Как выбрать крепления для сноуборда: типы, материалы, размеры и уровни жёсткости

Виктор Чадкин эксперт «Спортмастер PRO» «Крепления для сноуборда играют ключевую роль в обеспечении комфортного, безопасного и продуктивного катания. Они соединяют райдера с доской, передают усилия и контролируют движения. Правильный их выбор значительно улучшает технику, повышает уровень безопасности и продлевает срок службы ботинок. Рассмотрим ключевые аспекты выбора, начиная с типов креплений и заканчивая материалами и профессиональными лайфхаками».

О чём расскажем:

Почему важен выбор креплений

Крепления напрямую влияют на то, насколько эффективно сноубордист передаёт свои движения на доску. Неправильный их подбор легко может стать причиной для дискомфорта райдера. Ноги будут подвергаться травмам, а техника – становиться хуже.

Если обувь болтается или, наоборот, сильно пережата, это сказывается на управляемости и удобстве спуска. Более того, такие проблемы могут привести к быстрому износу снаряжения. Это особенно неприятно, если учитывать стоимость качественных ботинок и креплений.

Ещё один важный аспект — адаптация креплений под стиль катания, вес сноубордиста и уровень его физической подготовки. Что тут имеется в виду? Например, для агрессивного скоростного катания требуются высокая жёсткость и точная фиксация ботинка. Для трюков предпочтительнее мягкие крепления, которые обеспечивают более широкую свободу движений. Получается, от правильного выбора зависит не только удобство, но и прогресс райдера, что особенно важно на продвинутых уровнях.

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Типы креплений

Сегодня на рынке представлено три основных типа креплений, каждый из которых имеет свои ключевые особенности.

Классические крепления

Это наиболее распространённый тип, где фиксация идёт двумя стрепами: верхним (анкл-стреп, фиксирует ботинок в области лодыжки); и нижним (тое-кап, удерживает переднюю часть ботинка).

Такая конструкция позволяет надёжно закрепить ботинок и точно настроить посадку под конкретного райдера. Эти крепления подходят для новичков и профи, а также встречаются и в самом доступном, и в топовом ценовом сегменте.

Полуавтоматические крепления

Полуавтоматические модели типа Flow Easy Entry или SP Fastec разработаны, чтобы упростить встёгивание. В них хайбэк (задняя часть крепления) откидывается назад и создаёт дополнительное пространство для установки ботинка.

Flow Easy Entry — одна из наиболее популярных систем полуавтоматических креплений. Она отличается тем, что стрепы предварительно регулируются под ботинок. Это позволяет вставлять ногу без необходимости каждый раз подгонять застёжку под себя. SP Fastec работает по схожему принципу, но добавляет к этому механизму дополнительное удобство: верхний стреп отщёлкивается автоматически при опускании хайбэка.

Автоматические крепления

Эти системы, в первую очередь Burton Step On и K2 Clicker, ещё сильнее ускоряют и упрощают фиксацию ботинка. Такие крепления не требуют использования стрепов: обувь встегивается за счёт встроенных механизмов, которые защёлкиваются в базе крепления.

В Burton Step On, например, ботинок закрепляется в трёх точках: одна на пятке и две — по бокам. Ещё одним интересным решением являются модели Clew и Supermatic. Они позволяют использовать любые ботинки, так как крепёжная часть остаётся на обуви, а база — на доске.

Минус автоматических креплений — более высокая по сравнению с предыдущими вариантами цена. Поэтому такие варианты выбирают в основном продвинутые райдеры и профессионалы, а также те, кто хочет крепление с быстрым встёгиванием под любые условия катания.

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Размер креплений

Спортивные бренды обычно предлагают три категории размеров: S, M и L. Однако тут важно знать кое-что. Размер креплений — это не просто соответствие ботинка и крепления по таблице производителя. Даже в рамках одной марки значения могут меняться, поэтому важно учитывать такие параметры, как длина и ширина подошвы, а также особенности посадки.

Бюджетные модели ботинок часто имеют более длинную подошву, что требует использования креплений большего размера, даже если номинально обувь подходит к меньшему. Топовые модели, наоборот, часто отличаются компактностью, что позволяет выбрать размер креплений более точно.

Когда проверяете посадку ботинка в креплении, важно обратить внимание на равномерные свесы носка и пятки. Если они отличаются на 1–1,5 см, это ведёт к дисбалансу: на передний или на задний кант будет оказываться слишком высокая нагрузка, что затруднит управление доской. Кроме того, на посадку также влияет ширина базы крепления: слишком узкое может зажимать ботинок, а слишком широкое — не обеспечивать должной фиксации.

Жёсткость креплений

Параметр варьируется от «мягкой» до «ультражёсткой» и измеряется по условной шкале от 1 до 10. Жёсткость креплений влияет на эффективность передачи усилий и точность управления.

Мягкие крепления (1–3) подходят для стилей, где требуются максимальная подвижность и хорошая амортизация.

Средние (4–6) являются универсальным вариантом, который подойдёт большинству райдеров.

Жёсткие (7–10) выбирают для скоростного и агрессивного катания.

Мягкие сноубордические крепления лучше подходят для фристайла, где требуются подвижность и амортизация при выполнении трюков. Жёсткие необходимы для агрессивного карвинга, скоростного катания и прыжков на больших кикерах.

Крепления средней жёсткости универсальны и подойдут большинству райдеров. Однако стоит учитывать вес пользователя: для человека весом 100 кг средняя жёсткость может ощущаться мягче, чем для райдера в 70 кг. При выборе конкретной модели лучше посоветоваться с консультантом в спортивном магазине.

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Системы креплений

Крепления отличаются не только способом фиксации ботинка, но и системой установки на доске.

Классические варианты, которые крепятся на монтажный диск, — 4×4 и 4×2 — в зависимости от производителя предоставляют различные уровни регулировки ширины стойки. Однако регулировка всегда имеет ступенчатый характер.

В свою очередь, система Channel от Burton позволяет максимально гибко настроить крепления, не ограничиваясь фиксированными точками. Более того, Burton EST обеспечивает равномерный прогиб доски под креплением, что особенно важно для тех, кто ищет максимальный контроль. При этом выбор системы должен учитывать совместимость креплений и доски: некоторые варианты, тот же EST, подходят только для определенных моделей.

Материалы и технологии

Крепления производятся из различных материалов.

Пластик (нейлон, поликарбонат, полиуретан). Нейлон часто используется в базах креплений для создания более гибкой конструкции. Поликарбонат добавляет прочности, а из полиуретана изготавливают подушки и амортизационные вставки, которые уменьшают вибрации и защищают суставы от нагрузок.

Карбон. Лёгкие и прочные карбоновые элементы применяются в хайбэках или базах креплений для фрирайда и карвинга, где важны стабильность и контроль на больших скоростях.

Алюминий. Используется в пяточных дугах для повышения жёсткости и долговечности. Обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам и ударам, что особенно важно при агрессивном катании.

В базу креплений часто добавляют резиновые или вспененные материалы (например, EVA), которые смягчают удары и вибрации.

Среди современных технологий выделяются перфорированные стрепы, которые лучше облегают ботинок, а также шарнирные системы, такие как Skate-Tech от Now. Последняя позволяет креплению двигаться в такт наклонам доски, что делает ощущения более близкими к катанию на скейте.

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На что обратить внимание при выборе

Эксперты рекомендуют начинать выбор экипировки с ботинок (они должны идеально подходить по размеру и обеспечивать комфорт), а уже затем к ним подбираются хорошие крепления. Новичкам разумно выбирать универсальные модели средней жёсткости. Они подойдут для разных стилей катания. Опытным райдерам стоит обратить внимание на специализированные модели, соответствующие их предпочтениям.

Выбор креплений для сноуборда — это не просто покупка аксессуара, а важный шаг в создании идеального комплекта для катания. Учёт всех факторов — типа креплений, их размера, жёсткости, совместимости с доской и ботинками — поможет найти вариант, который обеспечит комфорт и контроль на склоне и идеально подойдёт для вашего стиля катания. Помните, что правильный подбор снаряжения — залог безопасности, удовольствия и долгого срока службы вашего оборудования.