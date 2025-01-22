Что такое дауншифтинг и как он может изменить жизнь? Разбор психолога

Екатерина Коровушкина психолог, КПТ-терапевт, эксперт онлайн-школы «Психодемия» «Дауншифтинг — загадочный термин. Услышав его, мы начинаем представлять себе то людей, бесцельно гуляющих по берегу Индийского океана, то генерального директора крупной фирмы, который вдруг выгорел на работе, уволился и открыл ферму в лесной глуши. Так что такое дауншифтинг на самом деле?»

О чём расскажем:

Как появился дауншифтинг?

Термин «дауншифтинг» произошёл от английского downshift — переключение на пониженную передачу при управлении автомобилем для снижения его скорости. Но давайте разберём переносное значение слова. Это снижение скорости своей жизни и добровольный отказ от участия в гонке за успехом из-за стресса, выгорания и нехватки времени на себя.

Также дауншифтинг помогает сместить фокус внимания на собственный комфорт и следовать своим жизненным приоритетам. Люди готовы «снизить градус» карьеры, отказаться от определённого социального статуса ради перезагрузки.

В таком значении этот термин впервые использовала американская журналистка Сара Бен Бреатна в своей статье «Жизнь на пониженной передаче: дауншифтинг и новый взгляд на успех в 90-е», опубликованной в The Washington Post.

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Ключевое в этом процессе — отсутствие нескончаемого рабочего стресса и трат на поддержание социальной роли, возможность пожить в своё удовольствие и уделить внимание тому, на что раньше не было свободного времени. Соответственно, дауншифтеры — это люди, которые выбрали нематериальные ценности. Они отказались от построения карьеры, гонки за высокими доходами и культа потребления.

Дауншифтерами становятся по разным причинам. Для одних это стремление к гармоничной жизни, а для других – несоответствие личных целей и должностных обязанностей. Также популярен дауншифтинг у тех, кто хочет максимально выразить себя, но ему мешают карьерные рамки или статус, высокая должность.

Конечно же, одна из частных причин «игры на понижение» – это ухудшение здоровья, связанное с накапливающимся стрессом. Люди всё чаще замечают, что посвящают делу всю свою жизнь, а взамен получают совсем не то, чего хотелось. Тогда зачем это всё? В попытке ответить на этот вопрос и сделать жизнь такой, как хочется, люди и выбирают дауншифтинг.

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Причём касается это не только работы, но и образования, и даже личной жизни. Например, вам точно нужна степень MBA, подразумевающая под собой значительные финансовые, моральные и временные вложения. Или всё-таки достаточно существующего образования, к которому можно добавить краткосрочные курсы или не делать ничего вовсе? И не стоит ли бросить получение третьего высшего, потому что вы устали, вымотаны, вам неинтересно, да и предыдущие два покрывают все ваши потребности?

В личных же отношениях также зачастую есть стандарты и требования. Их тоже можно прекрасно снизить или вовсе отменить, если вы устали и хотите жить проще. Надо ли копить на отпуск в Мексике, если вам в принципе хорошо и в подмосковном санатории?

Обязаны ли дети ходить в элитный лицей, за который вы отдаёте ползарплаты, или обычная школа не так уж плоха? Точно ли важно собираться всей большой семьёй на воскресные ужины, потому что это старая традиция, когда дорога, общение и всё остальное только выматывают вас? Кому вообще нужны такие традиции, если они мучительны?

Как стать дауншифтером?

Прежде чем начать понижать «градус» своей жизни, следует помнить, что дауншифтинг — серьёзный шаг, и успех не гарантирован. Если вы всё же решитесь на это, было бы неплохо оценить себя, используя принципы, описанные ниже.

1. Дауншифтинг — не панацея

Часто решение об увольнении или переходе к другой деятельности принимается эмоционально, когда человек испытывает истощение. Но иногда достаточно провести границу между работой и личной жизнью. Тогда желание превратиться из главбуха в фермера исчезает бесследно. И, как показывает опыт, хороших специалистов ценят и обеспечивают гибкими условиями труда, прилагают усилия для профилактики выгорания и даже предоставляют возможность длительного отпуска или профессионального перерыва. А это отличный шанс отдохнуть без потерь.

2. План действий обязателен

Увольняться с работы и потом переживать за свою жизнь — не лучшее решение. Прежде чем стать дауншифтером, нужно составить план: на что вы будете жить и какие действия нужно сделать, чтобы этого достичь. Не забудьте подумать и о том, как вернуться к обычному образу жизни, если поймёте, что дауншифтинг не для вас.

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3. Цель оправдывает средства

Важно понимать, зачем вы делаете этот шаг: реализуете мечту, решаете сложную ситуацию, изучаете новую специальность или просто начинаете всё сначала? Без цели дауншифтинг может оказаться пустой тратой времени и денег.

4. Ресурсы на чёрный день

Непредсказуемое путешествие без подушки безопасности – рискованно. Заранее подумайте, где возьмёте деньги, если что-то пойдёт не так. Доход от аренды квартиры, фриланс, работа не по квалификации, но не отнимающая время, сбережения — решение за вами.

5. Не сжигать мосты

Если вы объявите об уходе, сохранив хорошие отношения, будете развиваться и приобретать новые знания, поддерживать связи и оставаться частью профессионального сообщества, вам будет легче вернуться в повседневную жизнь, когда затишье станет не по душе.

Преимущества дауншифтинга

Теперь давайте посмотрим, что можно отнести к преимуществам дауншифтинга?

Более гибкий график. Вы сами решаете, как, с кем и сколько работать. Для этого неплохо бы освоить навыки тайм-менеджмента и самоорганизации.

Вы сами решаете, как, с кем и сколько работать. Для этого неплохо бы освоить навыки тайм-менеджмента и самоорганизации. Снижение уровня стресса, улучшение здоровья. Вам не нужно придерживаться строгого графика, вас не беспокоят пробки, дедлайны или сверхурочные. Вы можете построить здоровый образ жизни, уделяя больше времени сну, спорту или приготовлению пищи.

В то же время не забывайте о «синдроме конца войны» — обострении хронических заболеваний после резкого снижения нагрузки, к которой организм привык за годы. Меняйте свой образ жизни осторожно и не бросайтесь в крайности.

Улучшения в личной жизни. Если раньше не удавалось уделять достаточно времени семье, сейчас появится возможность это исправить. Теперь детей будет легче забирать из сада или отводить в кружки. Появится больше ресурсов для времяпрепровождения с партнёром и так далее.

Свобода выбирать место жительства. Работая в корпорации, чаще всего вы обязаны жить в крупном городе. Тогда приходится только мечтать об уютном домике в небольшом городке с хорошим климатом и отсутствием пробок. Но дауншифтеры часто могут себе это позволить.

Жизнь по своим правилам. Только вы решаете, что действительно нужно, ценно и важно. Никакие навязанные ценности не оказывают давления и не влияют на ваши решения.

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Недостатки дауншифтинга

К недостаткам дауншифтинга можно отнести следующие пункты.

Изменение финансового уровня. Стабильная, престижная работа обеспечивает определённый доход, который может существенно снизиться при дауншифтинге. Нестабильный фрилансерский заработок или просто более низкий доход может не покрыть ваши потребности, даже если вы пересмотрели их в сторону уменьшения. Это может привести к стрессу и неуверенности в будущем.

Стабильная, престижная работа обеспечивает определённый доход, который может существенно снизиться при дауншифтинге. Нестабильный фрилансерский заработок или просто более низкий доход может не покрыть ваши потребности, даже если вы пересмотрели их в сторону уменьшения. Это может привести к стрессу и неуверенности в будущем. Потеря социальных контактов. Вы можете прекратить общение с коллегами с предыдущей работы или отказаться от совместных увлечений из-за их дороговизны или сложности. В любом случае вам теперь придётся приложить больше усилий, если вы хотите поддерживать связь с этим обществом.

Вы можете прекратить общение с коллегами с предыдущей работы или отказаться от совместных увлечений из-за их дороговизны или сложности. В любом случае вам теперь придётся приложить больше усилий, если вы хотите поддерживать связь с этим обществом. Непонимание других. Зачастую философию дауншифтинга не разделяют не только родственники, но и знакомые. Каждый считает нужным если не сказать об этом, то хотя бы неодобрительно вздохнуть в вашу сторону. Уважайте свои границы, отстаивайте своё право жить так, как вы хотите.

Зачастую философию дауншифтинга не разделяют не только родственники, но и знакомые. Каждый считает нужным если не сказать об этом, то хотя бы неодобрительно вздохнуть в вашу сторону. Уважайте свои границы, отстаивайте своё право жить так, как вы хотите. Однообразие и рутина. Если чётко не планировать свою работу и досуг, не ставить цели, не включать в свои планы развлечения и интересные мероприятия, жизнь дауншифтера вскоре может показаться однообразной, что в конечном итоге может привести к депрессивным состояниям.

Если чётко не планировать свою работу и досуг, не ставить цели, не включать в свои планы развлечения и интересные мероприятия, жизнь дауншифтера вскоре может показаться однообразной, что в конечном итоге может привести к депрессивным состояниям. Трудности с возвращением к трудовой деятельности. После длительного перерыва может быть сложно найти работу. У компаний возникают вопросы о том, насколько успешно вы поддерживали свою квалификацию. Вполне возможно, что после дауншифтинга вам придётся строить карьеру если не с нуля, то с более низких позиций.

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Хотелось бы отметить, что не всем нужно сбавлять темп жизни, хотя «игра на понижение» сейчас кажется очень привлекательным трендом в мире. Стоит помнить, что спустя некоторое время после дауншифтинга многие возвращаются к своему обычному образу жизни и привычному финансовому и социальному уровню.

Возможно, вы сейчас вообще на пике своих возможностей и гонка за успехом кажется вам органичной, не приносящей никакого вреда. Или, наоборот, не можете отказаться от работы, которая хоть и отнимает много сил, но удовлетворяет ваши материальные потребности.

В обоих случаях главное — давать себе отдохнуть, провести границу между работой и личной жизнью, уделить время тем, кого вы любите и о ком заботитесь. И помните – только вы решаете, кем и сколько вам работать, как жить и что выбирать.