часто наблюдается недостаток питания из-за различных факторов, среди которых снижение аппетита и затруднения с глотанием. Энтеральное питание помогает восполнить недостаток калорий, витаминов и минералов.

Виды энтерального питания

Каждый метод энтерального питания имеет свои показания и противопоказания: его выбор зависит от состояния пациента.

Пероральное питание

Такие смеси назначаются в качестве дополнения к обычному питанию или в качестве основного источника.

Также существуют различные формулы, специально разработанные для пациентов с определёнными заболеваниями, например, для диабетиков (с низким содержанием углеводов) или пациентов с заболеваниями печени.

Зондовое питание

Это временный метод, который применяется до 4–6 недель. Зонд вводится через нос в желудок и используется для доставки питательных смесей. Он подходит для пациентов, которые могут быть в сознании и способны переносить зонд.

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К сожалению, есть и минусы — возможны осложнения, такие как дискомфорт и повреждение слизистой носа. Также следует следить за правильным размещением зонда, чтобы избежать попадания смеси в дыхательные пути.

Гастростомия

Это процедура, при которой создаётся отверстие в стенке живота для введения гастростомической трубки. Этот метод подходит для пациентов, которым требуется длительное энтеральное питание (более шести недель).

Гастростомия может быть показана при хронической дисфагии (нарушение глотания), неврологических заболеваниях (например, при боковом амиотрофическом склерозе) или после хирургического вмешательства.

В случае организации стомы (отверстия для трубки) важно следить за состоянием места установки трубки, чтобы предотвратить инфекции и другие осложнения.

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Дуоденостомия и еюностомия

Дуоденостомия — введение питания непосредственно в двенадцатиперстную кишку. Это показано для пациентов с нарушениями опорожнения желудка.

Еюностомия представляет собой введение питания в тощую кишку. Этот метод полезен для пациентов с тяжёлыми желудочными расстройствами или тем, кто не может переносить обычные формулы смесей из-за нарушений всасывания.

Компоненты энтерального питания

Смеси для энтерального питания разрабатываются с учётом потребностей пациента и включают различные питательные компоненты.

Углеводы

Основные источники — глюкоза, мальтодекстрин и крахмал. Углеводы обеспечивают организм энергией и являются основным источником калорий в смесях.

Для пациентов с диабетом или метаболическими нарушениями используются формулы с низким содержанием углеводов.

Белки

Белки необходимы для восстановления тканей, синтеза гормонов и поддержания иммунной функции. Они представлены в виде цельных белков или гидролизатов. Гидролизаты — это частично переваренные белки, которые легче усваиваются, особенно у пациентов с нарушениями пищеварения.

Фото: istockphoto.com/Jeniffer Fontan

Для пациентов с повышенной потребностью в белке — после операций и травм — могут использоваться формулы с высоким содержанием белка.

Жиры

Жиры обеспечивают высокую калорийность и являются важным источником жирорастворимых витаминов.

Витамины и минералы

Такие смеси включают кальций, магний, железо, цинк и витамины группы B. Такой состав поддерживает множество функций организма.

У некоторых пациентов могут быть специфические потребности в витаминах и минералах, например, пациентам с анемией может потребоваться дополнительное железо.

Вода

Важно поддерживать адекватный уровень гидратации, особенно у пациентов, которые не могут получать достаточное количество жидкости через обычное питание. Поэтому некоторые смеси содержат определённое количество воды.

Преимущества энтерального питания

Энтеральное питание является предпочтительным методом питания для многих пациентов. Оно помогает поддерживать нормальную функцию кишечника, предотвращая атрофию слизистой оболочки и поддерживая микрофлору, что, в свою очередь, снижает риск инфекций и других осложнений.

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Питательные вещества, введённые через ЖКТ, усваиваются эффективнее, чем при парентеральном (внутривенном) питании, что важно для восстановления пациента.

Энтеральное питание снижает риск инфекций, связанных с венозным доступом, так как не требует введения через иглы или катетеры.

Правильное введение питательных смесей может снизить риск аспирации и, соответственно, пневмонии.

Кроме того, такой метод обычно не такой дорогостоящий, как парентеральное питание, и требует меньше ресурсов для мониторинга.

Потенциальные риски и осложнения

Несмотря на преимущества, энтеральное питание имеет свои риски, которые необходимо учитывать.

Осложнения, связанные с зондом

Неправильное размещение зонда способно привести к аспирации (попадание пищи или жидкости в дыхательные пути вместо пищевода), что может вызвать пневмонию. Также некоторые пациенты испытывают дискомфорт или раздражение в области носа или горла.

Инфекции

Возможны инфекции, связанные с введением гастростомической трубки или назогастрального зонда. У пациентов с ослабленным иммунитетом есть риск возникновения системных инфекций.

Проблемы с ЖКТ

Некоторые пациенты испытывают диарею или запоры, особенно если не соблюдаются рекомендации по введению смеси. Также может наблюдаться повышенное газообразование.

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Неправильное соотношение питательных веществ

Неправильное составление смеси грозит дефицитом или избытком определённых нутриентов, что может вызвать различные метаболические нарушения. Очень важно следить за состоянием пациента и корректировать состав смеси в зависимости от его состояния и потребностей.

Противопоказания для энтерального питания

Как и у любой процедуры, у энтерального питания есть противопоказания. Среди них:

кишечная непроходимость;

продолжающееся желудочно-кишечное кровотечение;

перфорация кишечника;

неукротимая рвота, диарея;

непереносимость компонентов энтеральной смеси.

Энтеральное питание является важным методом обеспечения нутритивной поддержки для пациентов, которые не могут получать достаточное количество пищи обычным путём.