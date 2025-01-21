«Роза Фест» — 2025: дата, программа, артисты и особенности фестиваля

В этом году мероприятие пройдёт с 25 января по 2 февраля.

Давно хотели устроить неделю яркого и активного отдыха с настоящей зимней атмосферой? Тогда вам стоит отправиться на курорт «Роза Хутор» в последнюю неделю января. Горы, снег, зимний спорт, музыка и новые знакомства – всё это можно найти на 10-м юбилейном «Роза Фест x СБП». Он пройдёт уже совсем скоро, так что самое время узнать поподробнее, что ждёт участников фестиваля.

О чём расскажем:

Место и время

Фестиваль продлится девять дней, с 25 января по 2 февраля.

Место проведения фестиваля по традиции – Краснодарский край, город Сочи, горнолыжный курорт «Роза Хутор». Он расположился в дoлине реки Мзымта и занял несколько уровней: Роза Дoлина (560 м над уровнем моря), и Роза Пик (2320-2509 м над уровнем моря).

Любителей спорта ждёт катание с невероятными видами на трассах разной сложности, общая протяжённость которых составляет более 100 км. А дополнительной яркости отдыху, конечно, прибавят активности фестиваля.

Фото: Пресс-служба «РОЗА ФЕСТ»

Цены

Стоимость билетов разная и зависит от тарифа. Если вы планируете попасть только на вечеринку с выступлением одного артиста, заплатить нужно будет 5000 рублей. За браслет участника на посещение всех мероприятий отдать нужно будет 14 000 рублей, если вы планируете бронировать жильё, и 16 000 рублей – если нет. Проживание в номере в одном из отелей «Роза Хутор» обойдётся от 70 000 рублей.

Если вы хотите посетить лекцию и тренировку от профессионалов по слалому, фристайлу, джиббингу, фрирайду или карвингу, сделать это можно в Академии спорта СБП. Она обойдётся в 10 000 рублей. Ознакомиться с тарифами подробнее и забронировать место можно на сайте.

Фото: Пресс-служба «РОЗА ФЕСТ»

Программа фестиваля

Гостей ждут развлечения на любой вкус: лекции, квесты, диджей-сеты, соревнования для любителей и профессионалов. Но обо всём по порядку.

Активный отдых

На территории «Роза Хутор» будет работать Академия спорта для всех желающих, новички смогут освоить сноуборд или встать на лыжи, а профессионалы – отточить свои навыки и изучить новые элементы.

Организаторы предлагают различные акции. Например, доступны 500 бесплатных слотов на образовательную программу: лекции титулованных райдеров и практические воркшопы по направлениям фрирайд, фристайл и другим дисциплинам.

31 января у гостей курорта будет шанс своими глазами увидеть выступления лучших райдеров на официальном чемпионате Краснодарского края по параллельному слалому (PSL). Если вы сами хотите окунуться в атмосферу соревнований и почувствовать себя на месте участника, в Академии слалома СБП будет открыта специальная трасса для слалома с финишным таймером. В заключительный день фестиваля пройдут любительские соревнования с денежными призами.

Фото: Пресс-служба «РОЗА ФЕСТ»

Рассвет на Роза Пик

А как насчёт спуска с горы в лучах восходящего солнца? Такая горная романтика окажется по душе многим райдерам. Участники смогут встретить рассвет на Роза Пик и спуститься с горы по специально подготовленной трассе.

Квест «Большая игра»

Квест «Большая Игра» будет доступен для участников с любым уровнем катания. Играть можно в одиночку, с друзьями или образовать команду прямо на месте. Тем, кто решил попробовать свои силы, предстоят спортивные, креативные или интеллектуальные задания во время и после катания.

Фото: Пресс-служба «РОЗА ФЕСТ»

Йога и фитнес

У всех, кто заполучил браслет участника, есть возможность посещать йогу и тренировки с приглашёнными фитнес-блогерами в отелях фестиваля. Это отличное дополнение к активностям в горах.

Неспортивные активности

Перейдём к зоне интерактивов и нетворкинга. Топовые спикеры и эксперты расскажут, как прокачать личный бренд, раскрыть креативность, усилить продуктовые и управленческие скиллы. На лекциях вы сможете не только обрести новые знания, но и найти единомышленников. Настольные игры, квизы, пинг-понг и мафия точно скрасят ваши вечера и помогут зарядиться энергией.

Разные игры и снежные забавы с розыгрышем подарков от партнёров фестиваля будут ждать вас в фан-зоне. Креативные памятные снимки можно будет делать не только на склоне, но и у арт-объектов, расположенных на территории курорта. Если активностей хватило и хочется расслабления, то в апре-ски зоне вы сможете насладиться видом на горы, потягивая коктейли и слушая диджей-сеты.

Еда

На «Роза Фест» будут работать кулинарные воркшопы и организованы авторские гастроужины от шеф-поваров отелей с четырьмя-пятью звёздами. Также организаторы не станут отходить от традиций и проведут фирменное BBQ-пати на закате.

Фото: Пресс-служба «РОЗА ФЕСТ»

Музыка

Про музыку стоит поговорить отдельно, ведь на фестиваль приедет множество артистов, которые будут создавать атмосферу. Одним из хедлайнеров станет Минаева – исполнительница того самого хита «Шоколадка», который попал во многие чарты в 2024 году. Но у резидентки творческого объединения в запасе ещё много других лирических и тёплых треков, которые согреют в морозную погоду.

Ещё одним гостем станет Рома TMNV, его песни вы могли слышать в кинофильме «Майор Гром: Игра». Среди популярных композиций: «Заря», «По хаслу», «Птица», «Речушечка». Также на площадках выступят Steppa Style aka Stepski, DJ Cherocky, Lavblast, Barbara, Turbosh, Aum Raa и многие другие.

Фото: vk.com / spotway

Делайте эту зиму максимально яркой и запоминающейся. Бросайте себе новые спортивные вызовы, проводите время с близкими и не упускайте возможности веселья.