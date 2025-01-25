7 женских фраз, которые отталкивают мужчин

Роман Цветков психолог «Отношения являются довольно хрупкой вещью, которую со временем могут разрушить даже неосторожные фразы. Как известно, «слово — не воробей», поэтому обидные высказывания могут больно ранить партнёра».

1. «Ты должен, потому что ты — мужчина»

Отношения становятся крепкими и гармоничными тогда, когда в паре никто не предъявляет никому определённых «долженствований». Особенно остро воспринимают такие фразы мужчины. Некоторые под давлением женщин начинают выполнять «приказы», но отношения от этого лучше не становятся. Всё из-за обид, которые копятся внутри, и, конечно, из-за того, что представители сильного пола чувствуют, что теряют свои главенствующие функции.

2. «Я же говорила»

Стоит отметить, что подобное замечание раздражает всех без исключения, а мужчин – особенно. Такой фразой женщина наглядно демонстрирует, что была права, а её избранник ошибался, что сильно нервирует. К тому же нередки ситуации, когда мужчина действительно, допустил промах и сам переживает из-за случившегося. Если женщина просто промолчит или морально поддержит, она поступит очень мудро.

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3. «Вот у мужа подруги / а у моего бывшего...»

В ваших настоящих отношениях нет места для сравнений с другими людьми. Нельзя ставить своего мужчину в такое положение, проводя параллели с кем-то ещё: бывшими, вторыми половинками подруг и так далее. Такие фразы унижают, задевают за живое и вызывают справедливые вопросы «тогда почему ты со мной?» Если женщине хочется мотивировать своего мужчину на что-либо, его достаточно просто похвалить и почаще перечислять качества, которые, на ваш взгляд, помогут партнёру справиться с определённой задачей.

4. «Тебе нельзя ничего доверить»

Если хотите оттолкнуть от себя мужчину, достаточно регулярно повторять приведённую фразу, которая говорит о его несостоятельности. Самое интересное, что чем чаще партнёр слышит от своей второй половинки такие выводы, тем меньше инициативности начинает выказывать. Зачем пытаться что-то делать, если вы уже поставили на своём мужчине крест и показали, что ни в чём ему не доверяете?

Фото: Harbucks / istockphoto.com

5. «Ты не понимаешь»

Указанная фраза звучит очень неуважительно в адрес мужчины, которому крайне важно выглядеть умным и сообразительным в глазах своей избранницы. Если не хотите ставить партнёра в неловкое положение, скажите по-другому: «Я вижу это иначе» или «У меня другое мнение на этот счёт».

6. «Ты никогда не…»

Любые фразы, которые начинаются с подобных слов, всегда произносятся с отрицательным контекстом, поэтому для спокойствия вашей пары их лучше полностью исключить из своего лексикона. Хорошенько подумайте, нужно ли начинать разговор с обвинений и провокаций.

7. «Ты всегда…»

Ещё одна абсолютно неконструктивная фраза, которая сразу же заставляет вашего мужчину встать в оборонительную позицию, ведь он знает, что дальше услышит список своих «грехов». Старайтесь вообще не начинать свой разговор с местоимения «ты», говоря «я-сообщениями»: «я была неприятно удивлена» или «мне было обидно». Именно тогда можно надеяться получить адекватную обратную реакцию и решить все вопросы без конфликтов.