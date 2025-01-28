От живописи и ювелирных украшений до космоса и виртуальной реальности.

Куда сходить в феврале в Москве? Обзор самых интересных выставок

Конец зимы готовит ряд культурных мероприятий, которые будут интересны москвичам и гостям столицы. В феврале в Москве пройдут несколько выставок, различных по своей тематике и направленности.

О чём расскажем

Иммерсивная VR-выставка «Частицы»

Посетителям открывается возможность познакомиться с технологией виртуальной реальности. С помощью VR-оборудования вы погрузитесь в виртуальные миры и прочувствуете на себе все чудеса компьютерной графики. Гости выставки могут с удовольствием понаблюдать за современными спецэффектами, окунуться в мир динозавров, нырнуть в океанские глубины и поплавать с китами или даже улететь в космические дали.

Разнообразие выставки впечатляет: более 50 VR-локаций. Не страшно, если вы ранее не были знакомы с понятием виртуальной реальности, это не помешает насладиться посещением выставки. Длительность сеанса – час, максимальное количество участников – 10 человек.

Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая д. 11, корпус 1, офис 219.

Время работы: ежедневно, в будние дни с 12:00 до 20:00, в выходные – с 11:00 до 20:00.

Цена: от 1200 рублей.

Фото: studiovr.art

Выставка «Драгоценности! Блеск русского двора»

С 18 декабря 2024 года по 12 мая 2025 года в Государственном историческом музее проходит выставка «Драгоценности! Блеск русского двора». Здесь представлены настоящие шедевры ювелирного искусства, чарующие своим богатством бальные платья и портреты из собрания Государственного Эрмитажа. К слову, именно в Эрмитаже хранятся самые настоящие богатства Русского императорского двора. На данной выставке представлены ювелирные изделия XVII — начала XX веков, выполненные лучшими мастерами разных стран и эпох.

Экспозиция представлена в трёх разделах. Первый включает разнообразные ювелирные украшения представителей императорской семьи. К ним относятся табакерки, перстни, украшения, часы и многое другое.

Второй раздел – это бархатные костюмы и платья, украшенные вышивкой или кружевами, а также портреты русской аристократии.

Завершает всю экспозицию мемориальные предметы, олицетворяющие память о событиях государственной важности и жизни членов династии Романовых.

Адрес: исторический музей на Красной площади.

Время работы: понедельник, среда, четверг, воскресенье – с 10:00 до 18:00, пятница и суббота – с 10:00 до 21:00. Вторник – выходной.

Цена: 800 рублей – взрослый билет, 400 рублей – льготный.

Фото: shm.ru

Выставка «Русское невероятное»

Проект предлагает исследовать феномены в культуре, нашедшие отражение в методах конструктивизма. Экспозиция объединяет произведения отечественного искусства от средних веков до наших дней: древнерусскую живопись и кинетизм, конструктивизм и нонконформизм, авангард и современное искусство. На выставке собраны живопись, скульптура, графика и предметы декоративно-прикладного искусства. Всего в экспозиции 144 экспоната из 29 государственных музеев и галерей.

Адрес: центр «Зотов», Ходынская улица, 2, стр. 1.

Время работы: до 23 марта. Вторник-воскресенье – с 11:00 до 22:00, понедельник — выходной.

Цена: 500 рублей.

Фото: centrezotov.ru

Выставка «Эпоха безвременья»

Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения известного советского художника и скульптора Вадима Сидура. Выставка проходит в музее Сидура и предлагает посетителям оценить необычный взгляд художника и уникальный творческий метод.

Первый этаж музея знакомит гостей с постоянной экспозицией. Здесь можно заметить, как художник смело экспериментировал с камнем, деревом и металлом, стремясь отразить тему вечности в своих произведениях. На втором этаже можно ознакомиться с историей мастерской Сидура, которую он сам называл «мой подвал».

Адрес: музей Вадима Сидура: ул. Новогиреевская, д. 37.

Время работы: по 26 февраля 2026 года. Среда – воскресенье – с 14:00 до 21:00. Понедельник и вторник – выходные. Во вторник третьей недели месяца — вход свободный.

Цена: 150 рублей – взрослый билет, 50 рублей – льготный.

Фото: mmoma.ru

Выставка «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век»

Экспозиция посвящена победителям конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век». Конкурс проходил в 14 номинациях и предлагает зрителю познакомиться с разнообразием техник, методик и идей ювелиров, отражающих особенность и колорит российских ювелирных традиций. Современные мастера продолжают следовать канонам искусства своих предшественников, разбавляя свои творения новым смыслом.

Адрес: исторический музей на Красной площади.

Время работы: по 24 марта. Понедельник, среда, четверг, воскресенье – с 10:00 до 18:00, пятница и суббота – с 10:00 до 21:00. Вторник – выходной.

Цена: 600 рублей – взрослый билет, 300 рублей – льготный.

Фото: shm.ru

Выставка «Времена года Василия Поленова»

Третьяковская галерея открыла свои двери для настоящих ценителей пейзажной живописи. В зале галереи проходит выставка произведений известного пейзажиста Василия Поленова. Она приурочена к 180-летию мастера и знакомит зрителей с творчеством классика русской пейзажной живописи.

Адрес: Третьяковская галерея: Лаврушинский переулок, 10.

Время работы: по 30 марта. Воскресенье, вторник, среда – с 10:00 до 18:00 (кассы и вход – до 17:00). Четверг, пятница, суббота – с 10:00 до 21:00 (кассы и вход – до 20:00). Понедельник – выходной.

Цена: 600 рублей – взрослый билет, 300 рублей – детский и 350 рублей – льготный.

В. Д. Поленов. Бабушкин сад. 1878 год Фото: tretyakovgallery.ru

Выставка «Придумано и сделано в России»

Всероссийский музей декоративного искусства подводит итоги проекта «Придумано и сделано в России» и по результатам IV конкурса-биеннале открывает выставку предметного дизайна. «Придумано и сделано в России» – это целая экосистема, состоящая из конкурса, выставок, деловой программы, презентаций, встреч, которая объединила более 1500 профессионалов.

Адрес: ул. Делегатская, 3

Время работы: до 2 марта. Вторник, среда, пятница, воскресенье – с 10:00 до 18:00, четверг и суббота – с 12:00 до 21:00. Понедельник – выходной.

Цена: 500 рублей.

Фото: damuseum.ru

Выставка «Алиса и другие гости из будущего. К 90-летию со дня рождения Кира Булычёва»

Выставка посвящена знаменитому драматургу и сценаристу, создателю Алисы Селезнёвой, ставшей героиней целой серии книг писателя. Приключения Алисы экранизировали десятки раз, самые известные – это советская «Гостья из будущего», мультфильм «Тайна третьей планеты» и недавний блокбастер «Сто лет тому вперёд».

На выставке можно будет увидеть реквизит из культовых картин – например, тот самый миелофон, за которым охотились космические пираты, костюмы Коли Герасимова и робота Вертера из «Гостьи из будущего». Также представлены экспонаты из личного архива дочери писателя – Алисы – именно она стала неким прообразом книжной героини.

Адрес: подземный музей парка «Зарядье»

Время работы: до 23 февраля. Понедельник – с 14:00 до 20:00, вторник-воскресенье – с 10:00 до 20:00.

Цена: 300 рублей.

Фото: zaryadyepark.ru

Выставка «За гранью фантастики»

В рамках акции «Ночь искусств» в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ проходит выставка «За гранью фантастики». Каждый зритель может погрузиться в виртуальный мир и стать частью сюжета экспозиции.

Благодаря специальным технологиям фантастические миры оживают прямо на глазах гостей. Главным героем экспозиции станет Генрих Альтшуллер – известный советский учёный и фантаст. Помимо него, можно познакомиться с такими грандиозными личностями, как Жюль Верн, Герберт Уэллс, браться Стругацкие, Айзек Азимов и многими другими.

Адрес: центр «Космонавтика и авиация»: проспект Мира, 119, ВДНХ, пл. Промышленности, павильон №34 «Космос».

Время работы: по 2026 год. Вторник-воскресенье – с 11:30 до 22:00, понедельник – выходной.

Цена: от 200 рублей.

Фото: vdnh.ru