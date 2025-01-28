Рассказываем про все нюансы, которые важно учесть.

Как правильно выбрать тюбинг для детей и взрослых? Подробный гид от эксперта

Сергей Фёдоров PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «В последние годы тюбинг стал одним из самых популярных зимних развлечений. Простота в использовании и возможность получить дозу адреналина делают его привлекательным для широкого круга людей. Многие курорты и парки предлагают специально оборудованные трассы для тюбинга, обеспечивая безопасность и комфорт катающихся. Рассказываю, как правильно выбрать тюбинг».

О чём расскажем:

Как устроен тюбинг?

Тюбинг, или «ватрушка», — это надувные санки для спуска с заснеженных или ледяных склонов. Конструкция представляет собой прочную камеру, которая заключена в защитный чехол.

Камера тюбинга, как правило, изготавливается из морозостойкой резины, способной выдерживать низкие температуры и значительные нагрузки.

Верхняя часть чехла выполняется из прочных тканей, нейлона или полиэстера с ПВХ-пропиткой.

Дно изготавливается из армированной ПВХ-ткани высокой плотности (например, 900 г/м²), которая обеспечивает отличное скольжение и устойчивость к истиранию.

Швы прошиты прочными синтетическими нитями, устойчивыми к влаге и механическим нагрузкам. В качественных моделях есть также дополнительные накладки на молнии или шнуровке.

Существуют и бескамерные тюбинги. Как правило, это детские модели. В таком случае «ватрушка» имеет однослойную конструкцию и быстро приходит в негодность.

Фото: GROGL / istockphoto.com

Размер и форма тюбинга

Чтобы выбрать тюбинг для ребёнка или взрослого, необходимо учитывать рост и вес пользователя.

Для детей до 5 лет — рекомендуется тюбинг диаметром 65–80 см. Максимальный вес пользователя не должен превышать 60 кг.

Для детей 7–14 лет — при росте до 140 см подойдут тюбинги диаметром 80–100 см. Максимальный вес пользователя — до 80 кг.

Для подростков — при росте до 160 см рекомендуется диаметр тюбинга 95–110 см. Максимальный вес пользователя — до 85 кг.

Для взрослых ростом до 175 см — диаметр тюбинга 110–115 см. Максимальный вес пользователя — до 120 кг.

Для взрослых ростом от 175 до 200 см — диаметр тюбинга 120–150 см. Такие модели подходят в том числе и для катания вдвоём с ребёнком.

Грузоподъёмность варьируется от одной модели к другой. Обычно она составляет от 60 до 150 кг. При выборе тюбинга важно учитывать вес всех потенциальных пользователей, особенно если планируется катание вдвоём.

Формы тюбингов

Круглые отличаются большей манёвренностью и быстротой, но могут вращаться вокруг своей оси во время спуска — это безопасно только на хорошо оборудованных трассах, где нет риска въехать в деревья или жёсткие ограждения.

отличаются большей манёвренностью и быстротой, но могут вращаться вокруг своей оси во время спуска — это безопасно только на хорошо оборудованных трассах, где нет риска въехать в деревья или жёсткие ограждения. Овальные более устойчивы и предсказуемы в управлении. Рекомендуются для детей и взрослых, которые катаются впервые.

более устойчивы и предсказуемы в управлении. Рекомендуются для детей и взрослых, которые катаются впервые. Двойные, или тандем, имеют форму восьмёрки и предназначены для катания вдвоём. Использовать лучше на пологих и безопасных склонах, поскольку движутся такие тюбинги непредсказуемо.

Кроме того, некоторые тюбинги оснащены специальными креплениями для соединения нескольких «ватрушек» в паровозик. Однако это может повысить риск травм, поэтому такие конструкции рекомендуется использовать только на безопасных трассах.

Фото: Alex Potemkin / istockphoto.com

Типы тюбингов

Классические тюбинги — стандартные модели без дополнительных элементов. Подходят для большинства пользователей и обеспечивают базовый уровень безопасности и комфорта.

Модели, как правило, имеют ручки. Они должны быть прочными и удобно расположенными, чтобы пользователь мог легко за них держаться.

Кроме того, на некоторых тюбингах есть дополнительный крюк спереди. К нему крепится буксировочный трос для более лёгкого подъёма на оборудованных трассах. Ни в коем случае нельзя прикреплять тюбинг к автомобилю, чтобы прокатиться таким образом. Это чревато серьёзными травмами!

Тюбинги с боковыми стенками — оснащены дополнительными бортиками, которые предотвращают выпадение и обеспечивают защиту, особенно для детей младшего возраста.

Тюбинги для фристайла — предназначены для выполнения трюков и более агрессивного катания. Имеют усиленную конструкцию, улучшенные ручки и специальное скользящее покрытие для повышения скорости и манёвренности.

Фото: dolgachov / istockphoto.com

Трассы для катания

Тюбинги можно использовать только на специально подготовленных трассах, которые имеют ровное скользящее покрытие. На них должны отсутствовать деревья, камни или другие препятствия, способные привести к травмам.

Использовать тюбинг на естественных горках можно, если путь полностью свободен от опасных объектов и уклон не слишком крутой. Помните: управлять «ватрушкой» в процессе спуска практически невозможно. Она развивает скорость до 100 км/ч.

Использование и уход

Перед каждым использованием убедитесь, что камера правильно накачана. «Подсдутый» тюбинг плохо скользит, а чрезмерное давление, наоборот, может привести к разрыву.

После возвращения с прогулки «ватрушку» следует очистить от грязи и снега. Особенно важно удалять мелкие частицы, которые могут царапать поверхность чехла или камеры. Затем камеру необходимо немного сдуть — это повысит её долговечность.

Для хранения летом рекомендуется:

полностью спустить воздух из камеры;

снять чехол, вымыть и просушить его;

хранить комплект в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, чтобы резина не потрескалась.

Фото: Image Source / istockphoto.com

Как выбрать тюбинг?

Бюджетные варианты подходят для новичков и редкого использования. Пример — тюбинги бренда Nordway. Средняя стоимость — от 2 до 3 тысяч рублей.

Модели среднего и высокого ценового сегмента обычно имеют более прочное дно из армированного ПВХ, усиленные швы и мягкие ручки. Подходят для частого использования. Пример — тюбинги бренда Nika. Средняя стоимость — от 3 тысяч рублей.

Качественный тюбинг не только обеспечит удовольствие от катания, но и поможет избежать травм. Помните, что даже самая прочная модель требует осторожности и соблюдения правил безопасного катания. Крепко держитесь за ручки, избегайте перегрузок, катайтесь на подготовленных трассах и не забывайте следить за состоянием вашего оборудования.