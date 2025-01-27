Дата праздника ежегодно меняется, в этом году она приходится на 29 января.

Китайский Новый год — 2025: когда наступит и как его отмечать?

Если россияне отмечают Новый год один раз, но с размахом, то Новый год в Китае празднуют несколько раз. Вначале торжественные мероприятия проходят в ночь на 1 января, согласно григорианскому календарю, а затем наступает Новый год по восточному календарю, причём дата праздника каждый год разная. В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января 2025 года и продлится вплоть до 16 февраля 2026 года.

О чём расскажем:

Значение китайского Нового года и история его возникновения

Местные жители начинают отмечать праздник в тот момент, когда наступает второе новолуние после зимнего солнцестояния. По восточному календарю, именно с этого дня и начинается наступление Нового года. Любопытно, но исчисление у китайцев идёт совершенно другое, нежели у нас: если мы встречали наступивший 2025 год, то они – 4722 год.

Праздник в Китае имеет огромное значение. Согласно одной из легенд, когда-то давным-давно легендарный китайский император Шунь взошёл на престол, и именно с этого памятного дня берёт своё начало традиция отмечать Новый год.

Несмотря на то что китайский Новый год отмечается в самый разгар весны, сами жители страны называют его Праздником Весны. Считается, что именно в январе-феврале природа начинает постепенно просыпаться и оживать после зимней спячки.

Другая легенда рассказывает о некоем страшном чудовище по имени Нянь, что в китайском языке означает «год». Китайцы верят, что однажды в канун Нового года чудище спустилось на землю и уничтожило весь скот в одной из маленьких деревень. Так повторялось из года в год, а жители были настолько напуганы, что не могли дать отпор чужаку, им оставалось только прятаться в своих домах и в тишине ждать, когда тот покинет деревню. Но на помощь пришёл таинственный путник, поведавший о том, как можно навсегда отпугнуть чудовище.

Когда Нянь вновь спустился на землю, чтобы в очередной раз уничтожить скот и напасть на людей, дома жителей были украшены красной бумагой, а треск от сгорающего в огне бамбука был слышен по всей деревушке. Нянь испугался неожиданных перемен и растерялся, а внезапно появившийся путник, одетый во всё красное, настолько напугал чудище, что оно убежало и больше никогда не появлялось на людях.

С тех пор дома китайцев в Новый год традиционно украшены бумажными фонарями красного цвета, а громкий шум от салютов призван прогнать злое мифическое чудовище.

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Символ китайского Нового года

Каждый год имеет определённый символ, состоящий из 12 зодиакальных животных. В этот раз Новый год по китайскому календарю будет годом Зелёной Деревянной Змеи. А цветом, доминирующим в убранстве домов, считается зелёный. При этом необязательно делать акцент исключительно на ярко-зелёном цвете, можно отдать предпочтение различным его оттенкам, а также золотистому.

Каждый зодиакальный знак имеет определённый цвет и относится к одному из пяти стихий: вода, огонь, земля, воздух и дерево. Именно отсюда происхождение деревянной змеи – символа наступившего года.

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Подготовка к празднованию китайского Нового года

Начинается китайский Новый год с генеральной уборки: хозяйки старательно очищают жилище от хлама уже за несколько недель до праздника. При этом важно следовать правилам: вычищать дом необходимо, начиная с порога.

А уже перед самим Новым годом все атрибуты уборки следует спрятать куда подальше. Объясняется такое действие очередным суеверием: считается, что в Новый год боги спускаются на землю и оставляют особую волшебную пыль в домах китайцев. Чтобы её ненароком не смести, китайцы прячут всё, что используется в уборке дома.

Если россияне в Новый год украшают ель, китайцы – особое праздничное дерево. Им выступает так называемое Дерево Света, которое щедро увешивают гирляндами, бумажными фонарями или цветами.

Ещё один важный элемент украшения – это парные бумажные надписи, которые можно встретить в каждом доме Китая. В этих надписях – сокровенные пожелания на предстоящий год, выполненные чёрными или золотыми чернилами. Свитки обычно вешают у входной двери по обе стороны.

Над входной дверью китайцы размещают лист бумаги с иероглифом, означающим «счастье». При этом вешать надпись необходимо вверх ногами, так китайцы трактуют понятие «приход счастья».

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Китайский Новый год: традиции

Празднование китайского Нового года проходит богато и с размахом. За праздничным столом традиционно собираются всей семьёй. На ужин приезжают все родственники без исключения: даже те, кто живёт вдали от семьи, в праздник обязательно наносят визит, чтобы вместе встретить Новый год.

К готовке блюд китайские женщины относятся крайне щепетильно: чем богаче накрыт стол, тем больше будет достаток у семьи в наступающем году. На столе всегда присутствуют рыба и мясо, а также китайские пельмени – цзяоцзы. Их присутствие на столе символизирует рождение сыновей в семье, которых почитают в Китае гораздо больше, чем дочерей.

Новогоднее застолье обычно заканчивается салютом, шум от которого должен спугнуть злых духов. Не забывают китайцы и об украшении своих жилищ: различные бумажные гирлянды преимущественно красного цвета присутствуют в каждом доме без исключения.

В новогоднюю ночь принято не спать, ведь считается, что, уснув, можно упустить удачу. Китайцы глубоко верят в мифы и легенды своего народа и чтят многовековые традиции.

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Китайский Новый год: особые подарки

Первое утро после Нового года особенно важно для китайцев. После пробуждения дети поздравляют своих родителей и желают им долголетия и благополучия, а взамен получают красные конверты с деньгами. После завтрака настаёт время хождения по гостям: как правило, это близкие родственники и соседи.

Такие дружественные посиделки обычно занимают первые пять или шесть дней праздников. Не забывают жители Китая и о подарках: каждой семье, куда приходят гости, принято дарить парные наборы. Для китайской культуры это очень важно: парные комплекты несут в себе значение семейной идиллии и единства.

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Жители Китая, приходя в гости, обязаны преподнести в подарок хозяевам два мандарина. А когда гости уходят, хозяева преподнесут им два других в ответ. Считается, что мандарин – символ финансового благополучия и процветания.

В Китае не забывают об уличных представлениях, которые всегда проходят ярко и шумно. Традиционно каждый год на улицах Поднебесной можно увидеть танцы Льва и Дракона. Этот ритуальный танец исполняют сразу несколько человек, имитируя движения животных.