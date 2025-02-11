С огурцом, розовым перцем или имбирём: 3 рецепта домашнего лимонада

Домашний лимонад — сладкий напиток с лимонным соком, ломтиками фруктов и льдом, который делали ещё в Древнем Египте. Летом его пьют для поддержания водного баланса, но основной компонент — лимон — полезен круглый год.

Этот цитрус богат витамином С и клетчаткой, которые нужны для здоровья сердца и кровеносной системы. Аскорбиновая кислота помогает усваивать другие питательные вещества, такие как кальций и железо. Лимонная кислота снижает риск образования камней в почках и способствует правильному пищеварению. Поэтому лимонад стоит пить и зимой, разве что лёд в него можно не класть.

За тысячелетия в мире созданы сотни рецептов. В Северной Америке и Азии предпочитают неосветлённый и негазированный напиток, в который добавляют натуральный подсластитель, например, тростниковый сахар или мёд.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «В лимонад добавляют травы — например, мяту, тимьян или базилик, а также разнообразные специи — такие как ваниль или кардамон. Известны рецепты с клюквой, малиной, клубникой, вишней, апельсином, ревенем и свёклой».

В Великобритании, Центральной Европе, Южной Африке, Австралии лимонный сок смешивают с газировкой. Розовый лимонад подкрашивают виноградным соком. Но на таких простых рецептах фантазия барменов и любителей, конечно, не остановилась.

3 рецепта домашнего лимонада

Имбирный лимонад с мёдом

Фото: istockphoto.com/fcafotodigital

Ингредиенты:

лимон — 3 шт.;

свежий имбирь — 10–20 г;

сахар — 80 г;

мёд — 80 г;

вода — 1,5 л;

лёд — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Снимите цедру с лимонов при помощи овощечистки, выжмите из мякоти сок.

2. Помойте имбирь и нарежьте тонкими ломтиками, не очищая.

Фото: istockphoto.com/Dusan Atlagic

3. Перелейте воду в кастрюлю, добавьте цедру, сахар и имбирь. Доведите до кипения, убавьте огонь до медленного и варите сироп 10–12 минут. Затем полностью остудите и процедите. Растворите мёд в тёплом сиропе.

4. Смешайте в кувшине лимонный сок и охлаждённый имбирный сироп.

5. Перемешайте и подавайте со льдом.

Лимонад с огурцом и лаймом

Фото: istockphoto.com/Elena Sapegina

Ингредиенты:

лимон — 2 шт.;

огурец — 1 шт.;

лайм — 2 шт.;

свежая мята — 2 веточки;

мятный или тростниковый сироп — 2–4 ст. л.;

вода — 1,5 л;

лёд — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Выжмите сок из лимонов и лаймов.

Фото: istockphoto.com/Pyrosky

2. Нарежьте огурец тонкими ломтиками и переложите в графин, добавьте листья мяты и немного разомните.

3. Добавьте в графин соки цитрусовых, сироп и воду.

4. Перемешайте и дайте настояться 10 минут.

5. Подавайте со льдом.

Лимонад с грейпфрутом и розовым перцем

Фото: istockphoto.com/Nadya Semenchik

Ингредиенты:

лимон — 3 шт.;

грейпфрут — 1 шт.;

свежемолотый розовый перец — 1/2 ч. л.;

сахар или мёд — 100 г;

вода — 1,5 л;

лёд — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Выжмите сок из лимонов и грейпфрутов.

2. Налейте 500 мл воды в кастрюлю. Растворите в ней сахар или мёд. Добавьте розовый перец и доведите до кипения. Охладите.

Фото: istockphoto.com/puhimec

3. Смешайте лимонный и грейпфрутовый соки с охлаждённым сиропом в кувшине.

4. Перелейте сироп в кувшин. Добавьте оставшуюся воду и перемешайте.

5. Украсьте бокалы ломтиками грейпфрута, добавьте лёд и подавайте на стол.