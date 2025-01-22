Международный зимний марафон «Дорога жизни» — 2025: история, маршрут и регистрация

Событие проходит в Санкт-Петербурге по местам, связанным с Великой Отечественной войной.

«Дорога жизни» связана с печальными и горькими страницами нашего прошлого. Когда пришлось испытать немыслимые человеческие страдания, выстоять в борьбе с жестоким врагом и совершить великий подвиг.

О чём расскажем:

История возникновения

21 января 1970 года житель блокадного Ленинграда Григорий Колгашкин, мастер спорта СССР, ребёнком переживший ужасы блокады в годы Великой Отечественной войны, вместе с четырьмя товарищами вышел на марафонскую трассу. Вместе они впервые пробежали дистанцию.

Забег прошёл по знаменитой «Дороге жизни» и был посвящён приближающейся дате. 27 января 1944 года в истории измученного, разрушенного города произошло знаменательное событие – полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Благородное начинание Григория Колгашкина получило отклик в сердцах многих людей.

Зимний марафон «Дорога жизни» стал ежегодным и собирал не только спортсменов, способных пробежать с приличным результатом 42,2 км, но и болельщиков, поддерживающих участников длительного и тяжёлого соревнования.

Фото: Белинский Юрий, Евдокимов Вячеслав/ТАСС

Маршрут марафона

872 дня ленинградцы жили в осаде, в голоде и холоде, под непрерывными бомбёжками фашистов, теряя близких людей. 18 января 1943 года состоялся прорыв блокады.

Трасса марафона проходит по Дороге жизни, которая помогала снабжать город продовольствием и боеприпасами, а также эвакуировать жителей. И установленный позже мемориал «Разорванное кольцо» символизировал начало новой, мирной жизни. Именно с этого места у берегов Ладожского озера ежегодно берёт старт зимний марафон «Дорога жизни». Финишируют спортсмены возле города Всеволожск. Здесь расположен памятник «Цветок жизни», посвящённый детям, погибшим в годы блокады Ленинграда.

Марафон в 1980-е годы

В 1980-е годы его популярность приобрела международный характер. Каждый год участниками становились спортсмены из других стран, которых привлекали необычная торжественная атмосфера на марафоне и суровые погодные условия.

Кстати, в истории спортивного соревнования «Дорога жизни» на этом отрезке времени был зафиксирован своеобразный рекорд. На старт марафона однажды вышли около 3000 бегунов, которые благополучно добрались до финиша.

Фото: heroleague.ru

Популярность марафона в наши дни

28 января 2024 года состоялся юбилейный, 55-й марафон «Дорога жизни», в котором приняли участие 4000 спортсменов. Примечательно, что опытным и закалённым спортсменам достойную конкуренцию в двойном марафоне составила Екатерина Шахнюк. Она сумела в тяжелейших условиях, когда лицо обжигает крепкий мороз, в гололедицу, преодолеть дистанцию за восемь часов.

Грустно, но знаменательной даты не дождался основатель легендарного зимнего марафона Григорий Иванович Колгашкин. Его не стало 24 октября 2023 года. Неоднократный чемпион мира и Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов, почётный мастер спорта СССР, который ежегодно участвовал в забегах, не успел встретить юбилей марафона.

В честь неоценимых заслуг этого человека было решено переименовать соревнования в 56-й международный марафон «Дорога жизни» имени Григория Ивановича Колгашкина.

Григорий Иванович Колгашкин Фото: heroleague.ru

Рекорды марафона

История знаменитого соревнования имеет свои рекорды. В 1977 году марафонец Анатолий Герасименко из Белгородской области пробежал «Дорогу жизни» с результатом 2:20.22. До сих пор это время остаётся лучшим, и установленный рекорд держится почти полвека. Среди женщин в лидерах – Елизавета Ерохина. В 2021 году она пробежала зимний марафон за 2:47.27. Принять участие в забеге могут и мужчины, и женщины, и даже дети. Каждый получает свой стартовый номер.

Фото: heroleague.ru

Маршрут марафона

Маршрут марафона «Дорога жизни» довольно сложен, и в первую очередь здесь всё зависит от погодных условий. Скажем, в 2015 году бегуны стартовали при морозе -26°C. Однако ни обильные снегопады, ни сильные ветра с Ладоги не становились помехой для спортсменов.

Соревнования всегда проводились в строго установленное время. Маршрут марафона пролегает по наземной части автомагистрали. Именно эта часть дороги связывала блокадный город с Большой Землёй, откуда шла помощь осаждённым жителям.

Дистанция 42,2 км пересекает населённые пункты: Ваганово – Ириновка – Борисова грива – Рахья – Проба – Углово – Романовка – Всеволожск – Приютино. По словам марафонцев, постоянно участвующих в соревнованиях, наиболее трудный участок перед финишем приходится на длинный подъём в 3 км. Он отнимает едва ли не последние силы, и приходится невольно сбавлять ход, когда сбивается дыхание.

Фото: heroleague.ru

Особенности беговой трассы

Трасса, по которой бегут марафонцы, имеет ряд особенностей. Одна из них – рельефность дистанции, набирающей высоту уже со второй половины. Очень тяжёл и изнурителен спуск со Всеволожской горы, когда от неимоверной нагрузки буквально подгибаются и начинают болеть колени.

Шоссе (или автомагистраль) порой напоминает шахматное поле. Голый асфальт, к примеру, перемежается с лежащими на пути небольшими горками снега. Также на физическом состоянии спортсменов нередко сказываются сюрпризы питерской погоды: оттепель, мокрый снег утром на старте забега, приличный мороз ближе к финишу.

Фото: heroleague.ru

Значение марафона

Несмотря на все трудности зимнего марафона, каждый бегун сердцем ощущает связь с прошлым. Ещё перед стартом по давнему обычаю участники забега возлагают цветы и венки возле мемориала «Разорванное кольцо».

В воздухе чувствуется особая торжественная атмосфера: звучат песни военных лет, местные жители тепло приветствуют спортсменов, подбадривая их перед началом соревнований. По традиции за несколько километров до финиша марафонцев встречают ребятишки, которые дарят бегунам конфеты. А потом сладости возвращаются детям, совершая своего рода круг добра.

Забег стал важным символом для нашей страны. Марафон «Дорога жизни» объединяет души людей, заставляет задуматься о прошлом и приводит к очевидной, простой мысли – наше сегодняшнее счастье создано теми, кто отдал за него собственные жизни.

Фото: heroleague.ru

Наверное, по этой причине, невзирая на определённые трудности, ежегодные зимние соревнования стали массовыми. В ходе марафона «Дорога жизни» каждый его участник ощущает поддержку жителей деревень, посёлков, которые встречаются на пути. И у спортсменов открывается второе дыхание, неожиданно появляются дополнительные силы, чтобы благополучно добежать до финиша.

Марафон «Дорога жизни» — 2025: регистрация и правила

26 января, традиционно в последнее воскресенье января, во Всеволожском районе Ленинградской области пройдет 56-й зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 81-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В этому году примут участие около 5000 бегунов, половина из которых планирует преодолеть марафонскую дистанцию.

Основной маршрут забега проложен по легендарной Дороге жизни: с западного берега Ладожского озера от мемориала «Разорванное кольцо», две железобетонные полуарки которого символизируют кольцо блокады, а разрыв между ними – Дорогу жизни, до мемориала «Цветок жизни», посвящённого юным героям Ленинграда.

Традиционно для участников представлены три дистанции на выбор:

42,195 км;

5 км;

1 км.

Старт и финиш коротких дистанций будут проходить у мемориала «Цветок Жизни». На протяжении всей трассы марафона будут организованы пункты питания с полевой кухней.

Как добраться до места старта?

На электричке

Участники марафона могут добраться на электричках от Финляндского вокзала до станции Ковалёво, откуда будут организованы бесплатные шаттлы к месту старта.

На автобусе

От станции метро «Ладожская» будут курсировать бесплатные автобусы.

Фото: heroleague.ru

Участники марафона «Дорога жизни» — 2025

В этом году на старт вновь выйдет 89-летний бегун Михаил Бенционович Гершман, постоянный участник этого события с 1982 года.

Ещё одним участником марафона станет 85-летний Юрий Михайлович Грачевский, житель блокадного Ленинграда. В июле 1942 года он был эвакуирован через Ладогу.

Павел Анатольевич Крысанов, ультрамарафонец, планирует преодолеть марафонскую дистанцию, несмотря на физические ограничения, вызванные детским церебральным параличом.

Российский футболист, бывший капитан национальной команды Алексей Смертин также присоединится к участникам марафона.

Выйдет на старт и Владимир Пономарёв – профессиональный атлет из Санкт-Петербурга. Он дважды становился победителем марафона — в 2021 и 2023 годах, выигрывал серебро в 2024 году и бронзу в 2020 и 2022 годах.