Идеальный продукт для тех, кто ведёт активный образ жизни и не хочет отказываться от сладкого.

Полезный десерт: нутрициолог рассказала, сколько фиников можно съедать в день

Ксения Уваровская семейный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) «Финики известны человечеству с древнейших времён и уже тысячи лет занимают важное место в рационе жителей Ближнего Востока. Плоды финиковой пальмы завоевали также популярность среди потребителей во всём мире, потому что они обладают полезными для здоровья свойствами».

О чём расскажем:

Пищевая ценность фиников

Концентрация биоактивных веществ зависит от климатических условий, времени сбора сока, способа обработки, хранения и сорта фиников.

Например, один из самых популярных сортов – маджуль – в 100 г содержится:

витамин В6 – 19% суточной потребности;

витамин В5 – 16%;

медь – 40%;

калий – 14,8%;

магний – 13,5%;

марганец – 12,9%.

Фото: istockphoto.com/towfiqu ahamed

Также финики являются богатым источником полифенолов и имеют самую высокую концентрацию этих веществ среди сухофруктов. Плоды содержат различные типы полифенолов, такие как фенольные кислоты и флавоноиды, которые наделяют этот продукт антиоксидантной активностью.

Ещё одна отличительная особенность продукта – высокое содержание сахара (60-65% на 100 г продукта), состоящего в основном из глюкозы, фруктозы и небольшого количества сахарозы. Кроме того, финики – достаточно калорийный продукт: на 100 г приходится 277 ккал.

Польза фиников

Укрепление иммунной системы

Вещества-антиоксиданты фиников защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Плоды также известны своей способностью стимулировать иммунитет, активируя выработку клеток иммунной системы, включая макрофаги (клетки, способные поглощать и переваривать чужеродные или вредные для организма частицы).

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Калий и магний в составе фиников способствуют нормализации артериального давления и укреплению сердечной мышцы. Также фенольные кислоты и флавонолы снижают риск возникновения атеросклероза и формирования атеросклеротических бляшек.

Фото: istockphoto.com/AtlasStudio

Профилактика нейродегенеративных заболеваний

В ходе исследований зафиксировано нейропротекторное и противовоспалительное действие фенольных соединений фиников при болезни Альцгеймера.

Поддержка желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Клетчатка и полифенолы, содержащиеся в финиках, способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта: улучшают перистальтику кишечника, предотвращают запоры и положительно влияют на работу микробиоты, стимулируя рост Bifidobacterium spp.

Энергетическая ценность

Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, финики представляют собой отличный источник быстрой энергии. Углеводы, содержащиеся в плодах, легко усваиваются и дают мощный заряд бодрости, необходимый для интенсивных тренировок. Эти свойства используются для создания функциональных продуктов, например, энергетических финиковых батончиков с добавлением пробиотиков.

Фото: iistockphoto.com/gorr1

Финики также рассматривают как альтернативу промышленным кондитерским изделиям, а финиковый сироп – как натуральный сахарозаменитель.

Однако стоит помнить, что сахарозаменители не решают проблему тяги к сладкому и относятся к добавленному сахару, который следует употреблять в ограниченном количестве в процессе перехода на полноценный рацион питания.

Это говорит о том, что, несмотря на все свои полезные свойства, финики имеют некоторые ограничения в употреблении.

Потенциальный вред фиников

Аллергическая реакция

Аллергия на финики может вызвать зуд кожи, сыпь, заложенность носа, красноту глаз, тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, головокружение.

Также возможна перекрёстная реактивность между финиками и вишней, абрикосом, персиком, яблоком, орехами.

Высокое содержание сахара

Существует мнение, что из-за высокого содержания сахара и калорий финики могут способствовать набору веса и ухудшить состояние людей с диабетом. Однако не всё так однозначно.

Гликемический индекс (ГИ) может варьироваться в зависимости от сорта фиников, их спелости и способа обработки. В среднем он равен 55, что находится между низким и средним уровнями.

Фото: istockphoto.com/Galiyah Assan

Кроме того, было проведено исследование, в котором люди с сахарным диабетом 2-го типа ежедневно ели по три финика в течение 16 недель.

Результат оказался весьма интересным: потребление плодов не оказало никакого влияния на индекс массы тела и уровень глюкозы в крови.

Это лишний раз подтверждает, как важно соблюдать умеренность в употреблении любого продукта. Тем не менее при наличии любых хронических заболеваний проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем вводить новый продукт в рацион.

Рекомендации по употреблению фиников

Взрослым людям рекомендуется не более пяти фиников или до 4 ст. л. финикового сиропа в день.

Детям с двух до шести лет можно один-два финика или не более 2 ст. л. сиропа.

Детям 7-18 лет – два-три финика или не более 3 ст. л. сиропа.

Беременным – не более трёх-пяти фиников или 2-4 ст. л. сиропа.

При употреблении фиников учитывайте остальной добавленный сахар в рационе.

Исследования показывают, употребление шести фиников в день в течение последних четырёх недель перед родами может снизить потребность в стимуляции родов. Дело в том, что плоды обладают активностью, имитирующей окситоцин.

Фото: istockphoto.com/Stanislav Sablin

Также возможно увеличение суточной нормы при кормлении: при употреблении 10 фиников в день выработка грудного молока увеличивается на 23%.

Как правильно выбрать финики?

1. Ориентируйтесь на внешний вид. Кожица должна быть гладкой, а сами финики – мясистыми.

2. На кожице не должно быть маленьких кристаллов сахара. Это признак того, что финики вымачивали в сахарном сиропе для увеличения срока годности.

3. Покупайте финики в упаковке, а не на развес. Так вы сможете проверить срок годности.

4. При покупке финикового сиропа изучайте информацию на этикетке.

В составе не должно быть лишних добавок, только вода и финики. Сроки годности выбирайте с небольшим запасом. Страна производства должна соответствовать географии произрастания плодов, а продукт – упакован в ёмкость из тёмного стекла.

Как правильно хранить?

Храните финики в сухом, защищённом от света месте, поместив их в контейнер с вакуумной крышкой. Перед употреблением обязательно помойте плоды.

Фото: istockphoto.com/Galina Perevozova

Финиковый сироп храните в стеклянной ёмкости, вдали от солнечных лучей и используйте в течение шести месяцев с момента вскрытия.

Финики – это особенный продукт, который способен оказать положительное влияние на здоровье. Соблюдайте рекомендуемые нормы потребления, учитывайте индивидуальные особенности своего организма и стремитесь к сбалансированному и разнообразному питанию.