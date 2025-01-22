Канистерапия: психотерапевт объяснила, как общение с собаками помогает улучшить здоровье

Собак всё чаще используют при лечении различного рода заболеваний. Этот метод достаточно эффективен, общедоступен и практически не имеет противопоказаний.

О чём расскажем:

Что такое канистерапия?

Ирина Мансурова психотерапевт, президент Благотворительного фонда «Фокус на онко» «Канистерапия (латинское canis переводится как «собака») — это терапевтическая практика, во время которой с нуждающимся в помощи и поддержке человеком работает прошедшая специальную подготовку пара — канистерапевт и его собака».

Канистерапия — один из видов пет-терапии, или зоотерапии. Для решения различного рода психологических проблем люди также обращаются за помощью к кошкам, лошадям, дельфинам и даже аквариумным рыбкам.

И всё же среди всех животных собаки занимают ведущее место в вопросах терапии.

Канистерапию впервые применили в 1790 году в английском графстве Йоркшир. Именно там было основано общество друзей, создавших больницу для людей с душевными заболеваниями. Руководитель этой больницы, Уильям Тьюк, отказался от традиционных методов лечения, таких как смирительные рубашки и медикаменты, отдав предпочтение принципам христианского милосердия, любви, понимания и доверия. В процессе терапии начали использовать собак. Врачи заметили, что присутствие животных благотворно влияет на пациентов — уменьшалась их агрессивность и снижалось количество приступов.

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Позже американский детский психиатр Борис Левинсон обратил внимание на то, как его маленькие пациенты позитивно реагируют на его собаку, которая часто находилась рядом во время лечебных сеансов. Впоследствии он предложил использовать животных для лечения психических заболеваний. Именно Левинсон в 1969 году впервые использовал термин «пет-терапия».

Особенности работы с терапевтическими животными

Будущих канистерапевтов отбирают ещё щенками: обращают внимание на смелых, смышлёных и охотно взаимодействующих с человеком. Точно определить, что из щенка получился настоящий терапевт, можно только после успешного завершения стажировки.

Собака-терапевт должна быть неагрессивной, спокойно воспринимать любые воздействия, доверять проводнику и находиться с ним в постоянном контакте, демонстрируя абсолютное послушание в любых обстоятельствах. При этом ей необходимо оставаться достаточно инициативной и любить учиться, поскольку, помимо базовой подготовки, ей предстоит осваивать новые навыки на протяжении всей своей карьеры.

Чем больше знает и умеет собака, тем шире спектр воздействия и больше возможностей оказать помощь человеку с нарушениями.

Щенок приступает к подготовке сразу после покупки у заводчика. На начальном этапе он осваивает базовые навыки послушания, учится быть контактным и управляемым. Далее, когда щенок подрастает, начинается основная подготовка, в ходе которой он не только изучает стандартный курс дрессировки, но и получает основы фристайла и трюковой подготовки.

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Сначала будущие собаки-канистерапевты просто присутствуют на занятиях, привыкая к обстановке, звукам и запахам. Затем их постепенно вовлекают в выполнение упражнений. Со временем продолжительность работы животного увеличивается, а условия заданий становятся сложнее.

Как правило, весь процесс подготовки занимает от полугода до года.

Программы реабилитации создаются квалифицированными специалистами: психотерапевтами, психологами, неврологами и логопедами. Основную часть лечебного эффекта обеспечивает взаимодействие пациентов с собаками. Совместные игры, тактильное общение, развитие моторики в процессе ухода за питомцами — всё это играет значительную роль в терапевтическом процессе. Людям легче выполнять различные упражнения, когда рядом находится доброжелательная четвероногая «поддержка».

Эксперты дрессируют собак по системе обучения, разработанной в Институте зоопсихологии Конрада Лоренца в Австрии.

После завершения обучения будущие животные-терапевты сдают экзамены и проходят проверку в четыре этапа перед комиссией, состоящей из ветеринарного врача, представителя страховой компании (каждой собаке оформляется страховка), инструктора-дрессировщика, а также врача общей практики. Каждый член комиссии проверяет собаку индивидуально и принимает решение по результатам своих тестов: животное должно быть здоровым, дружелюбным, сохранять спокойствие в любых ситуациях и подчиняться командам инструктора.

Заболевания и состояния, при которых показана канистерапия

Канистерапия для детей с особенностями развития

В первую очередь канистерапия используется при реабилитации детей с особенностями развития, то есть при ДЦП (детский церебральный паралич), аутизме, синдроме Дауна, задержке психического развития и других состояниях.

Собаки помогают детям адаптироваться к окружающему миру, развивают их физические и когнитивные способности, а также улучшают эмоциональное состояние. При ДЦП, например, занятия с животным способствуют развитию моторики, укреплению мышц, улучшению осанки.

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Общение с дружелюбными животными развивает навыки коммуникации и эмпатии: человек учится распознавать незнакомый и непривычный язык тела, свои и чужие эмоции и потребности. Это важно, например, при аутизме.

Канистерапия — это метод установления связи с окружающим миром через общение с животными. Взаимодействие с ними помогает нам привыкнуть к новому способу выражения эмоций. Мы учимся распознавать желания наших четвероногих «собеседников», наблюдать за их поведением и договариваться о комфортных условиях общения.

Помощь взрослым с психическими расстройствами

Собаки поддерживают людей с психическими расстройствами, проходящих через кризисы, страдающих от депрессии, алкогольной и наркотической зависимости.

Каждый человек испытывает социальное давление и боится быть отвергнутым. Особенно трудно наладить контакт с врачами и психотерапевтами людям с аутизмом и другими нейроотличиями. Собаки естественны, прямолинейны, честны и открыты в проявлении своих эмоций. Они не умеют осуждать, что делает их идеальным инструментом для преодоления невротических и психологических защит.

Помощь после травм и трагедий

Канистерапия приносит пользу людям, пережившим травмы или тяжёлые жизненные события. После общения с животными у них улучшается двигательная функция, облегчаются социальная адаптация и обучение.

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Собаки-терапевты помогают людям, страдающим от посттравматического синдрома. Этот диагноз связан с разного рода тревожными состояниями, паническими атаками, которые удаётся смягчить благодаря четвероногому компаньону. Например, если человеку страшно выходить на улицу, собака-помощник может первой оценить обстановку и дать понять владельцу, что всё в порядке.

Поддержка пожилых людей

Общение с собакой-терапевтом часто показано при неврологических заболеваниях и проблемах с памятью. Питомцы посещают дома престарелых и помогают пожилым людям справиться с острым чувством одиночества.

Кинологические ассоциации по всему миру работают с центрами по борьбе с деменцией. Собаки помогают возрастным пациентам организовать свой день, напоминают о приёме лекарств, а если хозяин ведёт себя странно, они зовут на помощь других членов семьи.

Улучшение самочувствия

Занятия с псами-терапевтами повышают самооценку и снижают уровень тревоги: люди чувствуют искреннюю привязанность и тепло от своих четвероногих компаньонов. Когда мы гладим собак, обнимаем их и взаимодействуем с ними, в организме выделяются гормоны спокойствия и удовольствия: серотонин (вырабатывается при общении с собакой), дофамин (активируется во время совместных игр с собакой-терапевтом), окситоцин (образуется при объятиях с собакой). Эти химические соединения помогают чувствовать себя в безопасности, снимают стресс и поднимают настроение.

Известно, что контакт с животными способствует снижению артериального давления и расслаблению. Взаимодействие между владельцем и собакой положительно влияет на психологическое состояние: окситоцин выделяется даже при простом прикосновении к животному. Этот гормон удовольствия производится как у человека, так и у его питомца.

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Даже 10 минут общения с животным достаточно, чтобы снизить уровень кортизола в крови. Это улучшает самочувствие не только здоровых людей, но и тех, кто подвержен депрессивным и тревожным состояниям.

Противопоказания и ограничения

Противопоказания к занятиям с собаками есть, и лучше их выявить до начала занятий, говорит эксперт.

Как у детей, так и у взрослых может быть аллергия на собачью шерсть. Это должен подтвердить аллерголог после исследований в лаборатории.

Также занятия с животными-терапевтами противопоказаны при острых заболеваниях верхних дыхательных путей, при кожных воспалениях, а также при боязни контактов с собаками.