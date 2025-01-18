Чем вам может навредить служебный роман? 5 явных минусов отношений на работе

Марианна Абравитова клинический психолог, специалист по НЛП, психоаналитик «Нет такого служебного романа, который не выплыл бы наружу. Рано или поздно любая «конспирация» будет раскрыта. Если вы работаете в социуме, то готовьтесь к обнародованию информации. Существует масса косвенных признаков, которые люди вокруг отлично считывают, особенно если долгое время находятся в одном коллективе. Это всё быстро отслеживается и приводит к пересудам. Но это не самое неприятное. К чему ещё нужно готовиться, решаясь на служебный роман?»

1. Сплетни

Будьте готовы стать самыми обсуждаемыми людьми в коллективе и узнать о себе много нового. Это нормальная реакция, которая рождается внутри определённой социальной группы. Существует такое понятие, как «испорченный телефон». Этого не избежал ни один служебный роман, поэтому вряд ли вы станете счастливым исключением из правил. Старайтесь не реагировать слишком остро на неприятные для себя вещи и запасайтесь терпением.

Фото: Boris Jovanovic / istockphoto.com

2. Испорченный имидж

Данный момент особенно затрагивает людей, которые вступили в типичные отношения «начальник и подчинённый». Как правило, их преследует известный психологический феномен, отрицательно действующий на каждого в паре. Если речь идёт про начальника, который закрутил роман с подчинённым, то его настоящее карьерное положение может стать потолком в профессиональном росте.

Прямо противоположная ситуация сначала будет происходить у другой стороны, которая, вероятнее всего, пойдёт на повышение, что естественно, поскольку тот, кто находится в более высоком статусе, захочет подтянуть любимого человека. Однако подчинённому важно понимать и то, что если в коллективе вдруг сменится руководитель, то всё может случиться ровно наоборот, потому что новый шеф начнёт смотреть на него через определённую призму.

3. Остракизм со стороны коллег или экс-начальника

Если вы являетесь подчинённым сотрудником, стоит хорошенько взвесить все плюсы и минусы своего решения, прежде чем вступать на опасную территорию. Например, в любой момент служебный роман может закончиться, и тогда начнутся проблемы с коллективом и начальником. В первом случае вы рискуете подвергнуться остракизму (изгнанию) со стороны коллег и завистников, во втором – стать неугодным человеком для экс-возлюбленного и действующего шефа, которому вряд ли захочется видеть рядом с собой бывшего партнёра. В итоге не исключены крайне неприятные последствия, вплоть до увольнения.

Фото: praetorianphoto / istockphoto.com

4. Снижение трудовой эффективности

Отношения, которые развиваются на фоне работы, всегда так или иначе наносят ущерб непосредственной трудовой деятельности, особенно когда речь идёт о выполнении весьма серьёзных и ответственных функций. Помнить о контроле эмоций в такие моменты бывает непросто, поэтому вы рискуете совершить немало досадных ошибок и тем самым ещё больше привлечь к себе внимание. Соблюдать баланс между работой и личным в служебном романе – задача не из лёгких.

5. Отношения на виду

Готовьтесь к тому, что теперь ваша личная жизнь станет предметом достояния всего коллектива. Отныне сослуживцы будут в курсе того, когда в паре происходят ссоры, а когда устанавливается идиллия. Все конфликты и примирения радостно обсудят дружным коллективом, высказав личные соображения и выводы.

Выстраивать отношения, когда всё внимание приковано только к вам двоим, психологически сложно, что в итоге провоцирует раздражение и приводит к дополнительным перепалкам между влюблёнными. Единственным выходом из сложившейся ситуации зачастую становится смена одним из партнёров работы. Это может обрадовать далеко не каждого человека, особенно если текущий вариант до начала отношений вполне его устраивал.