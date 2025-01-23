Кто такой чиловый парень и почему все хотят им стать? Разбор популярного мема

Под конец 2024 года в интернете завирусилось изображение антропоморфного пса, одетого в свитер, джинсы и кеды. В его глазах и лёгкой ухмылке – бездна умиротворённости и гармонии. Этот мем начал сильно резонировать с предыдущими трендовыми изображениями, построенными на трудностях существования и мировых проблемах.

И тут все резко и разом поняли, что жизнь в бешеном ритме и бесконечной гонке за успехом надоела каждому. Пользователи в социальных сетях дружно решили успокоиться и перестать куда-то вечно спешить. Так зародилось множество видео на абсолютно разные темы с использованием изображения Chill Guy. Давайте разбираться, откуда взялся мем про чилового парня и почему все его так полюбили.

О чём расскажем:

Ольга Акимова кандидат филологических наук, доцент Высшей школы бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова «Если вы хоть раз за последние пару месяцев заглядывали в соцсети, то наверняка видели этого парня. Нет, не того, который вечно вкалывает на работе, ставит цели и бежит к успеху. А того, который стоит в свитере, руки в карманах, с лёгкой ухмылкой на лице. Да-да, это он — чиловый парень».

Новый герой интернета, кажется, постиг настоящий дзен. Он учит нас, как нужно жить в мире, где все куда-то спешат, а он просто чилит (то есть отдыхает).

Chill Guy – это невозмутимый антропоморфный пёс c лёгкой улыбкой, в джинсах, свитере и кедах. Он не торопится, не переживает, у него никогда не бывает дедлайнов, будильников и вообще какого-либо стресса. В то время как мы с вами сражаемся с очередным понедельником, он как будто всегда живёт в воскресенье.

Фото: monkeybusinessimages / istockphoto.com

Но дело не только в образе. Суть в том, что чиловый парень — это не просто мем, а философия. Он — воплощение спокойствия, умиротворения и лёгкого пофигизма. Чиловый парень не бежит за успехом, не переживает за чужое мнение и не парится из-за мелочей. В то же время эта философия не равна лени. Чиловый парень может быть трудолюбивым и целеустремлённым, просто у него есть особый талант — делать сложное простым.

История появления мема

История этого ставшего культовым персонажа началась ещё в октябре 2023 года. Его «отец», художник Филипп Бэнкс из США, опубликовал рисунок коричневой собаки с человеческим телом в социальных сетях. Создатель мема написал в посте: «Мой новый персонаж — просто чиловый парень, которому на всё наплевать».

Слово chill, как вы, возможно, догадываетесь, пришло к нам из английского, где оно означает «расслабляться». При его создании Бэнкс вдохновлялся идеей «простого счастья». Чиловый парень как бы напоминает людям, что жизнь – это не только гонка достижений, но и моменты покоя, когда нужно просто расслабиться и отпустить ситуацию.

Распространение мема

Популярность к чиловому парню пришла только спустя год с момента публикации изображения. Но на то он и воплощение спокойствия, чтобы невозмутимо и безмятежно ждать своего звёздного часа.

Постепенно пользователи начали добавлять хештег #chillguy и его изображение к видео, где главные герои сохраняют спокойствие в самых нелепых или стрессовых ситуациях. Например, кто-то застрял в пробке, но вместо криков и возмущений наслаждается музыкой. И тут появляется наш персонаж с подписью: «Я просто чиловый парень».

Фото: @Reddit

Наряду с чиловым парнем появилась его женская версия. Её создали пользователи в социальных сетях. Чиловой девчонке добавили милый бантик на ухо. Она олицетворяет лёгкое отношение ко всем событиям, но с акцентом на эмоции и особенности жизни женщин.

Вскоре мем вышел за пределы соцсетей и стал символом жизненной философии. Чиловый парень оказался иллюстрацией к сценариям, где люди выбирают не бороться с обстоятельствами, а принять их. Вся его суть проста: зачем переживать из-за того, что ты не можешь изменить?

Интересно, что образ чилового парня трансформировался за последние годы. Раньше под этим термином мы представляли себе сёрфингиста с золотистым загаром, который проводит дни на пляже, глядя на волны. Но сегодня чиловым парнем может быть кто угодно — от программиста в стартапе до профессионального скейтбордиста. Главное тут — умение жить в моменте. Chill guy не думает о вчерашних ошибках и не терзает себя мыслями о завтрашнем совещании. Он здесь и сейчас.

Примеры мема

Чиловый парень стал универсальным героем для иллюстрации любых ситуаций. Предлагаю разобрать несколько примеров.

Работа. «Когда коллеги паникуют из-за отчёта, а ты просто чиловый парень и смотришь мемы».

Отношения. «Тебя бросили? Ничего страшного, ты просто чиловый парень».

Здоровье. «Когда все вокруг бегают марафоны, а ты просто чиловый парень, который ест любимую еду».

Фото: @Reddit

Сегодня «чиловый парень» прочно вошёл в интернет-культуру, став символом расслабленности, умиротворения и принятия себя. Кажется, в этом образе многие находят отдушину от бешеного ритма современности. Одной из причин популярности мема стало то, что его можно адаптировать под любые темы.

Учёба. «Завтра экзамен, ничего не знаю, но я просто чиловый парень».

Экономика. «Когда доллар вырос, а ты чиловый парень и всё равно планируешь отпуск».

Спорт. «Когда твоя команда проиграла, но говоришь, что главное — это процесс, потому что ты чиловый парень».

Эмоции. «Когда он спрашивает, почему я опять плачу, но я просто чувствительная чиловая девчонка».

Список можно продолжать бесконечно, ведь мем стал универсальным способом выразить спокойствие в любых обстоятельствах.

Фото: @Reddit

Секрет популярности мема

По данным Google Trends, запросы вроде «как быть спокойнее», «mindfulness» и «релакс-техники» — одни из самых популярных в последние несколько лет. Психологи объясняют это тем, что мы живём в эпоху информационного перегруза, где каждый день — это марафон.

Люди устали быть на взводе и хотят научиться расслабляться. Именно это желание и объясняет секрет популярности мемов с chill guy. Он отражает то, о чём мечтает каждый из нас.

В мире, где всё быстро меняется и нас давят дедлайны, социальные сети, чужие ожидания, чиловый парень — это напоминание о том, что в жизни не обязательно быть самым быстрым, умным или успешным. Иногда достаточно просто находиться в моменте. И обязательно быть собой.

Кроме того, образ чилового парня вызывает ностальгию по простым радостям жизни. Это свитер, который пахнет домом, чашка горячего кофе и возможность ничего не делать.

Так что, если вы вдруг почувствовали, что устали от бесконечного стресса, просто вспомните: жизнь — это не только достижения, но и моменты, когда нужно просто выдохнуть. А вы можете быть тем самым парнем, на чиле, на расслабоне.