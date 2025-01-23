День студента, или Татьянин день — 2025: почему у праздника два названия?

Этот праздник долгие годы считается одним из главных в жизни студентов. Хотя Международный день студенчества отмечается 17 ноября. Об истории возникновения праздника, традициях, приметах и о том, почему у праздника два названия, расскажем ниже.

О чём расскажем:

Как появился Татьянин день в России?

В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Новое учебное заведение было создано по задумке двух выдающихся личностей – Михаила Ломоносова и Ивана Шувалова. Некоторые историки считают, что на выбор даты 25 января, когда открылся университет, повлиял сам Шувалов. Якобы он подарил университет своей матери, которую звали Татьяна.

В первое время Татьянин день был праздником исключительно для студентов Московского государственного университета имени Ломоносова. Но благодаря императору Николаю I праздник стал главным для всех высших учебных заведений Российской империи.

МГУ Фото: istockphoto.com/ABGlavin

В 1791 году на территории МГУ был построен храм в честь святой мученицы Татианы. С тех пор студенты МГУ стали считать её своей покровительницей и просить об удачах в учёбе. Но после Октябрьской революции праздник утратил свою силу: храм был закрыт, а Татьянин день переименован в День пролетарского студента. Однако всё изменилось в 1995 году, когда храм вновь открыл свои двери, а праздник стал символом студенческой жизни.

Официальным праздником Татьянин день стал после подписанного президентом указа 25 января 2005 года. Мало кто знает, что Татьянин день получил своё название в честь великой мученицы Татьяны Крещенской. Часто именно на это время приходится конец сессии, поэтому студенты молятся Татьяне, чтобы она ниспослала им удачу в учёбе. Во многих городах России при высших учебных заведениях работают храмы. К примеру, в МГУ это церковь святой Татианы.

Императрица Елизавета Петровна Фото: Wikimedia Commons

История святой Татианы

Согласно историческим документам, сохранившимся и по сей день, святая Татиана, или Татьяна Римская жила в далёком III веке. Воспитанная в богатой семье девушка с уважением относилась к своим родителям. Те времена ознаменовались жестокими гонениями на христиан: римские правители считали их угрозой религиозным взглядам и в целом всей власти.

Отец Татианы, занимавший высокую должность, в тайне ото всех принял христианство и вовлёк в него свою дочь. Выросшая в вере Татиана решила посвятить свою жизнь служению богу и в 18 лет приняла посвящение в диаконисы. Они, в свою очередь, занимались важными делами при церкви: помогали женщинам, больным и обездоленным, принимали участие в церковных таинствах.

Святая Татиана Фото: Wikimedia Commons

Но во время очередных гонений римляне схватили Татиану и приказали ей отречься от христианства в пользу языческих богов. Девушка отказалась, за что была подвергнута жестоким пыткам. Во время очередных истязаний Татиана выступила с призывом к богу, после чего случилось неожиданное: языческие храмы мгновенно рухнули. Тогда палачи ослепили несчастную девушку, но с тела Татианы неожиданно исчезли все раны, а сама она лишь продолжила тихо молиться. Истязатели увидели рядом с ней четырёх ангелов, которые исцеляли тело мученицы.

Восемь человек, которые принимали участие в пытках Татианы, после увиденного уверовали во Христа, упали перед девушкой на колени и стали просить у неё прощение. За непослушание все восемь палачей погибли от рук своих товарищей – их забили до смерти, а саму Татиану продолжили пытать и заставлять молиться языческим богам.

Перед тем как отправить её в храм Зевса, мученице обрезали косу, потому что считали, что именно в ней кроется неведомая мистическая сила, которая помогает справляться с побоями и следами пыток. Но наутро, когда палачи пришли в храм, они увидели Татиану в сознании и ещё более красивую, чем прежде. А идол их языческого бога валялся вдребезги разбитый у её ног.

Три дня продолжались мучения страдалицы. И все эти три дня происходили необъяснимые вещи: лев, который должен быть растерзать девушку, спокойно лежал у её ног, а палачи выбивались из сил, едва начав свои жестокие пытки.

Позже было решено казнить девушку вместе с её отцом, Татиане на тот момент было всего 25 лет. Через несколько лет мученицу Татиану канонизировали, и с тех пор она почитается как святая.

Фото: skynesher/istockphoto.com

Традиции студентов в Татьянин день

Во времена Российской империи студенты отмечали праздник весело и шумно. В этот день им разрешалось многое: даже полицейские не обращали внимания на студенческие гуляния.

Сейчас учащиеся высших учебных заведений отмечают Татьянин день гораздо скромнее: в институтах часто проходят тематические мероприятия. К примеру, в этот день студентов, отличившихся наибольшей старательностью и ответственностью в учёбе, награждают грамотами и дипломами, а в залах вузов проходят концерты и представления.

Любопытная традиция у МГУ: за 40 дней до Татьяниного дня начинают готовить медовуху, используя уникальный монастырский рецепт. В сам же праздник ректор лично разливает напиток каждому студенту.

Фото: AntonioGuillem/istockphoto.com

Как отмечают Татьянин день за рубежом?

Первые упоминания о Дне студента за границей относятся к 1939 году. Правда, изначально там не было ничего праздничного. 28 октября студенты Чехословакии вышли на демонстрацию, добиваясь защиты независимости своей страны. Но молодые ребята встретили отпор в виде войск, разогнавших толпу и убивших одного из лидеров – студента-медика Яна Оплетала.

На этом история не закончилась: на похоронах Яна товарищи и соратники устроили ещё одну акцию протеста, тогда фашистские войска вторглись в здание Чешского университета, взяв его штурмом. В результате более тысячи молодых людей были отправлены в концлагеря.

Спустя несколько лет студенты, пытавшиеся дать отпор нацистским преступлениям, встретились в Лондоне на Международной встрече студентов. Прямо там было принято ознаменовать 17 ноября Международным днём студента.

Приметы на Татьянин день

Студенты – народ впечатлительный и суеверный, особенно когда дело касается учёбы. Чтобы привлечь удачу, наиболее смелые учащиеся следуют такой примете: нужно выглянуть в открытое окно, прихватив с собой зачётку, и крикнуть: «Халява, приди!» Считается, что таким способом можно добиться расположения высших сил и без проблем закрыть сессию. А если прохожий в ответ крикнет: «Уже в пути!», такой поворот событий расценивался студентом как максимальная гарантия успеха.

Фото: Liubomyr Vorona/istockphoto.com

В день святой Татианы многие молодые люди следуют и другой примете: на последней странице зачётки нужно нарисовать дом с трубой, от которой идёт дым. Чем выше будет клубиться дым – тем выше и шансы на удачно закрытую сессию.

Следующая примета гласит, что, если в Татьянин день забраться на последний этаж высотного здания и загадать самое сокровенное желание, оно непременно сбудется. Но учтите, что шансы на осуществление высоки у тех, чьё желание касается учёбы!

У студентов московских учебных заведений есть особая традиция: если приехать на станцию метро «Площадь Революции» и прикоснуться зачёткой к статуе пограничника с собакой, проблем со сдачей сессии не будет.

Плохой приметой считается, если 25 января выпадает на учебный день. Однако пропускать лекции всё равно нельзя.