С огурцом, розовым перцем или имбирём: 3 рецепта домашнего лимонада

Домашний лимонад — сладкий напиток с лимонным соком, ломтиками фруктов и льдом, который делали ещё в Древнем Египте. Летом его пьют для поддержания водного баланса, но основной компонент — лимон — полезен круглый год.
Этот цитрус богат витамином С и клетчаткой, которые нужны для здоровья сердца и кровеносной системы. Аскорбиновая кислота помогает усваивать другие питательные вещества, такие как кальций и железо. Лимонная кислота снижает риск образования камней в почках и способствует правильному пищеварению. Поэтому лимонад стоит пить и зимой, разве что лёд в него можно не класть.
За тысячелетия в мире созданы сотни рецептов. В Северной Америке и Азии предпочитают неосветлённый и негазированный напиток, в который добавляют натуральный подсластитель, например, тростниковый сахар или мёд.
«В лимонад добавляют травы — например, мяту, тимьян или базилик, а также разнообразные специи — такие как ваниль или кардамон. Известны рецепты с клюквой, малиной, клубникой, вишней, апельсином, ревенем и свёклой».
В Великобритании, Центральной Европе, Южной Африке, Австралии лимонный сок смешивают с газировкой. Розовый лимонад подкрашивают виноградным соком. Но на таких простых рецептах фантазия барменов и любителей, конечно, не остановилась.
3 рецепта домашнего лимонада
Имбирный лимонад с мёдом
Фото: istockphoto.com/fcafotodigital
Ингредиенты:
- лимон — 3 шт.;
- свежий имбирь — 10–20 г;
- сахар — 80 г;
- мёд — 80 г;
- вода — 1,5 л;
- лёд — по вкусу.
Способ приготовления:
1. Снимите цедру с лимонов при помощи овощечистки, выжмите из мякоти сок.
2. Помойте имбирь и нарежьте тонкими ломтиками, не очищая.
Фото: istockphoto.com/Dusan Atlagic
3. Перелейте воду в кастрюлю, добавьте цедру, сахар и имбирь. Доведите до кипения, убавьте огонь до медленного и варите сироп 10–12 минут. Затем полностью остудите и процедите. Растворите мёд в тёплом сиропе.
4. Смешайте в кувшине лимонный сок и охлаждённый имбирный сироп.
5. Перемешайте и подавайте со льдом.
Лимонад с огурцом и лаймом
Фото: istockphoto.com/Elena Sapegina
Ингредиенты:
- лимон — 2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- лайм — 2 шт.;
- свежая мята — 2 веточки;
- мятный или тростниковый сироп — 2–4 ст. л.;
- вода — 1,5 л;
- лёд — по вкусу.
Способ приготовления:
1. Выжмите сок из лимонов и лаймов.
Фото: istockphoto.com/Pyrosky
2. Нарежьте огурец тонкими ломтиками и переложите в графин, добавьте листья мяты и немного разомните.
3. Добавьте в графин соки цитрусовых, сироп и воду.
4. Перемешайте и дайте настояться 10 минут.
5. Подавайте со льдом.
Лимонад с грейпфрутом и розовым перцем
Фото: istockphoto.com/Nadya Semenchik
Ингредиенты:
- лимон — 3 шт.;
- грейпфрут — 1 шт.;
- свежемолотый розовый перец — 1/2 ч. л.;
- сахар или мёд — 100 г;
- вода — 1,5 л;
- лёд — по вкусу.
Способ приготовления:
1. Выжмите сок из лимонов и грейпфрутов.
2. Налейте 500 мл воды в кастрюлю. Растворите в ней сахар или мёд. Добавьте розовый перец и доведите до кипения. Охладите.
Фото: istockphoto.com/puhimec
3. Смешайте лимонный и грейпфрутовый соки с охлаждённым сиропом в кувшине.
4. Перелейте сироп в кувшин. Добавьте оставшуюся воду и перемешайте.
5. Украсьте бокалы ломтиками грейпфрута, добавьте лёд и подавайте на стол.