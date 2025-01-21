Модные пуховики — 2025: полный гид по трендам и 30 моделей на разный бюджет

Цветана Софронова стилист «С наступлением зимнего сезона пуховик — незаменимый элемент гардероба. Сегодня это не просто утеплённая одежда, а модный атрибут, который может дополнить образ в любом стиле, от повседневного кэжуала до строгого офисного. Рассказываю про тренды сезона-2024/2025 и делюсь советами, как выбрать идеальную модель и ухаживать за ней».

О чём расскажем:

История пуховиков

Изначально в мире моды пуховики считались исключительно спортивным элементом одежды. История их началась в 1930-х годах. Тогда американский альпинист Эдди Бауэр создал первую модель, чтобы защититься от экстремальных холодов. По легенде, идея возникла у него после того, как он чуть не замёрз во время одного из походов.

Инновация Бауэра заключалась в использовании гусиного пуха в качестве утеплителя и стёганом дизайне. Это было важно, чтобы наполнитель распределялся равномерно. К 1960-м годам такие куртки начали выходить за пределы профессионального использования и стали всё более популярными в повседневной жизни. Тогда же появились первые попытки добавить пуховикам эстетическую составляющую.

Настоящий прорыв произошёл в 1970-х и 1980-х годах, когда подобные куртки стали частью городской культуры. Бренды начали предлагать пуховики в ярких цветах. Они быстро полюбились молодёжи. В это время пуховик уже воспринимался не только как тёплый верх, но и как способ выразить свой стиль.

Сегодня пуховик — это больше, чем просто верхняя одежда. Мембранные ткани защищают от дождя и ветра, ультралёгкие утеплители сохраняют тепло даже в экстремальных условиях, а продуманные детали вроде многофункциональных карманов и съёмных элементов делают вещь по-настоящему универсальной.

Пуховик-одеяло Kokos, 25 990 РУБ. Фото: Kokos

Тренды зимы-2025

Дизайнеры продолжают экспериментировать с силуэтами, цветами и материалами, чтобы пуховики соответствовали как модным, так и функциональным требованиям.

Цветовые решения

Нейтральные оттенки. Белый, молочный, серый и бежевый остаются в тренде для тех, кто ценит универсальность и минимализм. Эти оттенки легко вписываются в гардероб и подходят к любому стилю. Белый пуховик, например, отлично смотрится в укороченном формате, особенно с юбками и платьями, а также с контрастными аксессуарами. Например, с чёрными ботинками или сумкой.

Белый, молочный, серый и бежевый остаются в тренде для тех, кто ценит универсальность и минимализм. Эти оттенки легко вписываются в гардероб и подходят к любому стилю. Белый пуховик, например, отлично смотрится в укороченном формате, особенно с юбками и платьями, а также с контрастными аксессуарами. Например, с чёрными ботинками или сумкой. Яркие акценты. В этом сезоне дизайнеры делают ставку и на насыщенные цвета: яркий бордовый, бургунди, ультрамариновый синий, травяной зелёный. Эти оттенки добавляют динамики и делают пуховик главным акцентом образа. Можно выбрать и модели с яркими вставками. Например, с цветным капюшоном или контрастными молниями.

В этом сезоне дизайнеры делают ставку и на насыщенные цвета: яркий бордовый, бургунди, ультрамариновый синий, травяной зелёный. Эти оттенки добавляют динамики и делают пуховик главным акцентом образа. Можно выбрать и модели с яркими вставками. Например, с цветным капюшоном или контрастными молниями. Металлик. Пуховики с металлическим блеском — серебряные, золотистые и бронзовые — отличаются футуристичностью и привлекают внимание. Такие модели особенно эффектно смотрятся на вечерних мероприятиях или в условиях снежной зимы.

Пуховики с металлическим блеском — серебряные, золотистые и бронзовые — отличаются футуристичностью и привлекают внимание. Такие модели особенно эффектно смотрятся на вечерних мероприятиях или в условиях снежной зимы. Принты и паттерны. Классическая клетка, абстрактные узоры и омбре-градиенты — ещё один способ сделать пуховик уникальным. Например, популярностью пользуются принты, вдохновлённые природой: снежные пейзажи, листья или этнические мотивы.

Укороченный пуховик женский Nike, 23 990 РУБ. / Lamoda Фото: Nike

Материалы и фактуры

Технологии и забота об экологии стали важной частью модных трендов. В условиях растущего внимания к устойчивому развитию производители всё чаще используют переработанные ткани и экоутеплители. Например, наполнитель из переработанного пластика или веганский аналог пуха. Patagonia, Save the Duck и Stella McCartney уже давно делают ставку на экологичность.

Кроме того, не теряют актуальности гладкие и глянцевые текстуры. В чём их особенности? Гладкие пуховики из материала с лёгким блеском выглядят минималистично, но привлекательно. Глянец добавляет ощущение современности. Такие пуховики лучше всего смотрятся в укороченных или приталенных моделях.

В противовес глянцу популярными остаются матовые материалы. Пуховики с такой поверхностью — выбор для тех, кто ценит сдержанную элегантность. Они менее маркие, чем глянцевые, и подходят для любого случая.

Наконец, многие модели в этом сезоне отличаются не только стильным дизайном, но и высокой функциональностью. Пуховики из водонепроницаемых материалов вроде мембраны Gore-Tex подходят для дождливой зимы и слякотной погоды.

Модные фасоны

Фасоны пуховиков в сезоне осень-зима-2024/2025 предоставляют огромный выбор для любого стиля и настроения. От массивных оверсайз до женственных приталенных силуэтов, от укороченных вариантов до утеплённых парок — каждый может найти модель, которая подчеркнёт индивидуальность и обеспечит комфорт в зимний сезон.

Пуховик оверсайз

Пуховики оверсайз остаются фаворитами. Характерные черты кроя — спущенная линия плеч, удлинённые рукава и массивный капюшон или высокий воротник. Их объёмный, слегка небрежный силуэт подчёркивает расслабленность образа. Свободные модели не только стильно выглядят, но и позволяют носить под ними несколько слоёв одежды, что особенно удобно в холодное время года. Они идеально вписываются в уличный стиль и отлично смотрятся как с облегающими джинсами и ботинками, так и с широкими брюками и массивными кроссовками.

Пуховик оверсайз мужской ROGOV, 46 000 РУБ. Фото: ROGOV

Укороченный пуховик

На противоположном полюсе моды находятся укороченные пуховики. Эти модели выглядят динамично и современно, особенно в городских условиях. Они идеально подходят для тех, кто много двигается, в том числе часто ездит за рулём.

В тренде и кожаный пуховик укороченного кроя. Такие куртки нередко дополняются широкими воротниками или объёмными капюшонами, которые добавляют образу выразительности. Благодаря разнообразию дизайнов пуховики этой модели могут быть как минималистичными и строгими, так и яркими, с акцентными деталями вроде контрастных молний или декоративной стёжки.

Укороченный пуховик мужской Lime, 18 999 РУБ. Фото: Lime

Пуховик-пальто

Для тех, кто живёт в регионах с холодным климатом, отличным решением станут длинные пуховики-пальто. Они не только обеспечивают максимальное сохранение тепла, но и помогают создать элегантный зимний образ.

Пуховик-пальто женское O'stin, 7999 РУБ. Фото: O'stin

Пуховик-парка

Особое место занимают пуховики-парки — практичный и универсальный вариант, который подходит как для прогулок по городу, так и для поездок за город. Эти модели отличаются чёткими линиями кроя и функциональностью: глубокие карманы, утяжки на талии или капюшоне, а также водоотталкивающие материалы делают парки настоящей находкой для активного образа жизни.

Парка мужская Finn Flare, 26 999 РУБ. Фото: Finn Flare

Пуховик с поясом

Модные женские пуховики этой зимой отличаются особым разнообразием. Один из ярких трендов — пуховик с поясом, который создаёт эффект приталенного силуэта, даже если сама модель выполнена в оверсайз-формате. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть женственно, не жертвуя комфортом.

Пуховик с поясом Demix, 9999 РУБ. / «Спортмастер» Фото: Demix

Пуховик-одеяло

Продолжают удерживать позиции и пуховики-одеяла, которые благодаря своей ширине и мягкости создают ощущение абсолютного уюта. Такие модели отлично подходят для повседневной носки, особенно в условиях суровой зимы.

Пуховик-одеяло женское Befree, 9799 РУБ. / Lamoda Фото: Befree

Пуховик с мехом

Не теряют своей актуальности пуховики с мехом. Этот материал используется как для украшения капюшонов и воротников, так и для внутренней отделки. Сегодня особое внимание уделяется искусственному меху, что соответствует экологическим трендам. Такие детали добавляют пуховику нотки роскоши и утончённости, но не лишают его функциональности и практичности.

Пуховик с мехом женский Cordillero, 32 999 РУБ. / «Спортмастер» Фото: Cordillero

Стёганый пуховик

Конечно, не обойтись без классики зимней моды — стёганых пуховиков. Геометрическая стёжка, будь то ромбы, полосы или квадраты, не только функциональна, но и эстетична. Такие пуховики выглядят аккуратно и элегантно, их легко вписать как в casual-образ, так и в деловой стиль.

Стёганый пуховик мужской IDOL, 35 990 РУБ. Фото: IDOL

Известные бренды и коллаборации

Moncler — бренд, который стал синонимом роскошных пуховиков. Несмотря на более чем 70-летнюю историю, продолжает удивлять инновациями и креативными силуэтами.

Мужской укороченный пуховик Moncler Фото: Moncler

Canada Goose — сохраняет репутацию благодаря высокому качеству материалов и технологиям термозащиты.

Женский укороченный пуховик Canada Goose Фото: Canada Goose

Uniqlo — марка, которая специализируется на бюджетных, но стильных и функциональных вариантах для повседневной жизни.

Укороченный пуховик женский Uniqlo Фото: Uniqlo

Arcteryx и The North Face — фавориты среди любителей активного отдыха.

Кроме того, бренды нередко создают коллаборации, чтобы привносить в классические модели элементы искусства и моды. Так, уже не первый год выходят пуховики в сотрудничестве adidas и Стеллы Маккартни. Среди российских марок в 2024 году отличился бренд Fable, который выпустил линейку в содружестве с популярной сетью лимонадов PIMS.

Укороченный пуховик The North Face, 45 799 РУБ. / Lamoda Фото: The North Face

Как выбрать пуховик?

Учитывайте климатические условия. Для умеренной зимы подойдут лёгкие модели с синтетическим утеплителем. В регионах с морозами стоит выбирать пуховики с натуральным пухом или высокотехнологичным утеплителем. Ориентируйтесь на тип фигуры. Для невысоких подойдут укороченные или модели с поясом. Они помогают визуально вытянуть силуэт. Высоким можно экспериментировать с длинными пуховиками и кроем оверсайз. Обращайте внимание на важные детали. Лучше отдавать предпочтение моделям с регулируемым капюшоном. Они отлично защищают от ветра и осадков. Также необходимо учесть количество, расположение карманов и наличие двойных застёжек, которые улучшают теплоизоляцию.

Уход за пуховиком

В уходе за пуховиками главное — не допустить деформации утеплителя. Для этого стирать куртки необходимо на деликатном режиме, а лучше — сдавать в химчистку в конце сезона.

Если пуховик намок, сушить его лучше при комнатной температуре, периодически переворачивая и расправляя пух руками. Наконец, хранить куртку стоит в расправленном виде, на вешалке, в защитном чехле.

Пуховик — это не только практичный, но и стильный предмет верхней одежды, который легко станет ключевым акцентом зимнего гардероба. Тренды сезона-2024/2025 показывают, что мода стремится к универсальности, экологичности и комфорту.