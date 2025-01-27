Почему после отдыха так не хочется работать? Разбираем тему «грустного понедельника»

Термин «грустный понедельник» ввёл британский психолог Клиф Арналл ещё в 2005 году. Он определил эту дату с помощью формулы, которая содержит метеорологические, психологические и экономические данные. С того момента третий понедельник января в некоторых странах называют наиболее депрессивным днём. Но что же стоит за нежеланием что-либо делать?

Кристина Егорова психолог «Представьте, что после полноценного отдыха вы планируете принять освежающий тёплый душ, но вместо этого вас ожидает поток ледяной воды. Аналогичным образом многие сотрудники описывают возвращение к работе после выходных. Что с этим делать?»

Причины появления грусти

Время, прошедшее в выходные, ассоциируется с возможностью позволить себе более длительный сон, прогулки или отдых в домашней обстановке. Таким образом, это период отсутствия дедлайнов, ответственности и стресса. Возвращение к работе в понедельник сопровождается резким переходом от состояния свободы к выполнению служебных обязанностей. Мы начинаем чувствовать ощущение необходимости действовать.

Дополнительным фактором может являться несоответствие профессиональной деятельности личным интересам сотрудника. Это ведёт к снижению мотивации и нарастанию чувства неудовлетворённости в долгосрочной перспективе. Например, резкий переход от релаксации, спокойного вечера в дружеской обстановке к предстоящей напряжённой рабочей неделе воспринимается как сложный марафон и провоцирует стресс и дискомфорт.

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Недостаточный сон препятствует полноценному восстановлению мозга. А это повышает раздражительность даже по незначительным причинам, таким как опоздание на общественный транспорт или забытый дома кошелёк.

Стресс же может значительно усугубить ситуацию. Повышенный уровень кортизола поддерживает состояние постоянного напряжения. Например, бессонница, вызванная ночными кошмарами, приведёт к ухудшению самочувствия по утрам. В таком состоянии даже обычный рабочий день превращается в эмоциональное испытание. Тогда наш мозг думает лишь о том, чтобы этот день побыстрее закончился.

Как отличить выгорание от грусти?

Представьте человека, который не смог осуществить что-то важное и приятное в выходные дни. Отправляясь на работу в понедельник, он ощущает лёгкую подавленность. Однако, поделившись своей ситуацией с друзьями, близкими или коллегами, он получает ценные советы и поддержку. Вероятно, потом человек находит решение и выполняет всё необходимое в течение рабочей недели. Естественно, его настроение улучшается. Это и есть лёгкая грусть.

Профессиональное выгорание же характеризуется длительным эмоциональным и физическим истощением. Выполнение повседневных и особенно профессиональных обязанностей вызывает раздражение и ощущение бессмысленности. Более того, даже после отпуска симптомы выгорания сохраняются.

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Рекомендации для возвращения мотивации

Наиболее известный, но оттого не менее ценный совет — это сон и правильное питание. Именно они являются основой нашего здоровья. Когда человек хорошо высыпается, он пробуждается в отличном настроении. А полноценное питание заряжает на весь день. Для плавного перехода от выходных к рабочей неделе рекомендую в воскресенье вечером составить подробный план на день и неделю. Включите в него приятные моменты. Например, чайные перерывы, прослушивание любимой музыки или подкастов по утрам. Рекомендую внедрять в рабочую среду элементы, повышающие мотивацию и улучшающие настроение. Используйте вдохновляющие фотографии на рабочем столе или разместите живые растения. Ещё лайфхак – поощряйте себя приятными мелочами после достижения целей. Позвольте себе отдыхать после работы. Запишитесь на интересный мастер-класс, приобретите билеты в театр или на концерт. Прислушайтесь к себе. Если чувствуете, что усталость не проходит, поговорите с близкими. Даже самый сильный человек нуждается в поддержке. Если понимаете, что работа уже давно не приносит радости, подумайте о её смене. Жизнь — это не только занятость, но и удовольствие, которое вы создаёте каждый день. Значит, и работа должна приносить радость.