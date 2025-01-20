Вместе с Матвеем Одинцевым разбираемся в анатомии и учимся выполнять тренировку правильно.

Как сохранить здоровье спины и укрепить её? Авторский комплекс упражнений от реабилитолога

Матвей Одинцев реабилитолог, тренер по ЛФК, специалист по лечебно-оздоровительному массажу «Многие недооценивают роль здоровья спины, а ведь именно она наш стержень, основа всего организма. Боли в спине могут существенно снизить качество жизни, повлиять на работоспособность и даже настроение. Хорошая новость в том, что с помощью простых и эффективных мер можно не только избавиться от дискомфорта, но и укрепить спину, сделав её надёжной опорой для всего тела».

О чём расскажем:

Анатомия спины

Прежде чем приступить к упражнениям и советам, важно понимать, как всё устроено.

Основные группы мышц спины

Спина – это сложная система мышц, играющих решающую роль в поддержании осанки, движении и защите позвоночника. Все мышцы работают в синергии, обеспечивая нам гибкость, силу и стабильность. Разделение на поверхностные и глубокие группы помогает понять их различные функции.

Поверхностные мышцы. Расположенные ближе к коже, эти мышцы обеспечивают большие, целенаправленные движения.

Расположенные ближе к коже, эти мышцы обеспечивают большие, целенаправленные движения. Широчайшая мышца спины. Одна из самых больших мышц спины, занимающая значительную площадь в нижней части спины по обе стороны позвоночника. Этот мощный мускул отвечает за подтягивание рук к туловищу, разгибание плеча, повороты и приведение руки.

Одна из самых больших мышц спины, занимающая значительную площадь в нижней части спины по обе стороны позвоночника. Этот мощный мускул отвечает за подтягивание рук к туловищу, разгибание плеча, повороты и приведение руки. Трапециевидная мышца. Эта мышца, напоминающая по форме трапецию, простирается от затылка до лопаток и грудных позвонков. Она играет важнейшую роль в движении лопаток – поднимая, опуская и приводя их, а также участвуя в подъёме плеч.

Эта мышца, напоминающая по форме трапецию, простирается от затылка до лопаток и грудных позвонков. Она играет важнейшую роль в движении лопаток – поднимая, опуская и приводя их, а также участвуя в подъёме плеч. Малая и большая ромбовидные мышцы. Расположенные под трапецией, эти мышцы крепятся к лопаткам и позвоночнику. Они обеспечивают приведение и частично подъём лопаток.

Расположенные под трапецией, эти мышцы крепятся к лопаткам и позвоночнику. Они обеспечивают приведение и частично подъём лопаток. Мышца, поднимающая лопатку. Начинается от верхних шейных позвонков и крепится к лопатке. Отвечает за подъём лопатки.

Начинается от верхних шейных позвонков и крепится к лопатке. Отвечает за подъём лопатки. Глубокие мышцы спины. Эти мышцы, расположенные глубже, обеспечивают тонкую регуляцию движения и стабильность позвоночника.

Эти мышцы, расположенные глубже, обеспечивают тонкую регуляцию движения и стабильность позвоночника. Ременные мышцы головы и шеи. Играют важную роль в стабилизации и движении головы и шеи, контролируя разгибание и повороты.

Играют важную роль в стабилизации и движении головы и шеи, контролируя разгибание и повороты. Мышца, выпрямляющая позвоночник. Группа мощных мускулов, протянувшихся вдоль всего позвоночника от шеи до поясницы. Ответственна за поддержание вертикального положения тела и разгибание позвоночника.

Группа мощных мускулов, протянувшихся вдоль всего позвоночника от шеи до поясницы. Ответственна за поддержание вертикального положения тела и разгибание позвоночника. Квадратная мышца поясницы. Парная мышца в нижней части спины, расположенная по бокам позвоночника. Отвечает за стабилизацию поясничного отдела и боковые наклоны туловища.

Парная мышца в нижней части спины, расположенная по бокам позвоночника. Отвечает за стабилизацию поясничного отдела и боковые наклоны туловища. Мышцы-разгибатели позвоночника. Эта группа участвует в поддержании прямой осанки и разгибании позвоночника.

Важно понимать, что все мускулы работают в тесной взаимосвязи, и их правильное функционирование крайне важно для поддержания здоровья спины. Недостаток силы или дисбаланс в работе этих мышц может привести к различным проблемам с позвоночником.

Фото: istockphoto.com / Viorel Kurnosov

Роль позвоночника в здоровье спины

Позвоночник – это не просто костный стержень, а сложная структура, выполняющая несколько важных функций.

Опорная. Позвоночник принимает на себя более 2/3 массы тела (руки, туловище, голова), перенося вес на более крепкие структуры — таз и нижние конечности.

Позвоночник принимает на себя более 2/3 массы тела (руки, туловище, голова), перенося вес на более крепкие структуры — таз и нижние конечности. Защитная. Костная трубка надёжно укрывает спинной мозг и чувствительные спинномозговые корешки.

Костная трубка надёжно укрывает спинной мозг и чувствительные спинномозговые корешки. Двигательная. Около 50 позвоночных суставов позволяют нам двигаться в разных направлениях, обеспечивая возможность наклонов и поворотов.

Около 50 позвоночных суставов позволяют нам двигаться в разных направлениях, обеспечивая возможность наклонов и поворотов. Амортизационная. Позвоночный столб предупреждает негативное влияние сотрясений и толчков на организм, защищая спинной мозг, кровеносные сосуды и тончайшие нервные корешки.

Позвоночный столб предупреждает негативное влияние сотрясений и толчков на организм, защищая спинной мозг, кровеносные сосуды и тончайшие нервные корешки. Обмен веществ и кровообращение. Позвоночник также играет роль в обмене веществ и кровообращении, так как через него проходят сосуды и нервы.

Влияние здоровой спины на общее состояние организма

Здоровая спина — это не только отсутствие боли, но и:

Правильная осанка. Здоровая спина — это основа уверенной позы, обеспечивающая правильное положение внутренних органов. Она характеризуется ровным позвоночником, без каких-либо искривлений, сутулости или налегающих друг на друга позвонков. Для здоровой спины также характерны отсутствие шейного кифоза, в просторечии «вдовий горб», эластичные, но при этом достаточно развитые мышцы, которые надёжно поддерживают позвоночник в прямом положении, длинная шея и ровные плечи. Улучшенное дыхание. Свободная грудная клетка позволяет дышать глубже и эффективнее. Снижение утомляемости. Сильные мышцы спины позволяют выдерживать длительные нагрузки без усталости. Улучшение работы внутренних органов. Здоровая спина помогает органам работать правильно, что положительно сказывается на пищеварении и кровообращении. Улучшение психологического состояния. Боли в спине могут вызвать раздражительность и депрессию, а здоровая спина способствует хорошему настроению и самочувствию.

Упражнения для укрепления спины

Регулярные физические нагрузки – один из самых эффективных способов укрепить спину и предотвратить проблемы с ней.

Разминка перед тренировкой

Не пренебрегайте разминкой! Она подготовит мышцы к работе и уменьшит риск травм. Разминка должна быть лёгкой и динамичной, не вызывающей усталости.

Цели разминки

Повышение температуры тела. Разогрев мышц и связок для повышения их эластичности.

Увеличение притока крови к мышцам. Подготовка мышц к эффективной работе.

Увеличение подвижности суставов. Снижение риска травм и повышение амплитуды движений.

Улучшение нервно-мышечной связи. Повышение координации и эффективности движений.

Психологическая подготовка. Настройка на тренировку и снижение стресса.

Фото: istockphoto.com/skynesher

Упражнения для разминки

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, спина прямая, плечи расправлены, взгляд вперёд.

Движения плеч и рук

Круговые движения плечами: выполняйте круговые движения плечами вперёд и назад (10-15 повторений в каждом направлении). Вращение предплечьями: согните руки в локтях и вращайте предплечьями в разные стороны (10-15 вращений в каждом направлении). Вращение кистями: сделайте вращения в лучезапястных суставах (10-15 вращений в каждую сторону). Растяжка кистей: соедините ладони вместе и потяните кисти вперёд, затем сделайте то же самое, потянув кисти к себе (10-15 повторений в каждую сторону).

Движения шеи

Наклоны головы: плавно наклоняйте голову вперёд, назад, вправо и влево (8-10 наклонов в каждом направлении). Повороты головы: плавно поворачивайте голову вправо и влево (8-10 поворотов в каждую сторону). Вращение головой: делайте плавные вращения головой по часовой стрелке и против (по пять вращений в каждую сторону).

Фото: istockphoto.com/dikushin

Движения корпуса и таза

Круговые движения тазом: выполняйте плавные вращательные движения тазом по часовой стрелке и против (10-15 вращений в каждую сторону). Растяжка корпуса: поднимите руки вверх, соединив ладони, потянитесь всем корпусом вверх и затем сделайте плавные наклоны в левую и правую стороны (5-10 наклонов в каждую сторону).

Движения ног

Махи ногами: делайте махи ногами вперёд, назад и в стороны (10-15 махов в каждом направлении). Круговые движения стопой: вращайте стопой в голеностопном суставе в одну и другую стороны (по 10-15 вращений в каждую сторону). Перекаты с пятки на носок: делайте перекаты с пятки на носок, как при ходьбе, чувствуя при этом работу и растяжку в мышцах голени (10-15 повторений).

Фото: istockphoto.com / Jacob Wackerhausen

Дыхание

Дыхание должно быть ровным и спокойным, не задерживайте дыхание. На вдохе можно поднимать руки, на выдохе опускать. При наклонах корпуса — вдыхать, когда корпус выпрямлен, и выдыхать при наклоне.

Рекомендации

Разминка должна длиться 5-10 минут.

Упражнения выполняйте плавно, без резких движений и рывков.

Остановите упражнение, если чувствуете боль или дискомфорт.

Разминку следует выполнять регулярно, чтобы добиться максимального эффекта.

Уделите разминке достаточное время, чтобы подготовить тело к нагрузке.

Комплекс упражнений для спины у стены

Друзья, я разработал для вас этот эффективный и простой комплекс упражнений, который можно выполнять, используя только стену. Для поддержания здоровья спины, помимо правильной осанки и активного образа жизни, важную роль играют регулярные упражнения.

Общие принципы выполнения

Исходное положение для всех упражнений: руки отведены на 20 см по бокам от бёдер, плечи расправлены, грудь выпячена вперёд, ноги на ширине плеч, стопы полностью опираются на пол. Макушкой тянемся в потолок, взгляд направлен прямо перед собой, дыхание ровное и спокойное.

Общая техника выполнения упражнений: дыхание должно быть спокойным и ровным на протяжении всего упражнения. Принимая позу, делайте вдох, а удерживая её – выдох. Во время выполнения упражнения, максимально напрягите все мышцы, замирайте, не дыша. Начинайте с удержания позы в течение 10-20 секунд, постепенно увеличивая время до 30-60 секунд. Важно внимательно следить за своими ощущениями: если почувствуете боль или дискомфорт, немедленно прекратите выполнение упражнения.

Безопасность: особое внимание следует уделить правильной технике выполнения упражнений. Необходимо тщательно контролировать положение спины, плеч, головы, рук, ног, кистей и стоп. Неправильная техника выполнения может снизить эффективность упражнения и привести к травмам.

Упражнение 1: «Замок»

Исходное положение: руки отведены, плечи расправлены, грудь вперёд, ноги на ширине плеч.

Техника выполнения

Скрепите кисти в замок за спиной.

Выкрутите локти внутрь, удерживая замок кистями крепко сжатым.

Выкрутите замок ладонями наружу и вниз, при этом расправляя плечи сильнее, сводя лопатки вместе и плотно удерживая мизинцы друг за друга.

Поднимитесь на носки. Вытягивайтесь вверх, макушкой тянитесь в потолок. Задержите дыхание, напрягите все мышцы.

Плавно вернитесь в исходное положение.

Упражнение 1: «Замок» Фото: Матвей Одинцев

Упражнение 2: «Вытяжение назад»

Исходное положение: руки отведены, плечи расправлены, грудь вперёд, ноги на ширине плеч.

Техника выполнения

Поднимитесь на носки, полностью оторвав пятки от пола.

Заведите руки максимально назад, стремясь свести локти и лопатки вместе.

Возьмитесь кистями сзади за бёдра, непосредственно под ягодицами.

Откиньте голову назад, максимально напрягая мышцы спины.

Задержите дыхание, напрягите все мышцы тела.

Плавно вернитесь в исходное положение.

Упражнение 2: «Вытяжение назад» Фото: Матвей Одинцев

Упражнение 3: «Упор пальцами»

Исходное положение: руки отведены, плечи расправлены, грудь вперёд, ноги на ширине плеч.

Техника выполнения

Раскройте ладони и упритесь торцами пальцев в стену на уровне живота. Пальцы растопырьте.

Локти и плечи максимально отведите назад.

Тяните голову вверх и назад, упираясь подбородком в стену.

Максимально высоко поднимитесь на носочках, опираясь на пальцы ног, полностью отрывая пятки от пола.

Задержите дыхание, напрягите все мышцы.

Плавно вернитесь в исходное положение.

Упражнение 3: «Упор пальцами» Фото: Матвей Одинцев

Упражнение 4: комплекс «Вытяжение»

Исходное положение: руки отведены, плечи расправлены, грудь вперёд, ноги на ширине плеч.

Фаза 1: «Предплечья вниз»

Техника выполнения

Поднимите плечи и лопатки вверх, напрягая трапециевидные мышцы.

Разведите плечи в стороны, удерживая их параллельно полу.

Опустите предплечья вниз.

Напрягите кисти, растопырив пальцы.

Тяните голову вверх. Задержите дыхание, напрягитесь.

Фаза 1: «Предплечья вниз» Фото: Матвей Одинцев

Фаза 2: «Предплечья вверх»

Техника выполнения

Удерживайте плечи параллельно полу.

Поднимите предплечья вверх, сохраняя положение плеч.

Вытянитесь вверх. Задержите дыхание, напрягитесь.

Фаза 2: «Предплечья вверх» Фото: Матвей Одинцев

Фаза 3: «Вытяжение вверх»

Техника выполнения

Поднимите руки вверх, сомкните ладони, вытягивая их вверх.

Потянитесь руками, лопатками и всем телом вверх, встаньте на носки, полностью отрывая пятки от пола.

Упритесь рёбрами ладоней в стену.

Задержите дыхание, напрягите все мышцы.

Плавно вернитесь в исходное положение.

Фаза 3: «Вытяжение вверх» Фото: Матвей Одинцев

Упражнение 5: «Пикирующий орёл»

Исходное положение: руки отведены, плечи расправлены, грудь вперёд, ноги на ширине плеч.

Техника выполнения

Встаньте на носочки, полностью оторвав пятки от пола.

Вытянитесь вверх, опираясь подбородком на стену.

Разведите плечи в стороны, как крылья, максимально отведя их назад.

Поднимите лопатки и напрягите трапециевидные мышцы, стремясь прижать их к затылку.

Напрягите пальцы рук, растопырив их.

Задержите дыхание, напрягите все мышцы, застыв в позе.

Плавно вернитесь в исходное положение.

Упражнение 5: «Пикирующий орёл» Фото: Матвей Одинцев

В чём эффективность этого комплекса?

Комплексное укрепление и многовекторная нагрузка. Упражнения эффективно укрепляют мышцы спины и шеи, включая разгибатели позвоночника, трапециевидные (верхние, средние и нижние), ромбовидные, широчайшие мышцы спины и мышцы, поддерживающие лопатки. Разнообразные движения и многовекторная нагрузка, сочетающие статическое напряжение с динамическими элементами, обеспечивают проработку мышц со всех сторон и способствуют развитию мышечной силы, выносливости и координации.

Целенаправленная работа на вытяжение и растяжение. Упражнения обеспечивают комплексное воздействие на вытяжение всего тела, способствуя раскрытию грудной клетки, растяжению грудных мышц и мышц передней поверхности плеча. Одновременно с этим происходят вытягивание позвоночника и растяжение мышц шеи.

Избавление от проблем с осанкой. Регулярное выполнение этих упражнений поможет не только укрепить мышцы, но и избавиться от сутулости, искривлений позвоночника и даже кифоза на ранней стадии у подростков. Укрепление мышц шеи снижает напряжение в шейно-воротниковой зоне и помогает избежать головных болей. Благодаря правильному положению тела во время упражнений постепенно формируется правильная осанка, что положительно сказывается на общем здоровье и самочувствии.

Практичность и доступность. Для выполнения упражнений не требуется специального оборудования или много места, достаточно стены. Вы можете заниматься дома, на работе или в любом другом месте, даже не переодеваясь в спортивную одежду. Это делает комплекс удобным и доступным для всех.

Минимум противопоказаний и возрастных ограничений. Упражнения имеют минимум противопоказаний (в основном острые травмы или сердечно-сосудистые заболевания) и практически не имеют ограничений по возрасту. Они безопасны для большинства людей, но при наличии серьёзных проблем со здоровьем рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Безопасность, универсальность и усиленная нагрузка. Упражнения выполняются с упором на стену, что обеспечивает поддержку и минимизирует риск травм. Это универсальный комплекс, который может быть рекомендован как часть ежедневной разминки или как средство для профилактики и лечения проблем со спиной. Анаэробная природа упражнений, выполняемых с задержкой дыхания, усиливает нагрузку на мышцы и способствует их укреплению, а также улучшает кровообращение во всём теле.

Фото: istockphoto.com/bojanstory

Профилактика болей в спине

Профилактика всегда лучше, чем лечение. Вот несколько простых правил, которые помогут вам сохранить спину здоровой.

Следите за осанкой. Держите спину прямо при ходьбе, сидении и стоянии. Поднимайте тяжести правильно. Сгибайте ноги в коленях, а не спину. Спите на удобном матрасе. Он должен обеспечивать правильную поддержку тела. Будьте активны. Регулярные физические упражнения – это лучшая профилактика болей в спине. Следите за весом. Избыточный вес создаёт дополнительную нагрузку на спину и сердце. Делайте перерывы при сидячей работе. Вставайте, разминайтесь и делайте небольшую зарядку. Используйте мази. Для уменьшения воспаления, снятия боли и улучшения кровообращения можно использовать мази с противовоспалительным и согревающим эффектом. Можно применять как до, так и после тренировки, а также во время разминки и выполнения упражнений. Правильно подбирайте обувь. Используйте обувь с хорошей амортизацией и поддержкой стопы, чтобы уменьшить нагрузку на спину и суставы.

Правильная поза на рабочем месте

Организация рабочего места играет огромную роль в здоровье спины. Важно:

использовать эргономичное кресло — оно должно поддерживать спину и поясницу, ноги. Лучше всего «кресло нулевой гравитации»;

располагать монитор на уровне глаз — это поможет избежать напряжения в шее;

делать перерывы — каждый час вставайте, разминайтесь и ходите 10-15 минут;

правильно организовывать пространство: все необходимые предметы должны быть под рукой, чтобы не приходилось тянуться за ними.

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Забота о спине – это важная составляющая общего здоровья и благополучия. Не игнорируйте сигналы своего тела, будьте активны и следуйте простым советам, о которых мы сегодня поговорили. Помните, что здоровая спина – это залог вашей активности, хорошего настроения и высокого качества жизни.

Помните о необходимости соблюдения правильной техники выполнения упражнений, подготовки к ним, предварительно посетите массаж и мануального терапевта. А также прислушивайтесь к своему организму.